América Latina

Bolivia anuncia investigación conjunta con Chile por más de 100 toneladas de droga impregnada en madera

Autoridades chilenas detectaron 108 toneladas de cocaína procedentes de Bolivia. La sustancia estaba impregnada en madera de exportación dentro de 45 contenedores que tenían como destino países de América, Europa y Oceanía

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El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo Huerta, habla durante una rueda de prensa, en La Paz, Bolivia. Mar 31, 2026. REUTERS/Claudia Morales
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo Huerta, habla durante una rueda de prensa, en La Paz, Bolivia. Mar 31, 2026. REUTERS/Claudia Morales

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, anunció una investigación conjunta con autoridades chilenas sobre la incautación de más de 100 toneladas de droga detectada en cargamentos de madera de exportación en el norte de Chile.

Lo que hace dos días se anunció como un decomiso “histórico” por el volumen de droga no generó mayor reacción en Bolivia. El ministro Oviedo señaló que la información no fue reportada de manera oficial y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, indicó que se iniciará una investigación del caso que “llama mucho la atención”.

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El caso se originó a partir de una investigación desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, los servicios aduaneros de Chile y la Fiscalía de Arica, una de las ciudades portuarias al norte de Chile que sirve para el comercio internacional boliviano. El proceso se dio en el marco de la estrategia denominada Foco Portuario, implementada por la Fiscalía en 2024 para reforzar los controles frente al crimen organizado transnacional

Los datos preliminares son escandalosos: al menos 108 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina impregnada en madera almacenada en 45 contenedores, una estimación económica de 8.334 millones de dólares y el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha.

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Un policía custodia la droga que estaba escondida en madera proveniente de Bolivia
Un policía custodia la droga que estaba escondida en madera proveniente de Bolivia

Para el analista económico Gonzalo Chávez, “lo que observamos no es simplemente una actividad ilegal” sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”. El experto apuntó que el valor de la droga en el destino final equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional.

Los datos dan cuenta de la magnitud del caso y abren interrogantes sobre la red logística que hizo posible el traslado del cargamento. También llama la atención a las autoridades chilenas los aspectos técnicos del procedimiento utilizado: la droga estaba adherida a la estructura interna de la madera, una modalidad inusual que complica su identificación a través de inspecciones convencionales.

Según los datos difundidos en medios chilenos, los cargamentos partieron desde tres regiones de Bolivia -principalmente Pando pero también se reportan envíos desde Santa Cruz y Cochabamba- y tenían como destino a varios países de Europa y Oceanía.

En las últimas horas, medios locales difundieron la lista de las 15 empresas bolivianas que habrían despachado los contenedores de madera, identificadas con nombre, dirección y números de teléfono, pero hasta ahora no se ha informado sobre allanamientos ni ningún avance investigativo. Tampoco se ha pronunciado la Aduana ni la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), encargada de regular todo el proceso de exportación de madera en Bolivia.

Grandes pilas de tablones de madera en un muelle portuario. Al fondo, se ven contenedores de carga, personas y un camión, con una colina y la bandera chilena
Operativo de la Policía Marítima chilena. Imagen de archivo.

Salvo la Cámara Nacional de Exportadores, que expresó preocupación por la imagen del comercio exterior, y la Cámara Forestal de Bolivia, que rechazó que se vincule a todo el sector con actividades ilícitas, ninguna institución boliviana asumió una posición oficial.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al gobierno de Rodrigo Paz, afirmó que el hallazgo evidencia que “todos los controles internos” en su país han fallado y pidió explicaciones al ministro de Gobierno, al comandante general de la Policía y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. “Aquí no hay excusas, aquí hay responsables”, afirmó en conferencia de prensa.

“Bolivia no puede convertirse en un país de tránsito libre para el narcotráfico”, sostuvo y pidió una “decisión política real, depuración institucional y una estrategia seria” para combatir el crimen organizado.

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