Apenas concluida la rutina de ejercicio, los once luchadores que residen en Tomozuna reciben su primera comida. Los más jóvenes son quienes deben encargarse de preparar el menú potente, suculento, acorde a sus requerimientos físicos, que incluye pie de cerdo, sardinas fritas, arroz y un potaje especial ultracalórico que denominan chanko nabe. No se escatiman alimentos, ya que no desayunan para ralentizar el metabolismo y aumentar el apetito. Al no haber un límite de peso en el deporte, los competidores buscan la ventaja a través del tamaño.