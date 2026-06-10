Autoridades reportan 18 incidentes tras las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Cristina en Costa Rica

Alejandro Picado, presidente de la CNE, informó sobre la situación de las lluvias y los albergues que se han habilitado en Costa Rica, debido a la influencia de la Tormenta Tropical Cristina. / (Trece Noticias)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica reportó dieciocho incidentes por inundación en distintas regiones del país, como consecuencia de las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina, que se mantiene activa frente a la costa de El Salvador.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, informó que fue necesario habilitar tres alojamientos temporales para atender a treinta y dos personas afectadas, mientras continúan los trabajos de evaluación y seguimiento en las zonas impactadas.

Según la información difundida por la CNE, el primer albergue se instaló en Quepos, en el Salón Comunal Bellavista, para acoger a pescadores de Puntarenas que resultaron perjudicados por el mar picado. Con apoyo de la empresa privada, estos trabajadores lograron resguardar sus embarcaciones antes de trasladarse al refugio temporal, según detalló Picado en conferencia.

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En el cantón de La Cruz, familias de Puerto Soley fueron evacuadas ante el alto oleaje, optando algunas por permanecer en casas de familiares y otras por dirigirse a la Casa de la Cultura local. En la región del Caribe, el distrito de Matina registró inundaciones en barrios y viviendas, lo que motivó la apertura de un albergue en el gimnasio de Batán para atender a los afectados.

“Las autoridades mantienen el seguimiento de las situaciones reportadas en Bananito y Valle la Estrella, donde las fuertes lluvias provocaron incidentes asociados con cabezas de agua”, indicó Picado.

Durante la jornada del martes, los Comités Municipales de Emergencias continuaron con las evaluaciones en las comunidades para determinar necesidades específicas de asistencia, mientras la CNE mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas ante la posibilidad de nuevas lluvias.

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El IMN advirtió lluvias y tormentas eléctricas aisladas en el Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Norte, mientras la CNE pidió atender los avisos oficiales en zonas vulnerables./ (IMN)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica pronosticó para este miércoles un periodo de transición hacia condiciones típicas de la época, tras el paso de la tormenta tropical Cristina. El sistema se ubicaba frente a la costa de El Salvador y se esperaba que continuara desplazándose lentamente hacia el noroeste.

Según el informe meteorológico número 17, los efectos de Cristina —lluvias, temperaturas más frescas y vientos costeros intensos— tenderían a disminuir gradualmente entre martes y miércoles.

El IMN anticipó lluvias intermitentes durante las primeras horas del día principalmente en las regiones costeras del Pacífico Norte. En el resto del país, prevalecerían condiciones entre poco a parcialmente nubladas.

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Durante la tarde se previeron lluvias y tormentas eléctricas aisladas en el Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Norte, mientras que en el Valle Central y el Pacífico Central podrían presentarse lluvias dispersas. De acuerdo con el pronóstico, los totales de lluvia estimados para el Valle Central y las zonas montañosas del Pacífico Central y Sur oscilan entre 10 y 40 milímetros (0,39 a 1,57 pulgadas).

En la región Caribe y la Zona Norte, el IMN alertó sobre la posibilidad de aguaceros y tormentas eléctricas aisladas durante la tarde y hasta entrada la noche, con acumulados de 20 a 50 milímetros (0,79 a 1,97 pulgadas) y posibilidad de cifras mayores en áreas localizadas. Para el Pacífico Norte, podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en las primeras horas del miércoles.

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La CNE reiteró el llamado a la población de zonas vulnerables a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante la persistencia de condiciones lluviosas, especialmente en comunidades cercanas a ríos y zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. Durante el martes, los integrantes de los Comités Municipales de Emergencias realizaron evaluaciones en las comunidades afectadas para determinar las necesidades existentes.

En Costa Rica se registraron inundaciones en Guanacaste, Matina y Quepos, que obligaron a las autoridades a trasladar 32 personas a zonas seguras./ (El Observador)

El seguimiento de las condiciones meteorológicas continuará en las próximas horas, mientras las autoridades refuerzan la coordinación con gobiernos locales y organismos de socorro para garantizar atención integral a personas que resulten afectadas por el temporal. El IMN recordó que el fenómeno de la tormenta tropical Cristina forma parte de los patrones habituales de la temporada lluviosa en la región, aunque advirtió que se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevas afectaciones.

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