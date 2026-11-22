El Cambridge Dictionary eligió su palabra del 2026: el año en que la IA obligó a redefinir qué significa ser persona (REUTERS/Nathan Howard)

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El Cambridge Dictionary eligió este miércoles “human” (“humano”) como la palabra del año 2026, en un momento en que la inteligencia artificial “difumina las fronteras entre las personas y las máquinas”, según la AFP.

Francesca Woodward, lexicógrafa del diccionario, dijo a la agencia que la elección refleja “el espíritu de 2026” ante la expansión de la IA y las advertencias sobre sus riesgos. También señaló que muchas personas se han “preguntado realmente qué significa ser humano” por el temor a que esa tecnología reemplace determinados empleos.

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Entre las palabras consideradas figuró “agent”, un sistema de IA capaz de operar de forma compleja sin control humano y tomar decisiones. El diccionario también estudia incorporar “FOBO”, sigla de “fear of becoming obsolete” —miedo a quedar obsoleto—, para describir la preocupación por perder el empleo ante el reemplazo de puestos por la IA.

Cambridge define “humano” como “poseer las cualidades, los defectos y las emociones propias de los seres humanos, en contraposición a los dioses, los animales o las máquinas”. Los lexicógrafos detectaron un aumento del uso de “human” en expresiones como “human-made” (“hecho por humanos”) y “humanauthor” (“autor humano”).

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