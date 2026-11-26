La nave Hera de la Agencia Espacial Europea llega al asteroide desviado

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El pequeño asteroide Dimorphos ya no presenta el mismo aspecto que en septiembre de 2022. Las imágenes de la sonda Hera, de la Agencia Espacial Europea (ESA), que llegó luego de un largo viaje de más de 200 millones de kilómetros, muestran que el choque provocado por la nave DART de la NASA dejó un cráter que ocupa casi todo el ancho de este cuerpo de 151 metros de diámetro.

El experimento, concebido para probar una técnica de defensa planetaria, ofrece ahora sus primeras pruebas visuales: DART aplanó una cara de Dimorphos y abrió un hoyo comparable al tamaño de un estadio deportivo.

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La información difundida ayer en Berlín aporta la vista más próxima de las consecuencias de una colisión artificial contra un asteroide.

Una infografía de Infobae detalla las consecuencias del impacto de la sonda DART en Dimorphos observadas por la misión Hera de la Agencia Espacial Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del cráter, Hera detectó cientos de rocas que permanecen alrededor del sistema formado por Dimorphos y Didymos, su asteroide principal, y comprobó que la pequeña luna gira de forma desordenada o caótica. Esos cambios permiten medir con más precisión la reacción de un objeto rocoso cuando recibe el golpe de una nave diseñada para alterar su trayectoria.

La escena responde a preguntas que quedaron abiertas desde el 26 de septiembre de 2022, cuando la misión Double Asteroid Redirection Test, conocida como DART, se dirigió a Dimorphos a una velocidad cercana a 22.500 kilómetros por hora.

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El vehículo de la NASA no buscaba aterrizar ni obtener muestras: se destruyó contra su objetivo para transferirle impulso y modificar su movimiento alrededor de Didymos.

La nave Hera mostró que el impacto de DART dejó en Dimorphos un cráter del tamaño de un estadio y alteró la forma de una de sus caras visibles (ESA)

El resultado inicial confirmó el objetivo central. Antes del impacto, Dimorphos tardaba cerca de 11 horas y 55 minutos en completar una vuelta alrededor de Didymos. Después, su periodo orbital se redujo unos 33 minutos.

El cambio superó las previsiones de los modelos elaborados antes de la misión y confirmó que un impacto cinético puede alterar la órbita de un asteroide. Sin embargo, las observaciones desde la Tierra y desde telescopios espaciales no podían describir con suficiente detalle la superficie ni el interior del objeto alcanzado.

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Hera viajó hasta el sistema binario para llenar ese vacío. La nave, lanzada en octubre de 2024, recorrió unos 194 millones de kilómetros hasta llegar a esta pareja de asteroides, que no representa una amenaza para la Tierra.

Imagen de antes y después que muestra la zona de impacto de DART en la pequeña luna Dimorphos. La superficie del asteroide aparece claramente alterada tras el choque. - ESA/NASA/Johns Hopkins

Su tarea consiste en reconstruir la física del choque: cuánta masa perdió Dimorphos, cuánto material expulsó, qué propiedades tiene su interior y por qué la desviación orbital resultó mayor que la anticipada.

Patrick Michel, investigador principal de Hera y director de investigación del Observatorio de la Costa Azul, resumió las hipótesis previas sobre el estado de Dimorphos. “Los científicos debatieron si Dimorphos había sufrido un cráter de impacto, si había cambiado de forma o si se había mantenido igual”, declaró.

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La respuesta combinó las tres posibilidades. “Para nuestra sorpresa, ¡la respuesta resulta ser las tres cosas a la vez! La cara impactada por DART se ha aplanado formando un cráter del tamaño de un estadio deportivo, que se extiende a lo largo de todo el ancho del asteroide.” La cita de Michel describe una alteración localizada, aunque de una escala considerable para un objeto de apenas 151 metros.

El impacto modificó una cara de Dimorphos, pero dejó intactos otros campos de rocas

Cientos de rocas de varios metros permanecen cerca de Didymos y Dimorphos, los fragmentos ayudan a reconstruir la fuerza del choque (ESA)

Las primeras imágenes permiten separar el área transformada de las zonas que apenas registraron cambios visibles. La cara orientada hacia el golpe aparece aplanada por la cavidad, mientras varios campos de bloques situados fuera de esa región conservan un aspecto similar al que registró DART antes de desaparecer. El contraste da a los científicos un punto de partida para calcular cómo se distribuyó la energía liberada por el impacto dentro del asteroide.

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Ese dato resulta importante porque Dimorphos no parece un bloque sólido. Su superficie contiene rocas y fragmentos acumulados, una característica propia de los llamados asteroides de “pila de escombros”, unidos sobre todo por su débil gravedad.

En cuerpos de ese tipo, un impacto puede producir un cráter, desplazar grandes bloques, expulsar partículas o modificar la forma general. Hera deberá determinar qué combinación de procesos explica el paisaje que ahora observa.

Recreación artística de la sonda Hera, de la Agencia Espacial Europea ,acercándose al asteroide Dimorphos. Crédito: ESA-Science Office

La misión también confirmó que la colisión no terminó cuando DART dejó de transmitir. A su alrededor permanecen cientos de rocas de varios metros, desprendidas o desplazadas por el impacto. Las exposiciones prolongadas tomadas con el instrumento Hyperscout H muestran numerosos puntos de luz cerca de los dos asteroides. Cada uno corresponde a un fragmento que se mueve bajo la influencia gravitatoria del sistema binario.

