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“Se llevarán una decepción”: así ve la prensa internacional a la CDMX en vísperas del Mundial

Maestros en protesta ocupan la zona de fans del Mundial en el Zócalo de la CDMX. La prensa internacional advierte que los aficionados se llevarán una decepción

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El corresponsal Rob Harris, de Sky News, señala que hay barricadas y cientos de carpas instaladas por más de una semana, a lo largo de unos 600 metros, en el acceso a la Plaza de la Constitución. (Mejorada con IA)
El corresponsal Rob Harris, de Sky News, señala que hay barricadas y cientos de carpas instaladas por más de una semana, a lo largo de unos 600 metros, en el acceso a la Plaza de la Constitución. (Mejorada con IA)

“Se llevarán una decepción”: la prensa internacional reporta que protestas de maestros tomaron la zona de fans del Mundial en la CDMX

La zona de aficionados más emblemática del torneo en la capital mexicana enfrenta una situación inesperada a días del arranque del Mundial.

Maestros acampan en el corazón del Zócalo

Lo que debía ser el epicentro de la fiesta mundialista en la Ciudad de México luce hoy muy diferente a lo planeado. El corresponsal Rob Harris de Sky News reportó desde el lugar que la principal zona de fans del Mundial en la capital está prácticamente tomada por un campamento de maestros en protesta, quienes llevan más de una semana instalados en la zona.

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Según el reporte del medio británico, barricadas bloquean el acceso a la Plaza del Zócalo, donde sí permanece una pantalla instalada para el torneo, pero el ambiente festivo se ve opacado por la presencia de cientos de carpas a lo largo de aproximadamente 600 metros.

El corresponsal Rob Harris, de Sky News, señala que hay barricadas y cientos de carpas instaladas por más de una semana, a lo largo de unos 600 metros, en el acceso a la Plaza de la Constitución.

La demanda detrás de las carpas

De acuerdo con el reportaje de Sky News, los docentes —principalmente de educación primaria— se encuentran molestos por sus condiciones salariales y de pensiones. Uno de los maestros entrevistados por el corresponsal señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría incumplido compromisos adquiridos con el gremio.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una promesa con nosotros, y esa promesa fue rota”, declaró uno de los docentes al medio británico.

Según el mismo reporte, los maestros manifestaron sentirse agotados y explotados, y consideran que el Mundial es un evento dirigido a las clases empresariales, al que ellos no tienen acceso económico. La intención declarada del movimiento sería aprovechar la visibilidad internacional del torneo para dar a conocer su situación al mundo.

El mensaje al mundo

El corresponsal Harris destacó que los docentes buscan explícitamente usar la cobertura del Mundial como plataforma, con la esperanza de que la mandataria federal atienda sus demandas. Según el reporte, los maestros “solo quieren ser escuchados” y ven en la cita deportiva una oportunidad para que su voz llegue más allá de las fronteras nacionales.

(Zurisaddai González / Infobae México)
(Zurisaddai González / Infobae México)

¿Qué se encontrarán los aficionados?

Sky News advirtió en su publicación en redes sociales que los fanáticos que lleguen esperando una Fan Fest se encontrarán, en cambio, con cientos de carpas de maestros en protesta. El tono del reporte sugiere una expectativa no cumplida para quienes planeen visitar esa zona durante el torneo.

Hasta el momento, no hay una declaración oficial del gobierno de la Ciudad de México ni del Comité Organizador del Mundial que indique si se habilitará otra sede alternativa para la zona de fans o si se prevé algún acuerdo con el magisterio antes del inicio del torneo.

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