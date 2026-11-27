Una revisión de 13 estudios publicada en Nutrition Reviews encontró que personas con dermatitis atópica, psoriasis y dermatitis seborreica presentan niveles reducidos de este mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cara y los ojos pueden revelar una deficiencia de zinc antes de que aparezcan síntomas generales en el resto del cuerpo. Este mineral interviene en la cicatrización, la función inmune y la protección ocular, por lo que su carencia deja marcas visibles en zonas específicas del rostro, según un artículo publicado en la revista especializada Verywell Health.

Un estudio publicado en octubre de 2026 en Nutrition Reviews, de Oxford Academic, por investigadores de la Universidad Hasanuddin de Indonesia, confirmó que los niveles de zinc son más bajos en personas con dermatitis atópica, psoriasis y dermatitis seborreica que en individuos sin esas condiciones.

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El trabajo analizó 13 estudios y encontró que esa reducción guarda una relación inversa con la gravedad clínica de cada patología. Los autores concluyeron que corregir la falta documentada del oligoelemento es una medida razonable mientras se aguardan ensayos clínicos con mayor precisión metodológica.

La queilitis angular y el acné son dos de las primeras señales cutáneas

Una infografía detalla las alteraciones dermatológicas y oculares asociadas a la deficiencia de zinc en el rostro, como la queilitis angular, el acné y las afecciones visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las manifestaciones más frecuentes es la queilitis angular: grietas y fisuras dolorosas en las comisuras de la boca. Ocurre porque la hipozincemia debilita la inmunidad local y dificulta la reparación de microfisuras, lo que favorece infecciones bacterianas y fúngicas. Los labios también pueden presentar sequedad, hinchazón y agrietamiento a lo largo de su borde.

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El acné vulgaris es otra señal clínica ligada a niveles bajos del nutriente. Quienes lo padecen suelen tener concentraciones reducidas en sangre, y los tratamientos tópicos u orales con zinc disminuyen el recuento de pápulas inflamatorias. La cicatrización lenta de heridas menores en la cara también aparece en este grupo: el mineral actúa como cofactor en las enzimas que reparan el tejido dañado, y su ausencia prolonga ese proceso.

La pérdida de cabello refleja el impacto del zinc en los folículos capilares

La caída de pelo vinculada a la carencia de zinc ocurre porque el oligoelemento participa en la síntesis de proteínas dentro del folículo capilar y frena el daño por radicales libres. Cuando las concentraciones caen, el cabello crece con menos fuerza y, en casos graves, puede desprenderse de forma difusa en el cuero cabelludo.

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Un análisis vincula la falta de zinc con fotofobia y cicatrización lenta en el rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatitis atópica es otra afección que se agrava sin zinc suficiente. Aunque la hipozincemia no la provoca directamente, intensifica la inflamación y la sequedad propias del eccema. También aparecen erupciones escamosas en zonas del rostro sometidas a fricción constante, que pueden evolucionar a vesículas o pústulas si no se aborda la causa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la falta de zinc como uno de los factores que contribuyen a la carga global de enfermedades, en particular en poblaciones con dietas bajas en alimentos de origen animal.

La retina concentra zinc en altas cantidades y es muy sensible a su falta

La retina alberga una de las mayores concentraciones del mineral en el organismo, lo que explica la vulnerabilidad ocular ante su escasez. La ceguera nocturna es uno de los síntomas más estudiados: el zinc es indispensable para las enzimas que procesan y transportan la vitamina A desde el hígado hasta los ojos. Sin él, la producción de proteína transportadora de retinol decae y la visión en ambientes oscuros se deteriora. En la mayoría de los casos, la suplementación logra revertirlo.

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El estudio encontró que las glándulas de Meibomio y los folículos capilares dependen del mineral para funcionar correctamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fotofobia, o sensibilidad exagerada a la luz, es otra señal ocular de la deficiencia. El oligoelemento protege los tejidos de la retina del daño oxidativo que genera la exposición lumínica; sin ese respaldo, cualquier estímulo luminoso normal puede provocar irritación.

Las glándulas de Meibomio, en los márgenes del párpado, también dependen del zinc para mantener la composición de sus secreciones: una carencia puede derivar en blefaritis, enrojecimiento conjuntival y sequedad crónica que, sin tratamiento, deteriora la superficie ocular de forma progresiva.