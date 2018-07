Julián, mesero en el restaurante Norte y Sur del complejo, aseguró que "la gente gasta menos pero los precios aquí siempre estuvieron iguales. Todos los años se encuentran con el mismo panorama. No es nada nuevo". En una de las mesas de la parrilla, una pareja junto a sus hijos almorzaban milanesas con puré y papas fritas: "Es un menú que a los chicos les gusta y que sabemos van a comer. Tienen hambre, estamos acá desde temprano y no podemos 'picar algo' y seguir. Pero cada plato, sin bebida, sale $360. Si sumás unas gaseosas estamos hablando de una cuenta que por poco no llega a los $1.800. Es mucha plata", dijo Florencia, oriunda de El Bolsón.