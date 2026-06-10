La tormenta tropical Cristina mantiene a Guatemala bajo vigilancia por lluvias y suelos saturados

Guatemala bajo vigilancia por la tormenta tropical Cristina, que genera lluvias intensas, saturación de suelos y oleaje elevado, con riesgo de inundaciones y deslizamientos en varias regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CONRED, el INSIVUMEH y la tormenta tropical Cristina mantienen bajo vigilancia a Guatemala por lluvias de moderadas a fuertes, saturación de suelos y aumento del oleaje, un escenario que puede derivar en crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, lahares en la cadena volcánica y daños en la infraestructura vial, de acuerdo con los boletines informativos 166-2026 y 165-2026 y el boletín oceanográfico BI-OCE-2026-123.

De acuerdo con el Boletín Especial por Saturación del Suelo BESS-2026-010 emitido por el INSIVUMEH, municipios de siete departamentos registran niveles de saturación iguales o superiores al 90 %: Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Petén y Quiché. Según ese análisis, la acumulación de humedad por las lluvias de los últimos días elevó la probabilidad de emergencias asociadas a la época lluviosa.

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Según el INSIVUMEH, la abundante entrada de humedad y la cercanía de Cristina continuarán favoreciendo lluvias con actividad eléctrica en distintas regiones del país. Las condiciones más intensas se esperan en departamentos del Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central, con precipitaciones de moderadas a fuertes durante la tarde, la noche y la madrugada.

La CONRED y el INSIVUMEH mantienen bajo vigilancia a Guatemala por la tormenta tropical Cristina, las lluvias fuertes y el aumento del oleaje. (Fotografía: Conred Guatemala)

El mismo boletín reporta lluvias y actividad eléctrica en sectores de Jutiapa, San Marcos e Izabal, mientras la nubosidad se mantiene en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con la CONRED, el riesgo es mayor en comunidades cercanas a ríos, quebradas, laderas y áreas con suelos altamente saturados.

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Diez municipios concentran la saturación crítica del suelo

De acuerdo con el INSIVUMEH, la saturación crítica se localiza en Senahú, en Alta Verapaz; Esquipulas y Olopa, en Chiquimula; San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso; Barillas y San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango; Los Amates, en Izabal; Las Cruces, en Petén; y Chajul, Nebaj y Uspantán, en Quiché. En esas zonas, el suelo acumula humedad en la capa superficial y pierde capacidad para absorber nuevas precipitaciones.

La consecuencia directa, según el boletín BESS-2026-010, es que el agua escurre con mayor rapidez hacia ríos, riachuelos y quebradas. Ese comportamiento favorece inundaciones, crecidas de ríos y una mayor susceptibilidad a deslizamientos, derrumbes y flujos de lodo.

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La CONRED y el INSIVUMEH mantienen bajo vigilancia a Guatemala por la tormenta tropical Cristina, las lluvias fuertes y el aumento del oleaje. (Fotografía: Conred Guatemala)

La respuesta oficial ya está en marcha: según la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, las instituciones del sistema mantienen monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de las áreas con mayor susceptibilidad a emergencias. La coordinación con autoridades territoriales continúa para atender cualquier evento adverso vinculado con las lluvias previstas.

El oleaje supera los umbrales normales en costas del Pacífico y el Atlántico

De acuerdo con el INSIVUMEH, las mismas condiciones meteorológicas que afectan al territorio nacional también alteran el comportamiento del mar, porque favorecen el incremento del viento sobre la superficie marina. Ese patrón contribuye a la formación de oleaje más alto de lo normal en sectores del litoral Pacífico y Atlántico.

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Según el boletín BI-OCE-2026-123, se esperan alturas significativas de oleaje por encima de los umbrales establecidos en Ocós, Champerico, Tahuexco, Tecojate, Sipacate, Puerto San José, Monterrico, Las Lisas y El Quetzalito. En puntos del Pacífico como Tahuexco, Ocós y Tecojate, las olas superan en más de medio metro los valores normales para la época.

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomendó a la población evitar cruzar ríos crecidos, seguir las indicaciones de las autoridades locales, identificar áreas seguras en su comunidad y contar con el Plan Familiar de Respuesta. Para reportar cualquier evento adverso, el organismo indicó que está habilitado el 119.

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Para quienes visiten playas o vivan en comunidades costeras, la CONRED pidió no ingresar al mar cuando haya corrientes fuertes u olas de gran tamaño, mantenerse alejados de rompeolas, muelles y áreas rocosas, y supervisar de forma constante a niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mascotas. También recomendó identificar rutas seguras de evacuación en zonas cercanas a la playa y evitar instalarse en sitios donde el agua pueda ingresar de forma repentina.

La misma entidad recomendó a pescadores artesanales, operadores turísticos y propietarios de embarcaciones menores consultar los boletines meteorológicos y oceanográficos antes de realizar actividades en el mar, verificar las condiciones de seguridad de sus embarcaciones y no navegar cuando existan condiciones adversas. También exhortó a autoridades locales y a las Coordinadoras para la Reducción de Desastres a reforzar la difusión de información preventiva, monitorear las áreas costeras más vulnerables y mantener informadas a las comunidades sobre la evolución del oleaje.

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