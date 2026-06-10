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Condiciones meteorológicas adversas tras la tormenta tropical Cristina dejan severas afectaciones en Nicaragua

La emergencia provocada por la tormenta tropical Cristina afecta a comunidades costeras, con inundaciones, daños a viviendas y comercios y deslizamientos en rutas clave de Chinandega y León

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La tormenta tropical Cristina ya provocó marejadas, lluvias intensas, inundaciones costeras y daños en infraestructuras turísticas y pesqueras del Pacífico de Nicaragua. (Foto: EFE/ STR)
La tormenta tropical Cristina ya provocó marejadas, lluvias intensas, inundaciones costeras y daños en infraestructuras turísticas y pesqueras del Pacífico de Nicaragua. (Foto: EFE/ STR)

Las condiciones del tiempo en el occidente de Nicaragua registran una situación de emergencia debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristina, fenómeno que ha impactado de forma directa a los departamentos de León y Chinandega.

Las precipitaciones continuas han generado inundaciones, daños a la infraestructura y la interrupción de actividades económicas en comunidades urbanas y rurales, según reportes de autoridades.

El departamento de León ha resultado seriamente afectado por el temporal. En las comunidades de Poneloya y Las Peñitas, las lluvias han provocado la inundación de comercios turísticos y afectado a decenas de familias. Una de las damnificadas relató a un medio de comunicación local que su vivienda colapsó y perdió todos sus enseres, situación que la obligó a buscar refugio en una casa vecina.

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Las pérdidas materiales se suman a la interrupción de actividades turísticas y comerciales, una de las principales fuentes de ingreso en la región. En el sector rural de La Gallina, el puente conocido como La Máquina presentó deslizamientos en su estructura, generando preocupación entre los habitantes y las autoridades locales. Ingenieros y personal de emergencia realizan inspecciones para determinar la seguridad del paso y planificar eventuales reparaciones.

Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristina han causado graves daños en el departamento de León, con calles y casas inundadas, negocios turísticos afectados en Poneloya y Las Peñitas, y puentes colapsados.

De igual manera, en el departamento de Chinandega, dos de los puntos turísticos y comerciales más importantes, el balneario de Paso Caballos (municipio de Corinto) y las costas de Jiquilillo (municipio de El Viejo), sufren las consecuencias de las lluvias persistentes. Las precipitaciones han inundado calles principales y vías de acceso, dificultando el tránsito de peatones y vehículos.

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Propietarios de negocios gastronómicos y enramadas temen por la integridad de sus locales y la pérdida de mobiliario e insumos. En Jiquilillo, la situación de vulnerabilidad es notoria. Sectores residenciales y turísticos reportan calles cubiertas de agua salada y lodo, lo que limita el acceso a viviendas y hoteles. La circulación de vehículos permanece restringida en varios puntos, y pobladores han reportado la anegación de viviendas, así como daños en enseres domésticos.

Previsiones y advertencias meteorológicas

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que la tormenta tropical Cristina continúa desplazándose sobre el océano Pacífico, a unos 30 kilómetros del departamento de León.

El fenómeno mantiene condiciones de baja presión atmosférica sobre el occidente del país, favoreciendo la presencia de abundante nubosidad, lluvias de diversa intensidad y vientos de moderados a fuertes. De igual manera, el pronóstico oficial, advierte sobre la posibilidad de tormentas eléctricas y nuevas precipitaciones en las próximas horas.

Meteorólogos nicaragüenses anuncian la continuidad de las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, debido al desplazamiento de la Tormenta Tropical Cristina sobre el Océano Pacífico.

En las regiones Norte y Central, el clima se caracteriza por cielos nublados y lluvias dispersas, con posibilidad de tormentas eléctricas de intensidad variable. Los vientos soplan desde el sureste, con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora, y rachas que pueden alcanzar hasta 35 kilómetros por hora durante los episodios de precipitación más intensos.

Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios, mantener vigilancia sobre el nivel de los ríos y atender las indicaciones de los organismos de socorro. El monitoreo meteorológico se mantiene activo, mientras se evalúan los daños y se coordinan acciones para la recuperación en las zonas más afectadas.

El impacto de las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina deja un saldo preliminar de viviendas inundadas, infraestructura vial dañada y pérdida de bienes materiales en el occidente de Nicaragua. Las perspectivas para las próximas horas se mantienen inciertas, en un contexto donde la variabilidad climática y la saturación de suelos representan riesgos adicionales para las comunidades expuestas.

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