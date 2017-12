"Los futbolistas que tienen dificultad para respirar o que tosen mucho después del entrenamiento no están lo suficientemente en forma", Anna Jackson, profesora de la Universidad de Kent y líder de la investigación. "Los clubes no pueden esperar a que los jugadores informen sobre los síntomas, ya que no siempre son tan obvios y muchas veces se considera que son producto de la falta de forma", agregó John Dickinson, colega de la escuela de ciencia del deporte y ejercicio de la misma institución.