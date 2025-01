Qué se debe considerar antes de inscribirse en un gimnasio: 6 claves para evitar errores comunes

Buscar un gimnasio que ofrezca los entrenamientos que mejor se adapten al estilo y necesidades de uno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un nuevo año, muchas personas se plantean dar el salto hacia un estilo de vida más saludable, y para ello, inscribirse en un gimnasio suele ser el primer paso.

Sin embargo, con tantas opciones disponibles, puede resultar abrumador decidir cuál es el lugar ideal para comenzar o continuar tu rutina de ejercicio.

Christa Sgobba, directora de fitness del medio sobre salud SELF y entrenadora personal certificada, compartió su experiencia y consejos prácticos para tomar una decisión informada.

Elegir un lugar con valores compatibles con una misma visión del fitness motiva a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

1- Analizar el ambiente y los horarios pico

El ambiente del gimnasio puede influir directamente en la motivación. Algunos espacios fomentan la interacción entre los usuarios, mientras que otros son ideales para quienes prefieren concentrarse con sus auriculares puestos.

Sgobba recomendó visitar el gimnasio en diferentes horarios para observar la cantidad de personas y la disponibilidad del equipo. Suele haber horas pico donde la cantidad de concurrencia puede ser molesta, pero en otros horarios, en muchos casos, hay menos personas.

2- Evaluar el tipo de entrenamientos que se prefiere

Los gimnasios suelen especializarse en áreas específicas: desde clases grupales hasta máquinas de cardio o entrenamiento de fuerza.

Si se disfruta de una variedad de clases, lo mejor es optar por un lugar que ofrezca una programación dinámica. Por otro lado, si el enfoque es levantar pesas, lo mejor es asegurarse de que haya suficiente espacio y equipo disponible para las necesidades.

La proximidad del gimnasio puede ser decisiva para mantener una rutina constante (Imagen ilustrativa Infobae)

Sgobba advirtió sobre las comodidades que suenan atractivas, pero que no siempre son útiles. “Desconfía de los gimnasios que presumen de un montón de comodidades nuevas y relucientes que suenan geniales en teoría, pero que en realidad no te convencen”, explicó en SELF.

3- Pensar en la filosofía del gimnasio

El mensaje que un gimnasio proyecta puede ser un factor decisivo. Es importante buscar un lugar que promueva valores alineados con tu visión del fitness. Sgobba sugirió observar la diversidad de los usuarios, la programación de clases y la comunicación en las redes sociales.

Es importante preguntarse a uno mismo si los mensajes están centrados en la funcionalidad y el rendimiento o si se enfocan únicamente en ideales estéticos.

“¿El mensaje está en línea con tu visión del fitness? Estas son las cosas que fomentarán la motivación a largo plazo”, afirmó en SELF.

4- Considerar la cercanía y el acceso al gimnasio

El tiempo que tome llegar al gimnasio puede ser decisivo. Sgobba aseguró que el camino al gimnasio es “la más grande” de sus preocupaciones.

La higiene y limpieza en el gimnasio son factores clave a considerar antes de inscribirse (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si ir al gimnasio es una molestia enorme, es muy probable que no quieras hacerlo”, sentenció para SELF.

Antes de comprometerse, realizar un recorrido hasta el lugar en el horario en el que se planea ir. Un gimnasio con instalaciones de lujo puede ser poco práctico si llegar a él implica largas distancias, tráfico o dificultades de estacionamiento.

5- Prestar atención a la limpieza y los servicios adicionales

La higiene es clave en cualquier espacio compartido. Antes de inscribirse, revisar o consultar si el gimnasio dispone de estaciones de limpieza accesibles y si los usuarios limpian el equipo después de usarlo.

Asimismo, considerar servicios como duchas, vestuarios y toallas. Un buen vestuario puede ser determinante si es necesario ducharse y cambiarse en el gimnasio antes de continuar con el día.

Explorar si las instalaciones tienen vestuarios funcionales y servicios básicos como duchas (Imagen ilustrativa Infobae)

6- ¿Es realmente necesario inscribirse en un gimnasio?

Es importante también recordar que no es necesario un gimnasio para mantenerse activo. Si se tiene espacio en el hogar y acceso a rutinas adecuadas, también se pueden alcanzar objetivos saludables.

Siempre que se tenga el lugar, incluso se puede mejorar el entrenamiento al comprar objetos y artículos que ayuden y potencien el ejercicio. Para algunas personas, es más sencillo y cómodo que comenzar en un gimnasio.