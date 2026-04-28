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A los 34 años, operaron a Erik Lamela para colocarle una prótesis en la cadera: “Que sea el comienzo de una vida sin dolor”

El ex jugador de River Plate, Roma, Tottenham y Sevilla compartió un mensaje en las redes sociales tras la nueva intervención

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El jugador argentino mostró cómo fue la intervención

Tras su temprano retiro del fútbol profesional a los 33 años, Erik Lamela compartió la noticia de que se realizó una operación para reemplazar su cadera. La intervención fue exitosa, según relató el Coco en sus redes sociales, donde agradeció a quienes le brindaron apoyo en un momento difícil de su vida.

“Un poco dolorido pero con mi nueva cadera. Esperemos que esta prótesis sea el comienzo de una vida sin dolor. Un saludo para todos, gracias a los que escriben siempre”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el jugador de 34 años formado en River Plate y que se encuentra trabajando en el cuerpo técnico del Sevilla junto a Matías Almeyda.

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El pasado 15 de agosto de 2025, Lamela explicó los motivos de su alejamiento del fútbol con una sentida carta. Su último club fue el AEK de Atenas. “Hola a todos, les quiero contar que tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional, es una decisión que la pensé mucho tiempo y bueno, finalmente llegó la hora”, comenzó Coco en su comunicado. El jugador detalló que el principal motivo detrás del adiós fue el padecimiento físico: “Para los que no saben, tengo problemas en las caderas, hace 11 años que comenzaron y en 2017 fui operado de ambas, siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo, pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años”.

Erik Lamela se sometió a una operación de cadera
Erik Lamela mostró su evolución en la operación de cadera (@ErikLamela)

El atacante reveló que luego de someterse a dos operaciones en sus caderas, los especialistas le advirtieron que, aunque podría extender su carrera cuatro años más, los problemas regresarían. “Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo ahora. Con mucho sacrificio, pasando horas con fisioterapeutas, fortaleciendo en el gimnasio, infinitas inyecciones y tratamientos, logré jugar más de el doble. Eso sí, fue un esfuerzo que solo los que estuvieron cerca lo saben realmente. Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día”.

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Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar. Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se termina todo este esfuerzo”, expuso el futbolista, en una de las frases que, por su franqueza, remarca la dimensión de lo transitado.

El 2025 resultó particularmente difícil para Lamela en lo físico y en lo emocional. El ex jugador Reconoció que su modo de preparación ya no podía adaptarse a las exigencias profesionales: “Este año fue muy difícil para mí ir a cada partido entrenándome en la bicicleta y en el gimnasio. Aprovecho para agradecer en público a Matías Almeyda por permitírmelo y a mis compañeros por aceptarlo”. El futbolista explicó que, ante la imposibilidad de mantener su modalidad de entrenamiento, decidió un acuerdo mutuo para rescindir su contrato.

Erik Lamela es ayudante de Matías Almeyda en el Sevilla (@ErikLamela)
Erik Lamela es ayudante de Matías Almeyda en el Sevilla (@ErikLamela)

Erik Lamela se inició como profesional en River, donde debutó e integró el plantel que descendió a la Primera B Nacional en 2011. Luego, fue transferido a la Roma en una cifra cercana a los 12 millones de euros. Consolidado en el fútbol europeo, con 21 goles en 67 partidos con el elenco italiano, fue transferido en 2013 al Tottenham, donde pasó 8 temporadas en las que jugó una final de Champions League y recibió el premio Puskás al mejor gol. En el medio tuvo participación en la selección argentina, donde alcanzó las finales de la Copa América en 2015 y 2016. En 2021 pasó al Sevilla y logró ser campeón de la Europa League en 2023. Finalmente, Coco terminó su carrera en Grecia con el AEK Atenas, donde fue dirigido por Almeyda.

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