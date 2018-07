Entre todos ellos, hay uno que recuerda especialmente: Urbano Cardozo. Oriundo de Andalgalá, en Catamarca, es un hombre de 78 años, descendiente de los Indios Quilmes, que fue buscarlo a la altura de Cafayate, Salta, porque se sentía solo en su casa por el reciente fallecimiento de su mujer. "Es un ferviente luchador en contra de lo que es la contaminación a cielo abierto y llevó su bandera en favor del medio ambiente a lo largo del trayecto. Me preguntó si me podía acompañar y le dije que sí. Pensé que era por ese día. Pero con su 'camionetita' me acompañó 5 mil kilómetros hasta Ushuaia. Siempre apoyándome, dándome alimentos, cuidándome las espaldas".