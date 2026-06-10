Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval mientras firma la Secure America Act, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con reanudar los bombardeos contra Irán y acusó a sus negociadores de estar “tomándolos por idiotas”, en una escalada retórica que enterró de golpe las expectativas de un acuerdo diplomático que el propio mandatario había alimentado horas antes.

“Los vamos a atacar, y muy duro”, dijo Trump ante periodistas en el Despacho Oval. “Estábamos muy cerca de un acuerdo, pero nos siguen tomando el pelo, nos siguen tomando por idiotas.”

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Más temprano había publicado en Truth Social que el ejército iraní es “un completo desastre” y que gran parte de sus fuerzas, incluyendo su Armada y su Fuerza Aérea, “ya ni siquiera existen”. “¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!“, escribió el mandatario.

El giro contrasta con la postura del propio Trump el lunes, cuando sugirió que un acuerdo para poner fin al conflicto podía alcanzarse en cuestión de días.

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El derribo que desató la escalada

La nueva ronda de hostilidades tuvo como detonante la colisión de un helicóptero de ataque Apache del Ejército estadounidense con un dron iraní cerca del estrecho de Ormuz el martes, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso. No quedó claro si la colisión fue intencional. Ambos tripulantes fueron rescatados ilesos.

Washington respondió con ataques de cazabombarderos contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radar iraníes, según informó el Mando Central estadounidense (Centcom). Irán reconoció los ataques en las zonas de Bandar Abbas y la isla de Qeshm, pero no dio detalles sobre los daños.

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Teherán respondió con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait. Jordania dijo haber derribado cinco misiles dirigidos contra la base aérea de Muwaffaq Salti, que alberga cazas F-35 estadounidenses, sin registrar bajas. Baréin y Kuwait informaron haber interceptado proyectiles sin dar más detalles.

Teherán revisa su postura negociadora

El canciller iraní Abás Araqchi condenó los ataques estadounidenses como una violación de la soberanía iraní en llamadas con sus pares de Turquía y Arabia Saudita, y subrayó el “derecho inherente a la autodefensa, incluida la acción recíproca”, según su oficina. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue más lejos: en declaraciones televisadas, anunció que Irán revisará su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra a la luz de los nuevos ataques.

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Pese a la escalada, los esfuerzos de mediación no se detuvieron. Tras consultas con Washington, una delegación de Qatar llegó a Teherán el miércoles para mantener conversaciones, según un funcionario al tanto de la visita que pidió el anonimato dada la sensibilidad de las negociaciones.

Las diferencias de fondo siguen siendo profundas. Washington exige que Irán entregue su reserva de uranio altamente enriquecido; Teherán se niega y reclama alivio de las sanciones y la liberación de activos congelados incluso antes de un acuerdo final, algo que Trump rechazó. Irán insiste además en que cualquier acuerdo debe incluir el cese de los combates entre Israel y su aliado Hezbollah en el Líbano, condición que Netanyahu descartó de plano: “Israel continuará actuando con contundencia contra Irán y sus representantes”, dijo este miércoles.

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El costo energético del conflicto

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero con ataques contra Irán, el conflicto sacudió la economía global, disparó los precios de la energía y encareció alimentos y productos básicos en todo el mundo. El barril de crudo de referencia internacional cotizaba este miércoles por encima de los 92 dólares, más de un 25% por encima del nivel previo al inicio de la guerra.

A eso se sumó este miércoles el dato de inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo subió un 4,2% interanual, su nivel más alto desde abril de 2023, impulsado en gran medida por el shock energético derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz. El Dow Jones caía unos 264 puntos tras la publicación del dato. Los mercados descuentan al menos una suba de tasas de la Reserva Federal antes de fin de año.

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