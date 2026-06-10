Perú

Afiliados ONP pueden recibir pensión equivalente a su sueldo, pero solo en un caso extremo

¿Sabías que la ONP paga pensiones por encima al monto máximo? Esto solo se da en unos casos exactos que tienen que ver con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Guardar
Google icon
aportantes de la ONP con dinero en mano en el Banco de la Nación
Hay pensionistas que reciben la pensión máxima de S/1.000 de la ONP y que puede recibir un 25% más gracias a un beneficio por edad avanzada. Sin embargo, en casos extremos este monto puede ser superior. - Crédito Andina

¿Sabías que uno de los beneficios de contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Pensión), es que permite al trabajador acceder a una retribución mensual que puede alcanzar el equivalente al 100 % de su remuneración?

Esto se da cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional le genera una invalidez total y permanente a un trabajador, impidiéndole continuar laborando y haciéndolo que requiera de la ayuda de un tercero para desarrollar sus actividades. Así lo informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

La entidad precisó que dicho seguro es una cobertura obligatoria para quienes desarrollan labores consideradas de alto riesgo. “El SCTR Pensión protege económicamente al trabajador y a su familia cuando ocurre un accidente o enfermedad asociada a la actividad laboral. Las prestaciones se determinan según el nivel de afectación que haya sufrido la persona”, explicó Ihand Durand, vocero de la ONP.

PUBLICIDAD

Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

Los tipos de cobertura

Al cierre de 2025 se reportaron 43 mil 750 accidentes de trabajo en el país, de los cuales 228 tuvieron consecuencias fatales, de acuerdo a información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Para esto es que ayuda el seguro SCTR Pensión de la ONP. Pero las prestaciones económicas varían de acuerdo con la gravedad de las secuelas que deja el accidente o enfermedad profesional.

En el caso de indemnización por invalidez parcial permanente, se entrega mediante un pago único cuando el trabajador presenta una invalidez menor al 50% y mayor o igual al 20%. En estos casos, la persona puede continuar desarrollando actividades laborales, aunque con limitaciones derivadas del daño sufrido.

PUBLICIDAD

ONP - pensiones
Si tienes 80 años, recibirás mayor monto de pensión ONP. - Crédito Andina

Para la pensión de invalidez, cuando esta invalidez es igual o superior al 50 %, el asegurado tiene derecho a una pensión mensual. Si la incapacidad alcanza el 66.6 % o más que le impide volver a trabajar y además requiere de la ayuda de un tercero para desarrollar sus actividades, la pensión puede llegar a ser equivalente a la remuneración que percibía antes del siniestro.

En el caso de la pensión de sobrevivencia, si el trabajador fallece a consecuencia de un accidente laboral o una enfermedad profesional, el beneficio se traslada a sus familiares directos, como cónyuge o conviviente, hijos o padres, de acuerdo con la normativa vigente.

Otros beneficios

Además, la cobertura también contempla el reembolso de los gastos funerarios asumidos por los familiares o por la persona que los hubiera cubierto hasta el importe que señala la normativa vigente.

Oficina de Normalización Previsional - ONP
Oficina de Normalización Previsional cambiaría de nombre a Oficina Nacional de Pensiones

“La legislación peruana establece que el SCTR debe ser contratado por los empleadores cuyas actividades económicas estén consideradas de riesgo. Actualmente, más de 270 actividades productivas están comprendidas dentro de esta obligación legal, incluyendo sectores como construcción, minería, transporte, agricultura, manufactura y otras labores con exposición a peligros ocupacionales”, agregó la ONP.

Asimismo, la ONP brinda este seguro desde hace más de dos décadas y actualmente mantiene más de 2 mil 270 beneficiarios que reciben una pensión promedio de S/2.600 mensuales, producto de coberturas activadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Temas Relacionados

ONPPensión ONPSCTRperu-economia

Más Noticias

¿La papa cambió el ADN andino? Estudio identifica adaptación genética en descendientes quechuas ligada a miles de años de consumo

La investigación sostiene que quienes tenían más copias del gen AMY1 habrían tenido ventajas de supervivencia y reproducción hace unos 10.000 años.

¿La papa cambió el ADN andino? Estudio identifica adaptación genética en descendientes quechuas ligada a miles de años de consumo

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de junio

Melissa Klug reaparece con Jesús Barco luego de revelar crisis en su relación

La chalaca se mostró con su pareja y más amigos en una reunión de cumpleaños, luego de revelar que su romance no estaba del todo bien

Melissa Klug reaparece con Jesús Barco luego de revelar crisis en su relación

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 10 de junio de 2026

Perú no termina de temblar: un sismo de 5 grados sacudió el litoral pacífico el 7 de junio y reactivó la alerta en Ica, mientras hoy se reportó otro movimiento de 4.5 grados en Moquegua, según el Instituto Geofísico del Perú

Infobae

El Poder Judicial ordena la liberación del hombre de 81 años acusado de rayar cédulas en Los Olivos

La decisión judicial dejó sin efecto la detención de Horacio Rafael Huamayali, intervenido en el colegio Enrique Milla Ochoa durante la segunda vuelta, luego de que se cuestionara la base probatoria del caso

El Poder Judicial ordena la liberación del hombre de 81 años acusado de rayar cédulas en Los Olivos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Comunidad Aymara en Puno convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones: “No la vamos a reconocer”

Comunidad Aymara en Puno convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones: “No la vamos a reconocer”

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97,874% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Por igualdad, el TC debe anular la condena de Ollanta Humala: “Su caso es el mismo al de Keiko Fujimori”

De celebrar el conteo rápido al descontento: Juntos por el Perú no descarta formalizar denuncia ante el JNE

Juntos por el Perú impulsa movilizaciones mientras Keiko Fujimori sube en el conteo de la ONPE: “Basta de fraude”

ENTRETENIMIENTO

Francisco Lumerman, director argentino, destaca el crecimiento de la escena peruana: “El público empieza a tomar el teatro como un hábito posible”

Francisco Lumerman, director argentino, destaca el crecimiento de la escena peruana: “El público empieza a tomar el teatro como un hábito posible”

Edson Dávila lanza contundente comentario tras críticas de Magaly Medina y Pía Copello: “Me lo merezco y puedo”

Christian Cueva responde a Pamela López y niega dejar sin casa a su familia: “Mis hijos tienen un techo en Lima”

Samahara Lobatón respalda a Paul Michael tras ver su relación con Pamela López en La Granja VIP: “Es loca, ese chico es víctima de agresión”

Monserrat Seminario no cree en posible embarazo de la novia de Melcochita: “Si está, que se haga la prueba de ADN”

DEPORTES

Nolberto Solano mete a Pakistán en la historia: campeonó el Torneo Jubileo de Diamante, primer título del seleccionado tras más de siete décadas

Nolberto Solano mete a Pakistán en la historia: campeonó el Torneo Jubileo de Diamante, primer título del seleccionado tras más de siete décadas

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Carla Rueda entrena junto a Julieta Lazcano para volver al vóley y luce camiseta de Atenea: “Amo cuando tengo una meta clara”

¿Sporting Cristal y la MLS? La revelación de Sergio Peña sobre su futuro tras descender a la Tercera División de Turquía

Representante de Miguel Silveira expone a jugadores de Universitario: “Habían tres que le hacían la alineación al entrenador”