A los 20 minutos de abandonar el tabaco descienden la presión arterial y la frecuencia cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El último cigarrillo no borra de golpe los años de exposición, pero marca un punto de inflexión. Desde ese momento, empiezan cambios que continúan durante años y mejoran la salud respiratoria y cardiovascular.

Abandonar el tabaco reduce de forma progresiva el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y afecciones respiratorias, aunque no elimina por completo el daño acumulado ni el riesgo en quienes fumaron durante mucho tiempo.

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Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, una fecha orientada a concientizar sobre sus factores de riesgo y la importancia de la prevención y la detección oportuna. Evitar el cigarrillo sigue siendo la medida más efectiva para reducir el riesgo.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) señala que el consumo de tabaco está presente en alrededor del 85% de los casos de cáncer de pulmón; y en menor medida, también influyen el humo ajeno, la contaminación del aire, los gases de escape diésel, los humos de soldadura y el amianto.

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A los 20 minutos bajan la presión arterial y la frecuencia cardíaca

Una infografía de Infobae detalla la evolución temporal de las mejoras cardiorrespiratorias y la reducción de riesgos patológicos tras abandonar el consumo de tabaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, 20 minutos después del último cigarrillo, descienden la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que la nicotina puede elevar.

A las 12 horas, el monóxido de carbono en la sangre retorna a valores normales.

Ese gas se produce al quemar tabaco y limita el transporte de oxígeno en la sangre. Por eso, su descenso permite que el organismo recupere una oxigenación adecuada.

La nicotina y la dependencia que genera, de todos modos, pueden provocar síntomas de abstinencia durante los primeros días, como deseo intenso de fumar, irritabilidad, ansiedad o dificultades para dormir.

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Entre 2 y 12 semanas después de dejar el cigarrillo, mejora la circulación y aumenta la función pulmonar

Diez años después de dejar el cigarrillo el riesgo de morir por cáncer de pulmón cae cerca de la mitad. (Canva)

Según la OMS, en ese período de dos a doce semanas mejoran la circulación y la función pulmonar. Entre el primer y el noveno mes también suelen disminuir la tos y la falta de aire. Son cambios vinculados a la reducción de la exposición cotidiana a las sustancias tóxicas del humo y a la recuperación paulatina de los mecanismos de limpieza de las vías respiratorias.

La Asociación Americana del Corazón añade que, entre uno y 12 meses después de dejar de fumar, la respiración puede hacerse más profunda y se recupera la capacidad de expulsar mucosidad al toser.

Ese proceso contribuye a limpiar los pulmones y a reducir la posibilidad de infecciones respiratorias.

Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad

La tos persistente, el dolor en el pecho y la presencia de sangre al toser exigen una evaluación médica oportuna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios no se concentran en los pulmones. Un año después de dejar el tabaco, el riesgo de enfermedad coronaria es aproximadamente la mitad del que conserva una persona que sigue fumando, de acuerdo con la OMS. A largo plazo, el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) también desciende y puede equipararse al de una persona no fumadora entre cinco y 15 años después de abandonar el hábito.

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El efecto cardiovascular tiene relación directa con el cáncer de pulmón: fumar expone al cuerpo a tóxicos que llegan a los pulmones con cada inhalación y luego circulan por la sangre hacia otros órganos.

La suspensión del consumo interrumpe esa exposición, aunque la magnitud del beneficio depende, entre otros factores, de la cantidad de años y cigarrillos consumidos.

Diez años después, el riesgo de morir por cáncer de pulmón es cerca de la mitad

Una ilustración médica muestra un par de pulmones humanos conceptuales, formados por humo y partículas suspendidas sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso del riesgo oncológico requiere más tiempo. La OMS informa que, diez años después de dejar de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón cae a cerca de la mitad del de una persona que continúa fumando.

También disminuye la probabilidad de desarrollar tumores de boca, garganta, esófago, vejiga, cuello uterino y páncreas.

Nunca es tarde para dejar de fumar. El beneficio aumenta cuanto antes se abandona el hábito, pero cada día sin tabaco interrumpe una nueva exposición a sustancias que dañan los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos.

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La reducción no implica que el riesgo se vuelva nulo. La IARC advierte que el cáncer de pulmón sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo y remarca que prevenir el inicio del consumo y favorecer el abandono del tabaco son medidas centrales para reducir su carga.

