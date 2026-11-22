El régimen iraní volvió a amenazar al argentino Rafael Grossi, titular del OIEA y candidato a presidir la ONU. Foto: REUTERS

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El Gobierno argentino condenó las amenazas e intimidaciones contra el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, luego de que un alto asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lo acusara de actuar a favor de Israel por exigir la reanudación de las inspecciones sobre el programa nuclear de Teherán.

A través de un comunicado, Cancillería reiteró hoy “su más categórica condena a las amenazas e intimidaciones” contra Grossi, a raíz del “ejercicio de sus responsabilidades” al frente del organismo que supervisa y controla el desarrollo de la energía atómica a nivel global.

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“Tal como lo expresó en junio de 2025, la Argentina considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato y reafirma su firme respaldo a Rafael Grossi, así como a la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que encabeza Pablo Quirno.

“La República Argentina exhorta a las autoridades iraníes a poner fin inmediato a toda amenaza o intimidación contra Rafael Grossi y el personal del OIEA, y a respetar plenamente la independencia y seguridad de quienes desempeñan sus funciones en el marco de este organismo internacional”, concluye el mensaje publicado este domingo.

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La amenaza se produjo este sábado, cuando Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, cuestionó con dureza la función de Grossi. “Recibirá lo que se merece”, afirmó el funcionario del régimen, sin precisar qué medidas podría enfrentar el diplomático a cargo de la inspección nuclear.

El comunicado de la cancillería argentina repudiando las amenazas contra Grossi

Al justificar su rechazo a Grossi, Naghdi cuestionó que el titular de la agencia de Naciones Unidas al afirmar que “es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento”.

Estos comentarios aumentaron el nivel de alerta por las medidas que pueda tomar Irán. La escalada coincide en un momento en que la OIEA busca recuperar el acceso a instalaciones y material nuclear iraní, que aún no pudo inspeccionar.

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De hecho, la amenaza se produjo luego de que Grossi, en declaraciones públicas, solicitó a Irán que restableciera la cooperación con el organismo internacional que lidera durante una conferencia de prensa en Viena, luego del inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores. En ese contexto, el funcionario afirmó que la colaboración de Teherán “no es como debería ser”.

El director general de la OIEA, quien se postula como candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas para el período 2027-2031, advirtió que la falta de acceso a las instalaciones iraníes obstaculiza el control que se desarrollan actividades nucleares con objetivos pacíficos.

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“Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia”, señaló Grossi.

Quirno y Grossi durante un reciente encuentro. Foto: REUTERS

Según la información mencionada por Grossi, Irán disponía de alrededor de 440 kilos de uranio altamente enriquecido antes de los ataques de junio de 2025. El OIEA no pudo verificar qué ocurrió con ese material ni cuál es su situación actual. “No podemos decir dónde está, qué le pasó ni confirmar cuál es la situación real”, advirtió el jefe del organismo.

Otro de los puntos que preocupan a Grossi, y que generó el rechazo de Irán, es la intención del régimen islámico de abandonar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, y consideró que “no sería una decisión sabia”. En ese marco, el director del OIEA recordó que Israel no forma parte del tratado y sostuvo que esa condición no implica un trato desigual: “Existen países que son parte del TNP y otros que no lo son; Israel, por ejemplo, no lo es. Por consiguiente, en este sentido, no existe un doble rasero”.

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Lo cierto es que esa explicación fue cuestionada por Esmaeil Baqaei, portavoz de la diplomacia iraní, al advertir que Grossi confundía “el estatus jurídico formal con la responsabilidad institucional y la imparcialidad”. Para Teherán, la agencia no puede limitar sus controles a los Estados firmantes mientras Israel permanezca fuera del sistema de salvaguardias.

Por lo tanto, Baqaei reclamó que Israel se adhiera al tratado y acepte las inspecciones previstas por el organismo. “Cuando se emplea la expresión ‘condeno’ en un caso y, en el otro, se recurre a un lenguaje cuidadosamente matizado, el doble rasero resulta inconfundible”, fustigó el funcionario iraní.

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