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Estos bloques presentan un reto operativo para Hera. La nave debe calcular sus aproximaciones con cuidado, porque cualquier fragmento puede afectar las rutas previstas para sus instrumentos y para los dos CubeSats que liberará en los próximos meses. Al mismo tiempo, las rocas constituyen un registro valioso de la colisión. Su tamaño, composición, cantidad y posición pueden ayudar a estimar la masa que Dimorphos expulsó y la dirección que tomó esa eyección.

La expulsión de material ofrece una explicación posible para el cambio orbital mayor al previsto. Cuando DART golpeó Dimorphos, no solo transfirió su propio impulso: también lanzó al espacio polvo y rocas desde la superficie. Ese material salió en una dirección determinada y generó un empuje adicional, comparable al retroceso de un motor. La medición de este efecto permitirá ajustar los modelos que calculan cuánto puede desviarse un asteroide mediante un impacto cinético.

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La misión DART modificó en 33 minutos la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos, un resultado central para la defensa planetaria (Marcelo Regalado)

Otro de los resultados de Hera se relaciona con la rotación de Dimorphos. Antes de 2022, su movimiento estaba sincronizado con la órbita alrededor de Didymos, de modo que mantenía aproximadamente la misma cara hacia su compañero, como la Luna respecto de la Tierra. Tras la colisión, esa estabilidad desapareció. El asteroide pequeño rota de manera caótica y cambia la orientación de su superficie.

Michael Kueppers, científico de la misión Hera de la ESA, describió ese hallazgo: “A medida que Hera enviaba más imágenes, quedó claro que el impacto de DART había dejado a Dimorphos girando sin control en su órbita.” Esta dinámica complica las mediciones, pero también aporta información sobre la distribución interna de masa, la forma del asteroide y la intensidad de las fuerzas gravitatorias entre los dos cuerpos.

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La rotación irregular no significa que Dimorphos vaya a abandonar el sistema ni que Didymos y su luna se encuentren en una situación de riesgo. El fenómeno revela, en cambio, que el impacto alteró varios parámetros físicos al mismo tiempo: el periodo orbital, la forma del objeto, su superficie y su estado de giro. La misión europea debe establecer cuánto durará esta rotación caótica y si las interacciones gravitatorias acabarán por devolver al asteroide a una configuración estable.

Hera se acercará a 13 kilómetros y desplegará dos satélites para estudiar el interior

El CubeSat Juventas usará un radar de baja frecuencia dentro de Dimorphos, su objetivo es medir la estructura y la gravedad local precisa (Emxys)

Hera se mantiene por ahora a una distancia aproximada de entre 25 y 30 kilómetros del sistema Didymos-Dimorphos.

La posición permite realizar observaciones continuas sin exponerse de forma innecesaria a los fragmentos que circulan en la zona. Durante diciembre de 2026, la nave tiene previsto reducir esa distancia hasta unos 13 kilómetros, con el objetivo de obtener imágenes de mayor resolución de los bloques, los relieves y la cavidad generada por DART.

La fase siguiente llegará en enero de 2027, cuando Hera libere dos pequeños satélites, llamados Juventas y Milani. Ambos CubeSats ampliarán la investigación desde trayectorias más próximas.

Milani analizará el polvo y los materiales que rodean al sistema binario, los datos revelarán el origen de las rocas expulsadas tras el choque (ESA)

Juventas utilizará un radar de baja frecuencia para examinar el interior de Dimorphos, una medición inédita en un asteroide. Después intentará posarse sobre la superficie para medir la gravedad local, un parámetro decisivo para conocer la masa y la densidad del objeto.

Milani estudiará la composición de los materiales y del polvo que rodea a los asteroides. Sus datos podrán establecer si los fragmentos detectados por Hera proceden de capas distintas del interior de Dimorphos o si corresponden principalmente a rocas superficiales. La comparación entre los resultados de los tres vehículos ayudará a construir un modelo tridimensional del sistema y a precisar qué parte de la energía de DART quedó absorbida por el terreno.

La masa de Dimorphos constituye una de las incógnitas centrales. Junto con el cambio de su periodo orbital, ese valor permitirá calcular con mayor exactitud la eficiencia del impacto cinético. En una futura emergencia, una misión debería conocer con anticipación el tamaño, la estructura, la composición y la velocidad de giro del objeto amenazante. La experiencia de DART y Hera ofrece datos concretos para transformar ese cálculo en una herramienta operativa.

Dimorphos mide cerca de 151 metros y orbita a Didymos, Hera estudia su masa y estructura tras el primer desvío humano medible con éxito (ESA)

Ian Carnelli, director de la misión Hera, vinculó el trabajo actual con los impactos que marcaron la historia del planeta. “Hace sesenta y seis millones de años, el impacto de un asteroide cambió el curso de la vida en la Tierra. Hoy, por primera vez en la historia, la humanidad está demostrando cómo evitar que un evento similar vuelva a ocurrir”, explicó.

“La misión DART de la NASA demostró que podemos modificar la órbita de un asteroide. Ahora, Hera está revelando qué le sucedió al asteroide”, agregó.

Los próximos acercamientos de la nave europea y las operaciones de Juventas y Milani definirán con mayor precisión el tamaño del cráter, la naturaleza del subsuelo y la evolución de los escombros que aún rodean a Didymos y Dimorphos.