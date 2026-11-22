El periodista José Tan Estrada denunció torturas psicológicas y aislamiento en la sede de la Seguridad del Estado en Villa Marista. (Foto cortesía José Tan Estrada)

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“En uno de los interrogatorios, en un cuarto muy pequeño, me ponían la temperatura del ambiente hasta el extremo. Cuando me veían con mucho frío la subían; cuando me veían sudando la bajaban” José Tan Estrada asegura que esa era una de las prácticas que enfrentó durante los interrogatorios en Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado en La Habana.

El periodista cubano denunció que allí fue sometido a torturas psicológicas, aislamiento, hambre y métodos de desorientación durante una semana de detención.

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En una dinámica que dependía de sus reacciones físicas.

En una entrevista con Infobae, Tan Estrada relató que la luz de su celda permaneció encendida de forma permanente, sin posibilidad de saber si era de día o de noche.

“La luz nunca la apagaron”, afirmó. También dijo que los agentes alteraban los horarios de las comidas para quebrar cualquier referencia temporal: “De momento me decían: ‘El desayuno’. Esperaba un buen tiempo y después me decían: ‘La comida’. Y así esperaba y después me decían: ‘El almuerzo’”.

El periodista señaló que, dentro de la celda de aislamiento, no veía el sol ni recibía información sobre la hora. “No sabes si es de día, si es de noche, no sabes la hora que es”, sostuvo.

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En una ocasión, un guardia arrojó dentro de la celda un ejemplar del periódico oficial Granma. Después de un interrogatorio, encontró otro número con una fecha distinta. Para Tan Estrada, esa sucesión de papeles formó parte de un mecanismo para aumentar la confusión.

Las autoridades cubanas vigilaron la casa del periodista durante días completos. (Foto cortesía José Tan Estrada)

“Fumaban mucho y me echaban el humo en la cara”

El comunicador, oriundo de Camagüey, contó que las sesiones de interrogatorio ocurrían en espacios reducidos, donde una oficial que fumaba durante los interrogatorios.

“Fumaba mucho y ese humo me lo echaba en la cara”, relató. Tan Estrada afirmó que el olor del tabaco, sumado al perfume intenso de la mujer, el aire encerrado y la falta de comida, le provocaba náuseas. “Ese humo a mí me daba muchas ganas de vomitar”, dijo.

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El periodista aseguró que no recibió asistencia médica durante la semana de reclusión. Tampoco tuvo posibilidad de bañarse ni de lavarse los dientes. Había salido de su casa para un viaje breve a La Habana y no llevaba ropa ni artículos personales, porque esperaba regresar ese mismo día.

Según su versión, la detención se produjo cuando viajaba para buscar medicamentos destinados a un adulto mayor al que asistía mediante un proyecto social. A su llegada a la capital cubana, agentes de seguridad lo interceptaron y lo llevaron a Villa Marista.

Las autoridades cubanas impusieron multas de hasta 400.000 pesos al comunicador antes de que abandonara el país bajo amenazas. (Foto cortesía José Tan Estrada)

Multas y presión para salir de Cuba

Tan Estrada afirmó que, antes y después de esa detención, enfrentó interrogatorios, vigilancia, cortes de Internet y citaciones policiales por sus publicaciones críticas sobre la situación de la isla. En noviembre de 2022, según contó, la Universidad de Camagüey lo expulsó de su puesto como profesor por sus ideas políticas y el trabajo periodístico que difundía en sus redes sociales.

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También dijo que las autoridades le impusieron al menos tres multas. Una de ellas fue de 400,000 pesos cubanos. Mencionó otra sanción de 4,000 pesos, que vinculó con una acusación de desacato. Los montos que le exigían pagar superaban por creces el salario como docente universitario por lo que el profesional.

Tan Estrada relató que durante los cortes de internet y energía debía subir a un muro para buscar señal. (Foto cortesía José Tan Estrada)

El periodista aseguró que la presión se extendió a su familia y que recibió advertencias para que abandonara el país. Salió de Cuba el 30 de diciembre de 2024. Según su testimonio, un oficial de la Seguridad del Estado lo acompañó hasta la puerta del avión y le lanzó una última amenaza: “Si regresas, vas preso o muerto”.

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La salida apresurada de Cuba también dejó a Tan Estrada con una deuda económica. El periodista contó que amigos reunieron dinero y le otorgaron un préstamo solidario para que pudiera escapar. “Es una deuda que tengo para cuando me recupere y pueda pagar”, afirmó.