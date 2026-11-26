La otitis externa compromete el canal entre la oreja y el tímpano y no se transmite entre personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exposición al agua durante una jornada de pileta, una clase de natación o una ducha frecuente puede dejar humedad dentro del conducto auditivo externo. Cuando persiste, altera las barreras naturales del oído y favorece un ambiente en el que pueden crecer bacterias u hongos.

La afección resultante se conoce como otitis externa, aunque suele llamarse otitis del nadador. A diferencia de la otitis media, que compromete el oído medio detrás del tímpano y es frecuente en la infancia, esta infección afecta el canal que conecta la parte visible de la oreja con el tímpano. Puede presentarse en cualquier época del año y no se transmite entre personas.

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El calor, la humedad ambiental, la transpiración, los baños reiterados y la manipulación del oído con objetos también pueden facilitar su aparición. De acuerdo con la Universidad del Sur de California (USC), la otorrinolaringóloga Joni Doherty señaló que la humedad retenida permite la proliferación bacteriana, con Pseudomonas aeruginosa entre los microorganismos asociados con mayor frecuencia a estos cuadros.

Cómo puede afectar la otitis externa

El dolor es uno de los signos iniciales más característicos de la otitis externa. Según indicó Johns Hopkins Medicine, suele intensificarse al tocar el oído externo o mover el lóbulo, y puede acompañarse de picazón, enrojecimiento e inflamación del conducto auditivo. Estos síntomas no siempre aparecen con la misma intensidad, pero requieren atención si persisten o evolucionan.

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La infección puede generar sensación de oído tapado, secreción y audición amortiguada. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indicaron que la presencia de agua durante un período prolongado puede desgastar la cera protectora y la piel del conducto auditivo, lo que deja una superficie más expuesta al crecimiento bacteriano.

La cera cumple una función protectora porque actúa como una barrera frente a las infecciones. Por ese motivo, intentar retirarla con otros elementos puede tener el efecto contrario al buscado. Doherty explicó que la piel de esta zona es fina y que las pequeñas lesiones producidas por esos objetos pueden convertirse en puntos de entrada para bacterias.

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La bacteria Pseudomonas aeruginosa prolifera en el conducto auditivo por la retención de agua y calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta médica cobra importancia ante dolor persistente o creciente, secreción, fiebre, cambios en la audición o síntomas nuevos. Según Johns Hopkins Medicine, el diagnóstico puede incluir un examen de ambos oídos con otoscopio y, si hay secreción, el análisis de una muestra para identificar la causa de la infección y orientar el tratamiento.

La distinción entre otitis externa y media resulta relevante porque comprometen zonas diferentes del oído y tienen causas distintas. Es media cuando virus o bacterias infectan líquido acumulado detrás del tímpano, mientras que la externa se concentra en el conducto auditivo externo y se vincula especialmente con la humedad y la irritación local, indicó Cleveland Clinic.

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Cuáles son las principales medidas preventivas

Una medida principal consiste en reducir el tiempo que el agua permanece dentro del oído. Los CDC recomiendan inclinar la cabeza de un lado y del otro después de nadar o ducharse, de modo que cada oreja quede hacia abajo y el agua pueda drenar. Tirar suavemente del lóbulo en diferentes direcciones puede colaborar con ese proceso.

Si continúa la sensación de agua retenida, los expertos plantean la posibilidad de utilizar una toalla o un secador de pelo con la temperatura y velocidad más bajas, sostenido a varios centímetros de la oreja. Johns Hopkins Medicine precisa que el aparato debe mantenerse a una distancia mínima de 30 centímetros y moverse lentamente, sin dejarlo fijo sobre una zona.

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Doherty indicó que los tapones pueden ser de utilidad para personas con tubos de ventilación o infecciones recurrentes, aunque deben colocarse sin ejercer demasiada presión para no irritar el conducto. Los CDC también incluyen los gorros y los moldes de natación a medida entre las opciones para ayudar a mantener los oídos secos.

El dolor al tocar la oreja, la picazón y la secreción alertan sobre la presencia de la infección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la infección se desarrolla, el tratamiento suele requerir indicación profesional. Según USC, las gotas óticas antibióticas recetadas forman parte del abordaje habitual. De acuerdo con el origen del cuadro, también pueden usarse gotas antimicóticas o con corticosteroides para reducir la inflamación, además de analgésicos, explican expertos de Johns Hopkins Medicine.

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La consulta temprana permite diferenciar una infección externa de otros problemas del oído y definir el tratamiento correspondiente. Los CDC aconsejan acudir a un profesional de salud ante dolor de oído o secreción, sin recurrir a la limpieza interna como respuesta inicial.