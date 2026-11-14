“No sé qué hacer”: el audio de un piloto principiante que realizaba su primer vuelo durante la suspensión de despegues en EEUU

Guardar

Un alumno de aviación que realizaba su primer vuelo solo de larga distancia pidió ayuda a controladores aéreos durante la suspensión nacional de despegues en Estados Unidos, después de recibir la recomendación de aterrizar su aeronave.

La comunicación fue registrada por la torre del Aeropuerto Internacional Fort Worth Meacham, en Texas. El piloto aterrizó minutos después en el aeródromo Hicks, situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Fort Worth, de acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware.

PUBLICIDAD

El controlador le informó que regía una restricción nacional para las salidas y le aconsejó finalizar el vuelo. “Existe una orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional. Le aconsejo que aterrice su aeronave. ¿Dónde le gustaría aterrizar?”, preguntó.

El estudiante respondió que enfrentaba su primer vuelo solo fuera de su aeropuerto de origen. “Señora, soy estudiante de piloto. Honestamente, esta es la primera vez que hago un vuelo de travesía en solitario y no sé qué hacer”.

El recorrido del piloto que realizaba su primer vuelo durante la suspensión de despegues en EEUU (Créditos: FlightRadar)

Tras confirmar que el avión había partido de Hicks, la controladora recomendó regresar a ese aeródromo y alertó sobre la presencia de otras aeronaves cerca de la zona. “Aterrizar en Hicks, le aconsejo que aterrice la aeronave. Hay bastante tráfico en las inmediaciones de Hicks… incluyendo helicópteros”.

PUBLICIDAD

El piloto consultó si podía aterrizar allí. La controladora le explicó que debía comunicarse por la frecuencia de aviso del aeropuerto, ya que no podía otorgarle autorización de aterrizaje en esa terminal. “Afirmativo; no hay ningún problema con el aeropuerto Hicks en sí. Puedes cambiar a frecuencias de asesoramiento; solo te sugiero que aterrices el avión”, indicó la controladora, después de que el alumno preguntó si la restricción se limitaba al espacio aéreo nacional.

Planes are parked on the tarmac at Miami International Airport after the US Federal Aviation Administration issued a national ground stop "due to extraordinary circumstances and reasons for safety" following the agency's earlier report of serious air traffic control communications issues, in Miami, Florida, US, November 13, 2026. REUTERS/Marco Bello

El piloto confirmó que cambiaría de frecuencia para completar el aterrizaje: “Así lo haré, muchas gracias; ahora mismo me paso a Hicks”.

La suspensión de vuelos en Estados Unidos provocó incertidumbre entre los pasajeros y largas filas en los aeropuertos, mientras las aerolíneas reprogramaban o cancelaban servicios tras la restricción nacional de despegues.

PUBLICIDAD

En el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Tiara Johnson intentaba viajar a Orlando para asistir a un concierto. Su vuelo acumuló varias modificaciones de horario. “No hacen más que retrasarlo... Primero estaba para las 7H55 pm. Luego a las 8H30, 9H30. Ahora son las 10H30. Así que no sabemos cuándo saldrá”, declaró Johnson a la agencia AFP.

Algunos viajeros recibieron como explicación que las demoras respondían al viento, mientras otros buscaron información por sus propios medios. Los tableros de salida de varios aeropuertos todavía mostraban vuelos en horario y, en las aplicaciones móviles, algunos pasajeros varados veían que sus tarjetas de embarque indicaban que el avión estaba en camino.

PUBLICIDAD

Pasajeros observan una pantalla de vuelos tras la suspensión que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.) (EFE/ Alberto Boal)

La falta de certezas llevó a muchos pasajeros a optar por el transporte terrestre. En el aeropuerto Harry Reid de Las Vegas, se formaron extensas filas en los mostradores de alquiler de autos.

Susan Sardina, que viajaba de regreso al condado de Orange, en California, ya estaba a bordo cuando la tripulación informó sobre el problema. “Ya estábamos en nuestro avión para salir y nos dijeron que nos bajáramos”, relató mientras aguardaba para alquilar un vehículo. Otros decidieron prolongar su estadía. Kathy Sommers volvía a su casa tras visitar a amigos en Las Vegas cuando su vuelo fue cancelado. “Una noche más para jugar cartas”, comentó.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)