Dejar de fumar beneficia a cualquier edad. El programa Smokefree del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos destaca que quienes dejan el hábito antes de los 40 años reducen cerca de un 90% su posibilidad de morir prematuramente por enfermedades asociadas al tabaquismo. Para sostener el proceso, recomienda acudir a profesionales de la salud y emplear tratamientos basados en pruebas, que pueden incluir acompañamiento conductual y medicamentos según cada caso.

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Síntomas que requieren una consulta médica

La mayoría del cáncer de pulmón no causa síntomas hasta que se ha propagado, pero algunas personas con cáncer de pulmón en etapas tempranas sí tienen síntomas.

Entre los signos que pueden justificar una evaluación médica están la falta de aire; una tos persistente, que empeora o produce flema; dolor o puntadas en el tórax; sangre en la saliva o al toser; acumulación de líquido alrededor de los pulmones; pérdida de peso sin causa aparente y cansancio.

Estos síntomas no confirman por sí solos un cáncer de pulmón y suelen tener otras causas, pero requieren consulta para determinar su origen.

El cáncer de pulmón es el tumor que más muertes provoca en Argentina y el tercero en incidencia (Canva)

El efecto del humo en los pulmones

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins Medicine, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), aportó una posible explicación sobre ese daño acumulado. En organoides pulmonares y modelos en ratones, los investigadores observaron que una exposición prolongada al humo de cigarrillo puede dejar cambios persistentes en células que reparan el tejido pulmonar.

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El humo no generó tumores por sí solo en esos modelos, pero modificó el entorno celular y facilitó que alteraciones en genes como KRAS o la pérdida de TP53 impulsaran la formación de tumores. Los resultados todavía requieren más investigación antes de trasladarse a la práctica clínica.

El vapeo también puede generar dependencia de nicotina

Los cigarrillos electrónicos no producen vapor de agua inofensivo, sino un aerosol que puede contener nicotina, partículas ultrafinas, metales y compuestos químicos. La Asociación Estadounidense del Corazón advierte que varias de esas sustancias pueden afectar el sistema cardiovascular y respiratorio.

Sus efectos sobre el riesgo de cáncer a largo plazo todavía no se conocen con precisión: el aerosol puede incluir compuestos tóxicos y potencialmente carcinógenos, pero aún no existen estudios de seguimiento suficientemente extensos que permitan medir su impacto específico sobre el cáncer de pulmón.

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El uso simultáneo de cigarrillos y vapeadores, conocido como consumo dual, merece una advertencia particular. En lugar de eliminar la exposición al tabaco, puede prolongar la dependencia de la nicotina y sumar sustancias tóxicas de ambos productos. Para quienes ya fuman, dejar por completo el cigarrillo y recibir apoyo profesional sigue siendo la estrategia con mayor respaldo para reducir daños.

El cáncer de pulmón también puede afectar a quienes nunca fumaron

Un especialista señala un nódulo resaltado en la reconstrucción tridimensional de unos pulmones proyectada en un monitor radiológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón del papa León XIV, quien no tenía antecedentes conocidos de consumo de tabaco, volvió a poner en conversación una realidad menos visible: esta enfermedad también puede afectar a quienes nunca fumaron.

El tabaco concentra la mayor parte de los diagnósticos, pero no explica todos los casos. Algunas personas con cáncer de pulmón nunca consumieron cigarrillos.

La exposición al humo de segunda mano, el radón, la contaminación del aire y el amianto figuran entre los factores de riesgo para estos casos. También pueden influir los antecedentes familiares de cáncer a edades tempranas y determinadas alteraciones genéticas. El adenocarcinoma es el tipo más habitual de cáncer de pulmón y aparece tanto en personas fumadoras como en quienes no tienen antecedentes de consumo de tabaco.

La enfermedad muestra además diferencias según la población. Dos tercios de los cánceres de pulmón no vinculados al tabaquismo se presentan en mujeres, indicó Jaclyn LoPiccolo, oncóloga médica del Instituto Oncológico Dana-Farber, al Washington Post.

La falta de percepción de riesgo puede demorar la consulta y el diagnóstico en personas no fumadoras. Por eso, una tos persistente, falta de aire, dolor en el pecho, ronquera o la presencia de sangre al toser requieren una evaluación médica, sin que esos síntomas permitan por sí solos establecer un diagnóstico.