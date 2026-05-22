A la espera de los dólares del FMI, el Banco Central volvió a comprar divisas y ya sumó casi USD 9.000 en 2026

El Banco Central hilvanó 93 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustin Marcarian)

A la espera del desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 93 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario. El saldo favorable responde a acuerdos con bancos, empresas privadas y organismos estatales. Este viernes, la entidad sumó USD 139 millones y el total anual rozó los 9.000 millones de dólares.

En la tarde del jueves, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina por USD 20.000 millones y, de esta manera, habilitó el giro de los fondos frescos, que impactarán en los próximos días en las arcas de la autoridad monetaria. Desde el Central confirmaron a Infobae que los dólares todavía no ingresaron.

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A partir de la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA alcanzó adquisiciones por 8.990 millones de dólares. Abril se destacó como el mes de mayor volumen, con USD 2.769 millones, mientras solo el 2 de enero no se registraron compras.

Recientemente, la compra de divisas mostró una aceleración, después de un inicio de mayo con montos diarios menores a los 100 millones de dólares. En la última semana, la autoridad monetaria sumó USD 909 millones, elevando el acumulado de mayo a 1.835 millones de dólares.

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El BCRA ya alcanzó el 89,9% de la meta anual de compras. La demanda de dólares del Tesoro para cancelar obligaciones financieras limitó el aumento neto de reservas durante el primer trimestre. Para mantener el ritmo de acumulación, el Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió ese excedente a través de colocaciones de deuda en moneda local, apuntando a estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

Las estimaciones oficiales proyectan que el saldo neto de compras para 2026 oscilará entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, estos factores serán críticos para el balance anual.

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Se prevé que la liquidación de la cosecha gruesa aporte un caudal significativo de dólares a las reservas. A esto se sumarían las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales, que podrían aportar más de USD 3.200 millones y fortalecer la capacidad de intervención oficial.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía, todavía no ingresaron los principales flujos vinculados a la cosecha agrícola, lo que anticipa una mayor oferta de dólares y amplía las posibilidades de intervención del Central en el corto plazo.

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Al cierre de esta jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 46.803 millones, con un incremento diario de 52 millones de dólares. La cifra quedó cerca del récord de la gestión Milei, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares. Se espera que una vez que ingresen los fondos del FMI, se supere esa meta.

¿Unificación de repos?

Ante el desafiante calendario de pagos de deuda previsto para 2027, el gobierno encabezado por Javier Milei mantiene conversaciones con bancos internacionales para consolidar los tres préstamos repo en una única operación, lo que permitiría extender los plazos de vencimiento, según Bloomberg.

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“El gobierno del presidente Javier Milei mantiene conversaciones con bancos para fusionar los tres repos negociados desde 2025 en uno solo por al menos USD 5.000 millones, con vencimiento en 2028 o después de las elecciones presidenciales”, remarcó la agencia de noticias.

En enero de 2026, el Banco Central había concretado un repo por USD 3.000 millones con seis bancos internacionales, a un año de plazo y con una tasa anual del 7,4 por ciento. Esta operación se realizó ante un vencimiento inminente de deuda con acreedores privados por 4.300 millones de dólares.

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Este acuerdo fue el tercero bajo la conducción de Bausili en el BCRA. Los dos repos previos se firmaron en 2025: el primero, en enero, por USD 1.000 millones y una tasa del 8,8%, y el segundo, en junio, por USD 2.000 millones y una tasa del 8,25%. Ambos tuvieron un plazo de dos años.

En este tipo de operaciones, el solicitante entrega bonos u otros instrumentos de deuda a una entidad internacional como garantía a cambio de obtener fondos. El compromiso consiste en recomprar esos activos luego de un plazo acordado, abonando una suma mayor a la recibida al inicio. Esa diferencia corresponde al interés del financiamiento.

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