España

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

La clave está en las retenciones aplicadas durante el año fiscal y en si se ajustaban realmente a la situación del trabajador

Guardar
Google icon
Un ordenador con el borrador de la declaración de la renta abierto junto a tickets y un lápiz.
Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador (Montaje Infobae con imágenes de @juanmalorentelaboralista / TikTok y Jesús Hellín / Europa Press)

La campaña de la renta vuelve a dejar cada año la misma sorpresa para muchos contribuyentes: descubrir que la declaración sale a pagar cuando esperaban justo lo contrario. En ese contexto, un vídeo publicado en TikTok por el abogado laboralista Juanma Lorente se ha viralizado al asegurar que, en algunos casos, ese dinero tendrá que asumirlo la empresa y no el empleado. El contenido acumula ya más de 440.000 visualizaciones y cerca de 9.100 ‘me gusta’.

En el vídeo, Lorente lanza un aviso que ha llamado la atención de miles de usuarios: “Es posible que la empresa tenga que pagar lo que te sale en la declaración de la renta. Esto lo sabe poquísima gente, no es ninguna broma y viene recogido en la ley”.

PUBLICIDAD

El abogado explica que existe un requisito concreto que puede cambiar completamente la situación del trabajador. “Si cumples un requisito, le puedes decir a la empresa: ‘Oye, mira que me sale a pagar la declaración de la renta, esto lo pagas tú’”, señala. Para aclarar cuándo ocurre esto, Lorente da paso a Julia Coronel, conocida en redes sociales como @coroneltributos, especializada en impuestos.

Qué ocurre si la empresa retiene menos IRPF del debido

Según explica Coronel, todo depende de las retenciones de IRPF aplicadas en la nómina: “Si la empresa practica una retención inferior a la que está obligada por ley, la declaración de la renta te va a salir a pagar”, afirma. La experta subraya que, en ese supuesto, el coste no debería recaer sobre el trabajador: “Este coste no debes asumirlo tú, lo debe asumir tu empresa”, añade.

PUBLICIDAD

La razón, explica, es que la compañía tiene la obligación legal de aplicar correctamente las retenciones conforme al salario y a las circunstancias personales del empleado. “Ellos debieron practicar la retención correcta conforme a lo dispuesto en la ley y tus circunstancias. Y este es el requisito necesario para que te paguen tu declaración”, concluye.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

La Agencia Tributaria recuerda que las empresas y pagadores tienen obligación de practicar retenciones cuando abonan salarios u otras rentas sujetas a IRPF. Además, esas cantidades funcionan como pagos adelantados del impuesto sobre la renta y deben ajustarse lo máximo posible a la situación real del trabajador para evitar desviaciones importantes en la declaración anual.

Las retenciones dependen del sueldo y de la situación personal

El porcentaje de IRPF que aparece en la nómina no es igual para todos los trabajadores. Hacienda tiene en cuenta factores como el salario, el tipo de contrato, si existen hijos a cargo, discapacidad, situación familiar o incluso si ha habido cambios laborales durante el año.

Por eso, una retención demasiado baja puede provocar después una regularización importante en la renta. En otras palabras: si durante meses la empresa ha descontado menos IRPF del que correspondía, Hacienda reclamará la diferencia cuando llegue la declaración.

También existen casos en los que las retenciones reducidas no se deben a un error empresarial, sino a datos desactualizados o incorrectos sobre la situación personal del trabajador. La Agencia Tributaria señala que el empleado debe comunicar cambios relevantes a la empresa mediante el modelo 145 para que el cálculo sea correcto.

Temas Relacionados

Declaración de la Renta EspañaIRPFTrabajadores EspañaImpuestos EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: despega de Tenerife el avión que traslada a los españoles y se espera que aterrice en Madrid a las 15 horas

Un grupo de unos 30 tripulantes permanecerá a bordo del MV Hondius para conducirlo hasta su puerto base en Países Bajos una vez concluido el desembarco

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo: despega de Tenerife el avión que traslada a los españoles y se espera que aterrice en Madrid a las 15 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Como cualquier conductor sabe, hay mundo más allá de esta baliza y el simple hecho de llevarla no puede eximir de cumplir el resto de obligaciones que marcan las leyes de seguridad vial

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

La comunidad científica insiste en que el riesgo de contagio por hantavirus es muy bajo: “Lo peor de este brote ha sido el miedo”

Según el epidemiólogo Amós García, el riesgo de que el virus mute y aumente su letalidad es mínimo por tratarse de un brote de carácter puntual y limitado al crucero MV Hondius

La comunidad científica insiste en que el riesgo de contagio por hantavirus es muy bajo: “Lo peor de este brote ha sido el miedo”

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

Un veterinario no podrá trabajar con animales durante más de dos años por haber dejado morir a una perra a la que no dio de comer ni beber durante cinco días

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

ECONOMÍA

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”