Año a año las distancian fueron cambiando. Durante décadas no hubo un límite impuesto. Recién a partir de 1991 se estableció 15 kilómetros como recorrido fijo con la inclusión de la competencia en la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés). No obstante, en otros ciudades las extensiones no cumplen esta regla.