Estadounidense relató ataque por parte de hinchas de Atlético Nacional en Medellín por llevar una camiseta roja: “Apuñalaron a mi amigo”

Uno de los jóvenes que llegó a lugar donde él estaba lucía una camiseta del Independiente Medellín, rival de patio de los Verdolagas - créditos @coachajlew/IG | @nacionaloficial/X

La derrota de Atlético Nacional ante Junior de Barranquilla en el partido de vuelta, disputado el lunes 8 de junio de 2026, dejó más que el resultado: pese al 1-0 conseguido por los Verdolagas en el Atanasio Girardot, el encuentro terminó marcado por una víctima mortal en medio de enfrentamientos dentro del estadio y por el testimonio de un ciudadano estadounidense que denunció un hecho de intolerancia en Medellín.

Por medio de un video que compartió la tarde del martes 9 de junio desde su cuenta de Instagram, el norteamericano y residente en la capital de Antioquia identificado como AJ Lew (@coachajlew), contó lo que tuvo que vivir con uno de sus amigos mientras estaban disfrutando el juego número de la serie final de la NBA entre los Spurs de San Antonio y los Kicks de Nueva York.

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“Anoche apuñalaron a mi amigo en la Setenta (como se le conoce a una de las calles más vivas y rodeada de establecimientos como gastrobares)”, inicia la grabación por parte del usuario en redes sociales.

“Estábamos sentados en el billar viendo el partido de baloncesto, y antes del partido de baloncesto estaba el partido de fútbol (entre Atlético Nacionaly Junior)”, sigue con su recapitulación de los hechos el norteamericano.

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Lew precisó que “Nacional, que es uno de los equipos de aquí de Medellín, estaba jugando la final contra un equipo de la costa (Junior), y perdieron. Así que la Setenta estaba llena. Había un montón de hinchas de Nacional. Y nosotros estábamos ahí sentados viendo el partido de baloncesto, tranquilos, ya sabes, sin que pasara nada. Y llegan dos amigos más, en realidad un amigo que vive aquí y su sobrino”.

Lew compartió el video el martes 9 de junio de 2026 - crédito @coachajlew/IG

Pero justo en este punto el estadounidense aclaró que las dos personas que llegaron a acompañarlos estaban luciendo dos camisetas, algo que a él le pareció normal.

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“Y cuando llegan están usando camisetas, ¿no? Y no hay nada de malo. Uno lleva una camiseta verde y el otro una camiseta negra. Para el ojo inexperto, todo bien, solo están usando camisetas, ¿verdad?" agregó en narración Lew antes de precisar el por qué esta acción desencadenó algo que él ni ninguno de los presentes se imaginaba que ocurriría.

“El sobrino entra al lugar donde estamos. Nosotros estábamos sentados afuera, en la terraza, y él entra un minuto. Y esos dos colombianos que estaban sentados frente a nosotros nos dicen: ‘Oye, dile a tu amigo que tenga cuidado con esa camiseta hoy’. Y yo les pregunto: ‘¿Por qué? ¿Qué pasa?’ Y me dicen: ‘Es que es una camiseta de Medellín, no es de Nacional’”, detalló Lew.

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El norteamericano residente en Medellín, y que en redes sociales se presenta como AJ Lew, brindó detalles de lo que pasó la noche del lunes 8 de junio de 2026 por el sector de La Setenta - crédito @coachajlew/IG

La situación escaló hasta el punto en que las empleadas del lugar también les hicieron la advertencia.

“Así que fui y le dije (al sobrino de su conocido). Ellos dijeron: “Ok.” Y entonces las chicas que trabajan en el lugar también le estaban diciendo, así que dijeron: ‘¿Saben qué? Mejor vamos a comprar otra camiseta y así ni siquiera tenemos que preocuparnos’. Así que el tío, el sobrino y mi otro amigo van a comprar la camiseta. Y mientras van caminando, creo que al sobrino alguien lo choca", y ahí comenzó lo peor.

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“Él (el sobrino) estaba mirando el teléfono, escribiendo o algo, y alguien lo chocó con el hombro. Y él se da la vuelta, y no está tratando de pelear. Solo pensó que se chocó con alguien, así que le dice: ‘Oh, perdón, hermano, tranquilo’. Y el tipo empieza a agitar su camiseta así, hablándole en español. Y él está tratando de decir: “No, hermano, solo estoy de visita”, haciendo alusión a los colores de Atlético Nacional.

Varios hinchas de Atlético Nacional habrían agredido a los amigos del ciudadano norteamericano - crédito Colprensa

A los pocos segundos llegó “un grupo de gente e intentan pelear con él (sobrino), así que el tío va y, cuando llega, como que lo empujan o algo y termina cayendo al suelo. Justo le habían operado la rodilla, y entonces como cuatro o cinco tipos se le tiran encima al tío. Dos tipos están persiguiendo al sobrino y mi otro amigo va para allá, y él es un tipo grande, mide unos 1,96 metros y pesa unos 113 kilogramos. Él va y, según parece, como ocho tipos se le tiran encima y uno de ellos lo apuñala por la espalda. Así que terminó en el hospital. Por suerte, está bien. Solo están revisando que todo esté bien, que no haya hemorragias internas ni nada de eso”.

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La trifulca que se armó por una camiseta de color rojo llevó a que Lew reflexionara al final de la grabación sobre la magnitud de lo que presenció y calificó lo ocurrido como “una situación realmente lamentable”.

Para cerrar, el estadounidense aclaró: “Pero cuando estás aquí, si no sabes, es mejor no hacer nada. Lo que quiero decir con esto es que algo tan sencillo como una maldita camiseta de fútbol te puede causar problemas, así que solo ten cuidado, hermano”.

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