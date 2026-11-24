Ingenieros del MIT regularon la cantidad de antígenos en partículas vacunales para optimizar el ataque del sistema inmunitario contra el cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las vacunas contra el cáncer llevan años prometiendo una revolución en oncología, pero un obstáculo persistente frenaba su potencial: la dificultad de entregarle al sistema inmunitario la señal correcta con la intensidad precisa. Con poca información, el organismo no reacciona; con demasiada, la respuesta puede descontrolarse. Encontrar ese equilibrio ha sido uno de los grandes desafíos en el tratamiento del cáncer.

Lo que no estaba claro hasta ahora era cuánto importa la cantidad de antígenos, es decir, las proteínas características del tumor que se le presentan al sistema inmunitario para que aprenda a atacarlo. Muchos estudios habían examinado el tamaño, la forma y la carga eléctrica de las partículas utilizadas para transportarlos, pero cuántas de esas proteínas cubren la superficie del vehículo de entrega había permanecido sin explorar.

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Un equipo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) acaba de dar una respuesta concreta. Mediante el uso de un virus modificado como armazón a escala microscópica, lograron controlar con precisión cuántos antígenos tumorales lleva cada partícula vacunal y demostraron, en modelos animales, que ese ajuste puede marcar la diferencia entre una respuesta inmunitaria débil y una capaz de frenar el desarrollo de tumores. Los resultados fueron publicados en la revista Advanced Healthcare Materials.

El bacteriófago M13, un virus inofensivo convertido en herramienta médica

Las modificaciones genéticas en la cubierta proteica del virus permitieron fijar densidades de antígenos de entre el 6% y el 70%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el centro de la tecnología está el bacteriófago M13, un tipo de virus cuya única función natural es infectar bacterias y que resulta completamente inocuo para las personas. Durante más de 20 años, el laboratorio de Angela Belcher, profesora de ingeniería biológica y ciencia de materiales del MIT e investigadora del Koch Institute, utilizó este microorganismo como base para construir estructuras diminutas con aplicaciones que van desde baterías y celdas solares hasta semiconductores.

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La clave del M13 es su forma: una larga fibra de material genético rodeada por una cubierta proteica llamada cápside, formada por miles de copias de una proteína llamada pVIII. Al modificarla genéticamente, los investigadores pueden fijar antígenos tumorales en la superficie exterior de la partícula.

Shengnan Huang, investigadora principal y científica del Koch Institute, descubrió que agregar uno o dos aminoácidos con carga negativa a esa secuencia aumentaba la cantidad de antígenos presentes, ajustable además mediante una mutación que ralentizaba su producción. Con esas herramientas, el equipo construyó partículas con coberturas que van del 6% al 70% de proteínas modificadas sobre la cápside.

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Mayor cantidad de antígenos, mayor respuesta del sistema inmunitario

El diseño modular de la plataforma permite intercambiar proteínas a demanda para crear vacunas personalizadas según el tumor de cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir el efecto de ese ajuste, los investigadores trabajaron con dos proteínas en modelos de ratón. Primero usaron SIINFEKL, una proteína estándar en investigación vacunal. Con una formulación al 35% de cobertura lograron una reacción más potente que con una al 6%: los ratones produjeron más linfocitos T, las células encargadas de identificar y destruir células tumorales, y fueron mucho menos propensos a desarrollar melanoma.

Luego replicaron la estrategia con ADPGK, un neoantígeno, dicho de otro modo, una proteína que aparece exclusivamente en células tumorales y no en tejido sano, expresado por tumores de colon en un modelo de ratón con cáncer colorrectal. Los animales que recibieron la vacuna de mayor cobertura mostraron una presencia de linfocitos T específicos aproximadamente siete veces mayor que los del grupo con menor cobertura.

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Según se detalla en el estudio, los vacunados con la preparación optimizada sobrevivieron en promedio 38 días, frente a los 25,5 días de los controles sin vacuna. Parte de esa eficacia se explicó por el comportamiento de las células dendríticas, que actúan como mensajeras del sistema inmunitario y activaban a los linfocitos T con mayor facilidad cuando había más antígenos presentes.

Una plataforma flexible que apunta a la personalización

El diseño modular de la plataforma permite intercambiar proteínas a demanda para crear vacunas personalizadas según el tumor de cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más destacados del trabajo es la flexibilidad del sistema. A diferencia de vacunas diseñadas para un antígeno fijo, esta plataforma permite intercambiar el componente proteico sin alterar la estructura base. “Lo que tiene de bueno es que es modular y podemos cambiar diferentes antígenos a demanda, así que se podría diseñar para ser específico del paciente y apuntar a un antígeno conocido para un tipo particular de cáncer”, afirmó Belcher, según el comunicado de prensa.

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A esa versatilidad se suma otra ventaja: el M13 actúa como su propio estimulante inmunitario, el componente que le indica al sistema defensivo del organismo que monte una respuesta más intensa. La mayoría de las vacunas requieren una sustancia separada con esa función, como el hidróxido de aluminio. El material genético del M13, en cambio, activa por sí solo una vía llamada TLR9, parte del sistema inmunitario innato que detecta material genético externo y lo interpreta como una señal de alerta.

“Este interesante trabajo suma otro engranaje para mejorar las posibilidades de trasladar la plataforma de fago M13 a la inmunoterapia contra el cáncer”, señaló Alberto Danielli, profesor asociado de biología molecular en la Universidad de Bolonia y ajeno al estudio, según el comunicado de prensa. El paso siguiente es evaluar si la preparación optimizada mantiene su eficacia frente a tumores preexistentes y, en el futuro, explorar su uso en contextos clínicos. Por ahora, los resultados permanecen en etapa experimental.

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