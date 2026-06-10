Economía

Banco Macro y el ecosistema GovTech apostaron por ciudades más inteligentes con Conecta IA

Especialistas de la región compartieron soluciones tecnológicas para gestiones públicas, priorizando nuevas formas de vinculación entre gobiernos y emprendedores

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Amplio grupo de profesionales de diversas edades y géneros posando para una foto en un auditorio, algunos sentados y otros en primera fila
Más de 200 representantes de gobiernos y empresas tecnológicas participaron del encuentro en Torre Macro

El encuentro reunió a más de 200 líderes gubernamentales, especialistas y emprendedores tecnológicos de América Latina para acelerar la adopción de inteligencia artificial en las ciudades. La jornada se llevó a cabo el viernes 5 en Torre Macro, con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La iniciativa propuso una agenda orientada a la generación de alianzas concretas entre municipios y empresas del ecosistema GovTech.

La organización del foro internacional CONECTA IA estuvo a cargo de la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab, con el acompañamiento de Banco Macro como entidad especializada en soluciones para el sector público. Bajo el lema “Conectando desafíos públicos con soluciones innovadoras e inteligentes”, el evento convocó a intendentes, equipos técnicos, startups, scaleups, fondos de inversión, aceleradoras, académicos, empresas tecnológicas y organismos internacionales.

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El enfoque principal del foro consistió en vincular desafíos reales de los gobiernos locales con soluciones tecnológicas listas para implementarse. Durante la jornada, las actividades plenarias alternaron con mesas de vinculación y espacios de trabajo enfocados en seguridad pública, salud, infraestructura urbana y atención ciudadana. Estas instancias facilitaron la interacción directa entre quienes enfrentan los retos de la gestión pública y quienes desarrollan herramientas capaces de resolverlos mediante inteligencia artificial.

Hombre sonriente en traje oscuro y camisa celeste sosteniendo un micrófono frente a una pantalla con el logo de Conecta IA y un mensaje de bienvenida
Juan Mazzón, Gerente de Estrategia, Control de Gestión, y Relaciones Institucionales de Banco Macro

Previo al evento, los organizadores realizaron un relevamiento de intereses y necesidades de los municipios participantes. Esta información permitió organizar reuniones y sesiones temáticas orientadas a la implementación real de soluciones, fortaleciendo así las oportunidades de colaboración y el impacto en áreas estratégicas.

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Entre los asistentes se encontraban más de 30 intendentes y equipos técnicos de ciudades integrantes de las Coaliciones de Ciudades para la Inteligencia Artificial (CIIAR) de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Desde Argentina participaron, entre otros, Mariano Gaido (Neuquén), Rodrigo Aybar (Tres de Febrero), Ariel Sujarchuk (Escobar), Francisco Azcué (Concordia), Fernando Moreira (General San Martín), Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Susana Laciar (San Juan) y Jaime Méndez (San Miguel). Los intendentes fundadores de CIIAR compartieron experiencias sobre liderazgo político para implementar inteligencia artificial en gobiernos locales.

Ciudades pioneras como Vitacura (Chile), Canelones (Uruguay), San Juan (Argentina) y Fortaleza (Brasil) presentaron casos concretos de adopción tecnológica y transformación digital. Estas exposiciones ilustraron cómo distintas jurisdicciones incorporan inteligencia artificial para optimizar la gestión y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La agenda del foro incluyó conferencias y paneles con la participación de referentes internacionales. Entre los principales expositores se destacaron Mariana Mazzucato, economista y referente mundial en innovación pública, quien abordó el desarrollo de capacidades dinámicas en las ciudades. También integraron la grilla Fernando Vargas (BID), Idoia Ortiz (Gobe Ventures) y Sandra Sinde, especialista en Compra Pública de Innovación.

Cinco panelistas sentados en sillones frente a una pantalla grande y un público en un auditorio. La pantalla muestra los nombres y fotos de los oradores
Cinco panelistas, incluidos líderes de cuatro países, discuten la sorpresa de los 'early adopters' en ciudades inteligentes durante el evento Conecta IA, organizado por Banco Macro.

El evento impulsó el networking entre actores clave del ecosistema GovTech e instaló una metodología de trabajo diseñada para facilitar la colaboración entre el sector público y empresas innovadoras. De esta manera, CONECTA IA se consolidó como un espacio orientado a resultados concretos, donde las conversaciones sobre innovación se transformaron en alianzas estratégicas.

Desde Banco Macro, Juan Mazzón, gerente de Estrategia, Control de Gestión y Relaciones Institucionales, acompañó el encuentro y remarcó la importancia de promover la innovación abierta en el sector público. Banco Macro reafirmó su compromiso con la transformación digital de las ciudades y el desarrollo de una comunidad de gobiernos capaces de aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en la gestión pública.

El foro internacional CONECTA IA reunió a gobiernos locales, startups GovTech y actores estratégicos del ecosistema tecnológico, apuntando a impulsar la adopción de inteligencia artificial y a promover ciudades más inteligentes, eficientes y centradas en las personas.

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