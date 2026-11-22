FILE PHOTO: La Superintendencia de Pensiones de República Dominicana evalúa mecanismos de aportes automáticos para trabajadores de plataformas digitales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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El crecimiento de los servicios de transporte y otras actividades gestionadas por aplicaciones plantea un nuevo reto para las cuentas del sistema previsional. La Superintendencia de Pensiones de República Dominicana evalúa mecanismos para que trabajadores de plataformas digitales puedan realizar aportes automáticos, una medida que busca ampliar la base de cotizantes en un mercado laboral con mayor peso del empleo independiente.

La idea fue presentada por el superintendente de Pensiones, Francisco Torres, quien propuso analizar si los ingresos obtenidos a través de plataformas como Uber, DiDi o Airbnb pueden convertirse en una vía para canalizar contribuciones al ahorro para el retiro. El planteamiento no incluye, por ahora, acuerdos firmados con las empresas ni un calendario de aplicación.

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El debate se concentra en una dificultad estructural: el modelo de pensiones dominicano fue pensado para empleados asalariados, cuyas cotizaciones provienen de aportes del trabajador y del empleador. Esa lógica tiene límites frente a conductores de aplicaciones, repartidores, profesionales autónomos y otros prestadores de servicios cuyos ingresos dependen de la cantidad de operaciones que realizan.

Torres afirmó que el desafío consiste en adecuar el sistema a esa realidad. “Tenemos que ajustarlo a ingreso, no necesariamente a salario”, señaló durante el XII Congreso Anual de Estudiantes de Economía y Negocios, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), según Diario Libre.

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El superintendente Francisco Torres propone adecuar el sistema previsional al nivel de ingresos y no únicamente al salario formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre afiliados y cotizantes marca el debate previsional

El sistema dominicano administra cerca de 1.7 billones pesos dominicanos en fondos de pensiones y cuenta con alrededor de cinco millones de afiliados. Sin embargo, apenas unos 2.4 millones de personas cotizan. La diferencia entre ambos grupos expone uno de los principales desafíos para la cobertura previsional: una parte de la población afiliada no aporta de manera regular.

En ese escenario, la incorporación de trabajadores de plataformas podría elevar el número de cotizantes y generar un flujo adicional de recursos hacia los fondos administrados por las administradoras de fondos de pensiones. La viabilidad de esa alternativa dependería de reglas que permitan descontar aportes sobre ingresos variables, sin trasladar el esquema propio del empleo formal a actividades que carecen de un vínculo laboral convencional.

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Para los conductores de Uber, inDrive y otras aplicaciones, el componente económico tiene una particularidad. A diferencia de un trabajador contratado por una empresa, deben asumir por sí mismos el ahorro que destinen a su jubilación. No cuentan con una contribución patronal que complemente sus depósitos mensuales.

Las administradoras de fondos de pensiones disponen de productos para aportes voluntarios, aunque el acceso y la frecuencia de uso representan un reto. La propuesta mencionada por Torres apunta a que las contribuciones puedan integrarse a los pagos recibidos por medios digitales, con mecanismos ajustados a las variaciones en el nivel de actividad de cada trabajador.

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Los fondos de pensiones en República Dominicana administran cerca de 1.7 billones de pesos dominicanos. (Uber)

El sistema busca adaptarse a ingresos sin salario fijo

La discusión sobre el ahorro previsional ocurre en paralelo con cambios en la estructura del mercado de trabajo. Las plataformas digitales ampliaron las opciones para obtener ingresos fuera de los contratos tradicionales, pero esa expansión también dejó a muchos trabajadores fuera de los mecanismos habituales de protección social.

Un sistema basado en aportes vinculados a cada operación permitiría que una parte del dinero recibido por viajes o servicios se destine al retiro. El diseño de ese mecanismo requeriría definir porcentajes de contribución, frecuencia de los depósitos y condiciones para trabajadores con ingresos fluctuantes.

También se discutieron alternativas para diversificar las inversiones de los fondos de pensiones, el financiamiento de la primera vivienda y los desafíos financieros que supone el aumento de la expectativa de vida.

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La eventual incorporación de trabajadores independientes al sistema previsional se mantiene en fase de discusión. Las autoridades no detallaron cuáles serían las plataformas involucradas, el carácter obligatorio o voluntario de los aportes ni los cambios regulatorios necesarios para poner en marcha el mecanismo.