Ciencia

Cómo una IA podría anticipar el riesgo de cáncer de vejiga hasta cinco años antes del diagnóstico

Un equipo de la University of Plymouth estudió registros médicos de casi 70.000 pacientes para buscar patrones asociados con esta enfermedad. El trabajo, publicado en IEEE Transactions on Biomedical Engineering, plantea una nueva vía para mejorar la identificación temprana

Render 3D translúcido de un torso humano que muestra órganos internos como intestinos, riñones y vejiga, con un tumor iluminado en la vejiga.
Un sistema de inteligencia artificial de la University of Plymouth detecta indicios de cáncer de vejiga hasta cinco años antes del diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de la University of Plymouth desarrolló un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de detectar indicios de cáncer de vejiga hasta cinco años antes de su diagnóstico mediante el análisis de historiales clínicos electrónicos. El hallazgo busca mejorar la identificación temprana de una enfermedad cuyos síntomas iniciales suelen confundirse con otros trastornos frecuentes.

Según la universidad, el cáncer de vejiga causa unas 220.000 muertes al año en el mundo y su confirmación depende en gran medida de procedimientos invasivos. En ese contexto, los investigadores se propusieron determinar si la información acumulada en los registros de salud podía servir para anticipar qué pacientes presentan mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

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Infografía con ilustraciones de un cerebro, una vejiga, gráficos estadísticos, iconos médicos y el logotipo de Infobae.
El modelo analiza historiales clínicos electrónicos para anticipar el riesgo de cáncer de vejiga y mejorar la identificación temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta surgió en un estudio publicado en la revista IEEE Transactions on Biomedical Engineering, donde el equipo describió un modelo capaz de analizar decenas de miles de variables clínicas y superar, en precisión, los criterios habituales de derivación utilizados por el sistema sanitario británico.

La herramienta utiliza IA para reconocer vínculos entre antecedentes, síntomas, medicamentos y otras condiciones de salud que, evaluados de manera aislada, pueden no parecer relevantes.

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El modelo analizó casi 70 mil pacientes y seleccionó 38 variables clave

El trabajo fue encabezado por Shang-Ming Zhou, profesor del Centro de Tecnología para la Salud de la University of Plymouth, y se basó en registros de casi 70.000 pacientes recopilados entre 1995 y 2020. Según se detalla en el estudio, el sistema examinó 48.261 posibles indicadores de salud y seleccionó 38 variables asociadas con el riesgo de cáncer de vejiga.

Entre ellas figuraban antecedentes de tabaquismo, hábitos de ejercicio, uso de medicamentos y distintas enfermedades previas. El modelo, llamado PRECISE-AGZ, fue diseñado para detectar combinaciones de factores que pueden adquirir sentido cuando se observan en conjunto.

Una persona con bata de laboratorio observa tres pantallas que muestran gráficos de red, estadísticas de salud y las letras AI.
El sistema PRECISE-AGZ analizó registros de casi 70.000 pacientes, evaluó 48.261 indicadores de salud y seleccionó 38 variables clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuestro sistema va mucho más allá de los síntomas tradicionales”, afirmó Xu Wang, estudiante de doctorado que lideró el análisis de datos, según el comunicado institucional. En esa misma declaración, agregó que “la combinación de múltiples factores, desde los antecedentes de medicación hasta condiciones que en apariencia no guardan relación, puede revelar patrones invisibles para los métodos convencionales de detección”.

La hematuria sigue siendo una señal importante, pero no siempre alcanza para distinguir riesgo

Uno de los puntos centrales del trabajo es la limitación de las guías clínicas que priorizan la hematuria, el término médico para la presencia de sangre en la orina. Aunque se trata de un signo de alerta relevante, también puede aparecer en personas con cálculos renales o con trastornos prostáticos benignos.

Esa superposición complica la derivación de pacientes y explica por qué muchos casos requieren una cistoscopia para confirmar el diagnóstico. Este procedimiento consiste en introducir un tubo delgado con una cámara por la uretra para observar el interior de la vejiga.

Interior de una vejiga humana con un tumor rojo, microrrobots esféricos azul turquesa, líneas guía azules y partículas terapéuticas brillantes.
El modelo identificó correctamente el cáncer de vejiga en el 85% de los pacientes con la enfermedad y descartó el tumor en el 91% de quienes no lo tenían (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informaron los investigadores, el modelo identificó correctamente el cáncer de vejiga en 85% de los pacientes que lo tenían y clasificó como libres de la enfermedad al 91% de quienes no presentaban el tumor. También mostró capacidad para detectar señales con un año de anticipación de manera sostenida y, en algunos casos, hasta cinco años antes.

“El cáncer de vejiga tiene una necesidad muy importante no resuelta en materia de detección temprana, y la posibilidad de contar con una herramienta de cribado resulta muy alentadora para los pacientes y sus familias”, señaló Helen Winter, directora clínica de la SWAG Cancer Alliance.

El sistema también encontró asociaciones que deberán validarse en otros entornos

Además de estimar la probabilidad de enfermedad, el modelo dividió a los pacientes en tres categorías: riesgo bajo, zona incierta y riesgo alto. Según indicaron los investigadores, esa clasificación podría ayudar a priorizar recursos y definir cuándo conviene observar la evolución de un caso antes de avanzar con procedimientos invasivos.

El análisis también detectó asociaciones menos esperadas. Según se detalla en el estudio, algunas personas con enfermedad de Parkinson o demencia mostraron menor riesgo de cáncer de vejiga, mientras que el uso prolongado de tamoxifeno, un medicamento utilizado en ciertos tratamientos contra el cáncer de mama, apareció vinculado con un riesgo más alto. Los autores aclararon que esos resultados no prueban relaciones causales y que requieren estudios adicionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores dividieron a los pacientes en riesgo bajo, zona incierta y riesgo alto, y advirtieron que las asociaciones halladas deben validarse fuera de Gales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, el trabajo sugirió que el valor clínico de la hematuria podría variar cuando aparece junto con otros antecedentes, como el agrandamiento benigno de próstata en hombres. Los investigadores señalaron en el comunicado que comprender mejor esas combinaciones podría contribuir a reducir derivaciones innecesarias.

Este trabajo representa un cambio de paradigma hacia un cribado de precisión del cáncer de vejiga”, afirmó Shang-Ming Zhou, según el comunicado institucional. El estudio, sin embargo, fue elaborado con datos de Gales, por lo que sus resultados deberán contrastarse en otros sistemas de salud.

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