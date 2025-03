Los sorprendentes resultados de caminar 250.000 pasos en una semana: un reto de salud extremo

Jack Massey Walsh completó un reto extremo al caminar 250.000 pasos en una semana, documentado en Women’s Health (Captura Youtube)

Jack Massey Walsh, el conocido YouTuber británico, decidió poner a prueba su resistencia física y mental aceptando un reto que parece de otro planeta: caminar 250.000 pasos en una semana. Esto supone una media de 35.000 pasos diarios, mucho más de los 5.000 que camina una mujer promedio, según datos de la revista Medicine and Science in Sports and Exercise.

A lo largo de siete días, Walsh compartió su experiencia con sus seguidores en YouTube, y su video, que ya cuenta con más de 1,5 millones de visitas, revela algunos de los efectos sorprendentes que este desafío tuvo en su cuerpo y mente.

Un reto extremo pero calculado

Para evitar una pérdida de peso poco saludable, Walsh implementó una serie de medidas nutricionales durante su reto. En su video, explica que aumentó su ingesta diaria de proteínas a 150 gramos para preservar su masa muscular y se aseguró de tomar glucosamina para proteger sus articulaciones.

Además, registró sus avances pesándose y midiendo diferentes partes de su cuerpo al inicio y al final de la semana, con el fin de tener un control completo sobre cómo respondía su cuerpo a un desafío tan extremo.

Resultados visibles pero preocupantes

El balance final de Walsh incluyó una pérdida de peso de 0,9 kg, además de cambios en las medidas de diversas partes de su cuerpo: 1 cm menos en los brazos, 3,5 cm en la cintura, 0,5 cm en las pantorrillas y 2 cm en el pecho.

Sin embargo, un cambio inesperado fue el aumento de medio centímetro en sus muslos, algo que no esperaba, y la sensación de haber perdido algo de masa muscular en su torso. Aunque reconoció que su torso parecía “más estrecho”, no estaba seguro de si esto significaba una pérdida de músculo o simplemente una redistribución de la grasa corporal.

En cuanto a la apariencia física, Walsh comentó que parecía haber perdido algo de grasa en la parte inferior del abdomen, lo cual tiene sentido dada la pérdida de peso general. Sin embargo, el mayor impacto fue cómo sus medidas corporales, en general, se hicieron más pequeñas, exceptuando los muslos, lo que le resultó particularmente sorprendente.

Un desafío que no se recomienda

A pesar de los resultados, Walsh advirtió que no recomendaría a nadie realizar un reto de caminatas tan extremo, al menos sin una preparación adecuada. Aunque experimentó una sensación increíble de logro, al final de la semana sus pies estaban llenos de ampollas y sus tobillos inflamados, lo que reflejó el impacto que una carga tan pesada puede tener sobre las articulaciones.

El YouTuber perdió 0,9 kg en una semana y notó cambios significativos en sus medidas corporales

“Mis articulaciones no daban abasto”, confesó Walsh, quien, dos días después de haber terminado el desafío, todavía esperaba que la inflamación de sus tobillos se redujera.

El YouTuber sugirió que un rango más razonable de pasos diarios sería entre 8.000 y 20.000, dependiendo de las condiciones y capacidades individuales de cada persona.

A pesar de lo extenuante de su reto, Walsh destacó que una vez que se adquiere una rutina, caminar una cantidad significativa de pasos al día no es tan difícil como parece. De hecho, la mayoría de las personas, según él, podría sentirse mucho mejor si lograran caminar más.

Beneficios para la salud de caminar más

Estudios recientes respaldan la idea de que caminar más puede ser beneficioso para la salud a largo plazo.

Un estudio reveló que caminar 4,4 km al día podría reducir el riesgo de mortalidad en un 41%, mientras que incluso 500 pasos diarios puede disminuir el riesgo de muerte por causas cardiovasculares en un 7%, y 1.000 pasos en un 15%.

De acuerdo con estos estudios, 2.500 pasos al día podrían ofrecer grandes ventajas para la salud, lo que demuestra que cualquier cantidad de ejercicio es mejor que no hacer nada.

Jack recomendó un rango más razonable de entre 8.000 y 20.000 pasos diarios, evaluando las capacidades individuales

Si bien el reto extremo de Walsh dio lugar a ciertos beneficios, también dejó en evidencia que no existe una fórmula mágica o una cantidad de pasos perfecta que se aplique a todos. Los resultados obtenidos por Walsh no serán los mismos para todos, ya que factores como el sexo, la velocidad de caminata, el tipo de terreno y la cantidad de músculo de cada persona influirán en cómo su cuerpo responde a una rutina de caminatas tan exigente.

Lo importante, según Walsh, es encontrar una cantidad de pasos diaria que funcione para cada persona sin obsesionarse con cifras arbitrarias. Lo esencial es mantenerse activo, ya que incluso una cantidad modesta de ejercicio puede generar mejoras notables en la salud física y mental. Como concluyó Walsh, “cualquier cantidad de ejercicio es mejor que nada”.