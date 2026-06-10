Del vallenato a la salsa: seis canciones colombianas para dedicarle a papá y emocionarlo en su día

La playlist del Día del Padre en Colombia viene con Diomedes Díaz, Orlando Valderrama y un clásico de Grupo Niche - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con la llegada del Día del Padre, miles de colombianos buscan la manera perfecta de agradecer, recordar o simplemente expresar el cariño hacia ese hombre que ha marcado sus vidas.

Y si hay algo que caracteriza a Colombia es que los sentimientos también se dicen cantando. Desde el vallenato y la música popular hasta la carranga, el joropo y la salsa, varios artistas nacionales han inmortalizado el amor, la admiración y hasta la nostalgia que despierta la figura paterna.

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Aquí seis canciones colombianas que se han convertido en auténticos himnos para dedicarle a papá en su día especial.

‘Mi viejo’, de Diomedes Díaz: un homenaje al hombre que guió los primeros pasos

En 1981, el fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz decidió rendir tributo a su padre, Rafael María Díaz, a través de una emotiva composición incluida en el álbum Con mucho estilo. Con el acompañamiento del acordeón de Nicolás “Colacho” Mendoza, el ‘Cacique de La Junta’ relató aspectos de su infancia y la crianza junto a sus nueve hermanos.

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Las seis canciones colombianas marcan el Día del Padre con homenajes a la figura paterna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La canción refleja el profundo respeto y gratitud que sentía por quien fue una de las figuras más importantes de su vida, al tiempo que encomienda su bienestar bajo la protección divina.

‘No te preocupes papá’, de Jhonny Rivera: gratitud hacia quien ya no está

La música popular también tiene espacio para honrar a los padres. En su primer trabajo discográfico, Ya no dudes de mí, Jhonny Rivera incluyó una canción dedicada a José Óscar Rivera, su padre fallecido años atrás.

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A través de esta interpretación, el artista pereirano agradece el tiempo compartido en familia y recuerda las enseñanzas recibidas durante su niñez. El videoclip, que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, muestra escenas relacionadas con la vida campesina, escenario donde su padre le inculcó valores fundamentales.

Uno de los fragmentos más conmovedores expresa: “Hoy te pido perdón viejo, querido por las faltas con que a veces te he ofendido”, convirtiéndose en una reflexión sobre el amor filial y la importancia de valorar a los padres mientras están presentes.

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De Omar Geles a Jhonny Rivera: seis himnos colombianos que le ponen música al amor por papá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los consejos de un padre hechos carranga

La carranga, uno de los géneros más representativos de la identidad campesina colombiana, también ha servido para transmitir enseñanzas de generación en generación.

Dentro del álbum El que canta sus penas espanta, publicado en 1988, se encuentra una canción que retrata la figura de un padre alegre y sabio, capaz de transformar las experiencias cotidianas en valiosas lecciones sobre el dinero, el trabajo y el amor.

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Uno de sus mensajes más recordados dice: “De la ‘plata’ también dijo algo muy claro y sencillo, que era muy malo tenerla, tenerla en otro bolsillo”, una frase que sigue vigente por su llamado a la honestidad y la responsabilidad.

‘Mi viejo’ de Orlando Valderrama: un adiós lleno de amor llanero

El folclor llanero también ha dedicado profundas composiciones a la figura paterna. En 1997, Orlando Valderrama lanzó una sentida canción en memoria de su padre, incluida en el álbum Muchacha cuanto te quiero.

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A lo largo de la interpretación, el artista describe a su progenitor como un hombre íntegro, trabajador y ejemplar, cuya ausencia dejó una profunda huella en su familia y en las tierras del llano colombiano.

Así cantan los artistas colombianos el amor por papá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Es para un viejo caporal de la sabana, que en una triste mañana de mi llano se marchó”, canta Valderrama, mientras añade: “Como lloró el Casanare cuando mi taita murió”, convirtiendo el dolor de la pérdida en un homenaje eterno.

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‘El hijo que soñé’, del Grupo Niche: el orgullo de ser padre

La salsa colombiana también tiene espacio para celebrar la paternidad. En 1989, el maestro Jairo Varela escribió una de las canciones más emblemáticas dedicadas a los hijos, incluida en el álbum Sutil y contundente del Grupo Niche.

Aunque detrás de su composición existe una historia particular relacionada con un acróstico oculto, la canción es recordada principalmente por el amor y la ilusión que transmite un padre hacia su hijo.

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Uno de sus versos más emotivos expresa: “Saber que tú eres mi obra consentida. El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera”, resaltando la felicidad y el orgullo que representa la llegada de un hijo.

‘El rey de mis cuentos’, el legado de Omar Geles

Antes de su fallecimiento, Omar Geles dejó varias composiciones que reflejaban su faceta más íntima y familiar. Entre ellas se encuentra una canción en la que expresa el inmenso amor que sentía entre hijos y padre y el deseo de acompañarlos siempre.