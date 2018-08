"Cuanto más larga es la carrera, más momentos duros se presentan. Corrí 12 Ironman y en todos me pasó algo. En Sudáfrica, por ejemplo, me había propuesto determinados tiempos que venía cumpliendo bien, sin cansancio. Pasé la etapa de nado y llegué a la bici, en donde también tenía un plan. En el kilómetro 110, la carrera me pegó una trompada letal. Me faltaban 70 kilómetros de bici y luego correr. Sentía que me desvanecía, no podía más. Pero fue instantáneo", recuerda.