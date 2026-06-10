Asesinan a Jesús Vargas, comandante de la Policía de Abasolo, en ataque armado en Pénjamo, Guanajuato

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Jesús Vargas, comandante de la Policía Municipal de Abasolo, fue asesinado este miércoles 10 de junio en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, hecho que movilizó a corporaciones estatales y federales y derivó en el despliegue de un operativo en la comunidad Capilla de Márquez.

La víctima fue identificada por familiares y autoridades como un mando operativo de la corporación de seguridad de Abasolo. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.

PUBLICIDAD

Sobre la forma en que ocurrió el ataque existen versiones distintas. Reportes iniciales difundidos por medios locales señalaron que Vargas se dirigía a su trabajo a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon desde otra unidad en movimiento en el acceso a la comunidad Capilla de Márquez.

De acuerdo con esa versión, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó alrededor de las 9:00 de la mañana sobre una persona herida por disparos de arma de fuego. Al llegar al lugar, policías y elementos del Ejército localizaron a un hombre sin vida junto a una motocicleta.

PUBLICIDAD

Sin embargo, otros reportes periodísticos indican que el comandante habría sido atacado dentro de su domicilio. Según esa versión, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda y abrieron fuego en su contra cuando presuntamente ya había concluido su jornada laboral.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal había confirmado oficialmente cuál de las dos versiones corresponde a los hechos.

Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano, policías y personal de la Fiscalía General del Estado resguardaron la zona mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.

PUBLICIDAD

La Fiscalía no informó sobre personas detenidas ni sobre posibles líneas de investigación relacionadas con el homicidio del mando policial.

Los ataques contra policías han golpeado recientemente a Pénjamo y Abasolo

El asesinato de Jesús Vargas se registró en una región donde durante los últimos años se han documentado agresiones contra integrantes de corporaciones de seguridad.

PUBLICIDAD

Uno de los casos más recientes ocurrió en julio de 2025, cuando Andrés Chávez, comandante de la Policía Municipal de Pénjamo, fue asesinado dentro de su domicilio en la comunidad Rancho Seco de Barajas. De acuerdo con los reportes de entonces, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra el mando policiaco.

Meses antes, en abril de 2025, un policía municipal de Pénjamo fue atacado a balazos en la colonia El Tolento. El agente se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió la agresión.

PUBLICIDAD

La violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad también alcanzó a Abasolo. En julio de 2024, un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fue asesinado cuando llegaba a su domicilio después de concluir su jornada laboral.

Los municipios de Pénjamo y Abasolo forman parte del corredor del suroeste de Guanajuato, una zona donde autoridades estatales y federales han mantenido operativos permanentes debido a la incidencia de delitos de alto impacto.

PUBLICIDAD

Por ahora, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para determinar el móvil del crimen de Jesús Vargas, establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.