Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador (Montaje Infobae con imágenes de @juanmalorentelaboralista / TikTok y Jesús Hellín / Europa Press)

La campaña de la renta vuelve a dejar cada año la misma sorpresa para muchos contribuyentes: descubrir que la declaración sale a pagar cuando esperaban justo lo contrario. En ese contexto, un vídeo publicado en TikTok por el abogado laboralista Juanma Lorente se ha viralizado al asegurar que, en algunos casos, ese dinero tendrá que asumirlo la empresa y no el empleado. El contenido acumula ya más de 440.000 visualizaciones y cerca de 9.100 ‘me gusta’.

En el vídeo, Lorente lanza un aviso que ha llamado la atención de miles de usuarios: “Es posible que la empresa tenga que pagar lo que te sale en la declaración de la renta. Esto lo sabe poquísima gente, no es ninguna broma y viene recogido en la ley”.

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El abogado explica que existe un requisito concreto que puede cambiar completamente la situación del trabajador. “Si cumples un requisito, le puedes decir a la empresa: ‘Oye, mira que me sale a pagar la declaración de la renta, esto lo pagas tú’”, señala. Para aclarar cuándo ocurre esto, Lorente da paso a Julia Coronel, conocida en redes sociales como @coroneltributos, especializada en impuestos.

Qué ocurre si la empresa retiene menos IRPF del debido

Según explica Coronel, todo depende de las retenciones de IRPF aplicadas en la nómina: “Si la empresa practica una retención inferior a la que está obligada por ley, la declaración de la renta te va a salir a pagar”, afirma. La experta subraya que, en ese supuesto, el coste no debería recaer sobre el trabajador: “Este coste no debes asumirlo tú, lo debe asumir tu empresa”, añade.

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La razón, explica, es que la compañía tiene la obligación legal de aplicar correctamente las retenciones conforme al salario y a las circunstancias personales del empleado. “Ellos debieron practicar la retención correcta conforme a lo dispuesto en la ley y tus circunstancias. Y este es el requisito necesario para que te paguen tu declaración”, concluye.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

La Agencia Tributaria recuerda que las empresas y pagadores tienen obligación de practicar retenciones cuando abonan salarios u otras rentas sujetas a IRPF. Además, esas cantidades funcionan como pagos adelantados del impuesto sobre la renta y deben ajustarse lo máximo posible a la situación real del trabajador para evitar desviaciones importantes en la declaración anual.

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Las retenciones dependen del sueldo y de la situación personal

El porcentaje de IRPF que aparece en la nómina no es igual para todos los trabajadores. Hacienda tiene en cuenta factores como el salario, el tipo de contrato, si existen hijos a cargo, discapacidad, situación familiar o incluso si ha habido cambios laborales durante el año.

Por eso, una retención demasiado baja puede provocar después una regularización importante en la renta. En otras palabras: si durante meses la empresa ha descontado menos IRPF del que correspondía, Hacienda reclamará la diferencia cuando llegue la declaración.

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También existen casos en los que las retenciones reducidas no se deben a un error empresarial, sino a datos desactualizados o incorrectos sobre la situación personal del trabajador. La Agencia Tributaria señala que el empleado debe comunicar cambios relevantes a la empresa mediante el modelo 145 para que el cálculo sea correcto.