El dirigente se acercó a dos futbolistas al bajar del escenario de premiación, un gesto que acompañó la octava consagración de su gestión al frente del club xeneize

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(Desde Barranquilla, Colombia) Tuvieron que pasar casi dos décadas para que Boca Juniors vuelva a celebrar un título internacional. Exactamente 18 años, ya que el último título había sido la Recopa Sudamericana lograda en 2008, con Juan Román Riquelme futbolista.

Hoy, de impecable presencia luciendo un traje, el ídolo xeneize se despojó de todo premio individual y al bajar del escenario donde recibió la medalla de campeón de la Copa Sudamericana 2026, se dirigió primero hacia dos juveniles del plantel de Boca Juniors: Milton Delgado, a quien tomó del pelo y le sacudió la cabeza en un gesto de cercanía, y Aranda, otro de los nombres de la cantera que integró la lista de campeones. El gesto se dio en medio de los festejos por el título que le permitió al presidente xeneize alcanzar su octava conquista desde que se hizo cargo del club.

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La secuencia comenzó minutos antes, cuando Riquelme fue el primero en recibir la distinción al subcampeón durante la ceremonia oficial en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El público coreó con fuerza su nombre, “Riquelme, Riquelme”, mientras el dirigente saludaba primero a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y luego se fundía en un abrazo con Alejandro Domínguez, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien le entregó el cheque correspondiente al campeón: 10 millones de dólares.

Antes de subir al escenario, Riquelme había protagonizado otra escena espontánea. Se acercó al entrenador Rodolfo Arruabarrena, apartó a los colaboradores que los separaban y le dio un fuerte abrazo acompañado de unas palabras al oído, en una postal que las cámaras de la transmisión captaron y que no pasó inadvertida.

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En la conferencia de prensa posterior, consultado sobre su relación con el presidente, Arruabarrena respondió con una broma que resumió el clima del vestuario: “Le dije a Román que cobró dos buenos cheques y que va a tener que tirar un centro a los chicos. Tanto él como nosotros, gente del oficialismo y la oposición, quieren a Boca. De la charla esa se fueron dando las cosas y los resultados”, declaró el entrenador.

La victoria por 2 a 0 ante Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, le dio a Boca su tercer título de la Copa Sudamericana, después de los obtenidos en 2004 y 2005. El conjunto argentino dominó el partido de principio a fin: Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo tras aprovechar una pelota suelta en el área, y Miguel Merentiel amplió la ventaja a los 47 minutos, en una jugada que inició Facundo Herrera y continuó Sebastián Villa. El equipo brasileño, golpeado por el dominio rival, realizó tres cambios simultáneos al arranque del complemento sin lograr inquietar el resultado.

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El club no ganaba un trofeo internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008, cuando Riquelme todavía jugaba con la camiseta número 10. Aquella ausencia de copas continentales se sostuvo durante toda su gestión como dirigente, iniciada en diciembre de 2019 como vicepresidente segundo junto a Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, y continuada desde diciembre de 2023 como presidente del club.

La Copa Sudamericana es la octava conquista de Riquelme al frente de Boca desde su regreso al club, y el título número 19 de la institución en competencias continentales. El repaso incluye la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022, la Supercopa Argentina 2023 y la Tabla Anual 2026, obtenida pocas semanas antes de la final de Barranquilla.

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Como futbolista, Riquelme había ganado tres veces la Copa Libertadores con Boca, en los años 2000, 2001 y 2007, además de una Copa Intercontinental y la Recopa Sudamericana de 2008. La consagración ante Atlético Mineiro lo ubica entre los pocos protagonistas que lograron ser campeones continentales con el mismo club tanto dentro como fuera de la cancha.

El título también le aseguró a Boca la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al ganador de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. Sin margen para prolongar los festejos, el equipo de Arruabarrena deberá concentrarse de inmediato en el plano local: este miércoles, a las 21:00 (hora argentina), recibirá en la Bombonera a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, con la perspectiva de enfrentar en cuartos de final al ganador entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys.

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