Afiliados ONP pueden recibir pensión equivalente a su sueldo, pero solo en un caso extremo

Hay pensionistas que reciben la pensión máxima de S/1.000 de la ONP y que puede recibir un 25% más gracias a un beneficio por edad avanzada. Sin embargo, en casos extremos este monto puede ser superior. - Crédito Andina

¿Sabías que uno de los beneficios de contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Pensión), es que permite al trabajador acceder a una retribución mensual que puede alcanzar el equivalente al 100 % de su remuneración?

Esto se da cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional le genera una invalidez total y permanente a un trabajador, impidiéndole continuar laborando y haciéndolo que requiera de la ayuda de un tercero para desarrollar sus actividades. Así lo informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

La entidad precisó que dicho seguro es una cobertura obligatoria para quienes desarrollan labores consideradas de alto riesgo. “El SCTR Pensión protege económicamente al trabajador y a su familia cuando ocurre un accidente o enfermedad asociada a la actividad laboral. Las prestaciones se determinan según el nivel de afectación que haya sufrido la persona”, explicó Ihand Durand, vocero de la ONP.

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Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

Los tipos de cobertura

Al cierre de 2025 se reportaron 43 mil 750 accidentes de trabajo en el país, de los cuales 228 tuvieron consecuencias fatales, de acuerdo a información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Para esto es que ayuda el seguro SCTR Pensión de la ONP. Pero las prestaciones económicas varían de acuerdo con la gravedad de las secuelas que deja el accidente o enfermedad profesional.

En el caso de indemnización por invalidez parcial permanente, se entrega mediante un pago único cuando el trabajador presenta una invalidez menor al 50% y mayor o igual al 20%. En estos casos, la persona puede continuar desarrollando actividades laborales, aunque con limitaciones derivadas del daño sufrido.

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Si tienes 80 años, recibirás mayor monto de pensión ONP. - Crédito Andina

Para la pensión de invalidez, cuando esta invalidez es igual o superior al 50 %, el asegurado tiene derecho a una pensión mensual. Si la incapacidad alcanza el 66.6 % o más que le impide volver a trabajar y además requiere de la ayuda de un tercero para desarrollar sus actividades, la pensión puede llegar a ser equivalente a la remuneración que percibía antes del siniestro.

En el caso de la pensión de sobrevivencia, si el trabajador fallece a consecuencia de un accidente laboral o una enfermedad profesional, el beneficio se traslada a sus familiares directos, como cónyuge o conviviente, hijos o padres, de acuerdo con la normativa vigente.

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Otros beneficios

Además, la cobertura también contempla el reembolso de los gastos funerarios asumidos por los familiares o por la persona que los hubiera cubierto hasta el importe que señala la normativa vigente.

Oficina de Normalización Previsional cambiaría de nombre a Oficina Nacional de Pensiones

“La legislación peruana establece que el SCTR debe ser contratado por los empleadores cuyas actividades económicas estén consideradas de riesgo. Actualmente, más de 270 actividades productivas están comprendidas dentro de esta obligación legal, incluyendo sectores como construcción, minería, transporte, agricultura, manufactura y otras labores con exposición a peligros ocupacionales”, agregó la ONP.

Asimismo, la ONP brinda este seguro desde hace más de dos décadas y actualmente mantiene más de 2 mil 270 beneficiarios que reciben una pensión promedio de S/2.600 mensuales, producto de coberturas activadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

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