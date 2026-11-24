El programa "Bastión estudiantil universitario" ha vuelto a integrar a jóvenes universitarios en tácticas militar operativas entre sus actividades. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

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Cuba incorpora a universitarios en ejercicios de defensa que incluyen prácticas militares, primeros auxilios y respuesta ante emergencias. El Gobierno los presenta como una preparación ante amenazas externas y desastres, aunque también vinculan la universidad con la estrategia política y militar del Estado.

La capacitación civil genera cuestionamientos si no existe una participación plenamente voluntaria. La falta de garantías para quienes rechazan el entrenamiento por motivos personales, religiosos o políticos puede afectar la libertad de conciencia y la autonomía universitaria.

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El 20 de noviembre de 2026 se realizaron ejercicios en universidades de todo el país. Según la Presidencia cubana, alumnos de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y de la Universidad de Ciencias Informáticas participaron en prácticas de tiro, instrucción sobre armamento y clases de preparación para la defensa. La actividad incluyó a estudiantes de otros centros y municipios. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

Lo que más resaltaron las autoridades militares fueron las prácticas de tiro. Cuba argumenta que "todos" los habitantes están implicados en una situación de guerra. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

Jóvenes estudiantes revisan las partes de una ametralladora pesada, como parte de su instructivo. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

Militarización parcial de la vida universitaria: la universidad deja de ser solo un espacio académico y pasa a cumplir una función dentro de la planificación de defensa nacional (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

resión sobre quienes se oponen: organizaciones de derechos humanos han documentado casos de estudiantes o jóvenes que denunciaron presiones por negarse a compromisos militares o políticos. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

La formación también abarca el manejo de drone. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

Las prácticas pueden abarcar primeros auxilios, comunicaciones, topografía, defensa civil, táctica, ejercicios de evacuación, camuflaje y manejo básico de armas. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

El Gobierno las presenta como preparación ante una agresión externa, catástrofes o situaciones de emergencia. En los hechos, también están acompañadas por formación política e ideológica vinculada con la defensa de la Revolución y el socialismo. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)

Si bien no se trata de una formación obligatoria, convierte espacios de estudio en formación militar. (Infobae Cuba/Captura de video Minfar Cuba)