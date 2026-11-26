El análisis de muestras recogidas durante un rodaje en cuevas confirmó un parásito inédito capaz de llevar a sus huéspedes vivos hacia zonas elevadas para luego causarles la muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando unos documentalistas exploraban un viejo almacén en Irlanda del Norte, encontraron algo inesperado en el techo: una araña deformada con protuberancias blancas brotando de su cuerpo. Lo que parecía atrezo de una película de terror resultó ser el descubrimiento de una especie de hongo desconocida capaz de tomar el control del comportamiento de sus huéspedes y convertirlos en zombis sin voluntad.

Según informó Euronews, el hallazgo ocurrió durante un rodaje que luego se mostró en la serie Winterwatch, de la BBC. El equipo envió las muestras al Centro Internacional de Agricultura y Biociencia (CABI) de Reino Unido, donde el experto en micología Harry Evans lideró el análisis. Los resultados se publicaron en la revista Fungal Systematics and Evolution y confirmaron que se trataba de un parásito completamente nuevo. En honor al naturalista y documentalista Sir David Attenborough, lo bautizaron Gibellula attenboroughii.

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El parásito crece dentro de la araña viva y manipula su comportamiento

Una infografía de Infobae detalla el ciclo parasitario del hongo Gibellula attenboroughii en Irlanda y las investigaciones oncológicas sobre sustancias derivadas de especies afines (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parásito se desarrolla dentro del cuerpo de su huésped vivo y altera por completo su conducta. En condiciones normales, estos arácnidos permanecen ocultos cerca de sus telas, pero el parásito los obliga a abandonar ese refugio y trepar hasta zonas expuestas, como el techo de una cueva.

Ese desplazamiento responde a una lógica muy concreta. En las partes elevadas de las cuevas circula una corriente de aire constante, y el organismo aprovecha esa condición para dispersar sus esporas lo más ampliamente posible. Solo después de posicionar a la araña en ese lugar, el hongo la mata y emerge hacia el exterior de su cuerpo.

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Lo que distingue a esta especie de otros parásitos similares es que actúa sobre arañas, y no sobre insectos. Con muestras obtenidas de ejemplares infectados en cuevas de toda la isla de Irlanda, los científicos confirmaron que se trataba de una especie sin precedentes en la literatura científica.

Los hongos zombis son un fenómeno conocido, aunque esta especie era inédita

La corriente de aire en las partes altas de las cuevas permite al organismo dispersar sus estructuras reproductivas después de salir del cuerpo de los arácnidos infectados en ese lugar (Captura de video)

Este hongo no es el único organismo capaz de este tipo de manipulación parasitaria. En las selvas tropicales de Brasil, ciertos hongos toman el control muscular de las hormigas y las dirigen hasta una posición precisa antes de matarlas. El llamado “hongo matamoscas” actúa de forma similar con las moscas domésticas: las obliga a ubicarse en altura, despliegan las alas y el parásito emerge hacia afuera para infectar nuevas víctimas.

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Lo que hace particular al hallazgo irlandés es que es la primera vez que se documenta y describe esta especie. La investigación amplía el catálogo de hongos entomopatógenos —los que parasitan insectos y arácnidos— y suma un nuevo caso al estudio de cómo estos organismos modifican el comportamiento animal para garantizar su propia reproducción.

Estos hongos son inofensivos para los humanos y algunos podrían usarse contra el cáncer

Pese a su comportamiento, estos organismos no representan ningún riesgo para las personas. De hecho, algunos parientes de la especie son objeto de estudio en medicina. Un caso concreto es el Cordyceps militaris, un hongo que parasita orugas de mariposa y emerge de ellas con un intenso color naranja. En Asia se utiliza desde hace siglos como remedio natural contra la tos y los resfriados.

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Investigadores de la Universidad de Nottingham identificaron el mecanismo detrás de esas propiedades: el C. militaris produce una sustancia llamada cordycepina, que bloquea las señales que indican a las células que sigan multiplicándose. En el laboratorio, esa misma sustancia logró frenar el crecimiento de células cancerosas humanas y redujo la velocidad de expansión de tumores.

Todavía se requieren más estudios antes de que la cordycepina pueda derivar en un tratamiento médico consolidado, pero los resultados iniciales abren una línea de investigación activa en oncología.