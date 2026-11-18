Un video informativo detalla la trayectoria de la sonda espacial Voyager 1 de la NASA

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Este miércoles 18 de noviembre, la sonda espacial Voyager 1 de la NASA alcanzará una distancia equivalente a un día luz de la Tierra. La escala resulta difícil de dimensionar: una señal de radio enviada desde el planeta tardará 24 horas en llegar a la nave, y una eventual respuesta necesitará otras 24 horas para regresar.

Esto implica que pasarán, como mínimo, dos días entre el envío de una orden y la confirmación de que fue recibida o ejecutada.

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La misión Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Acumula 49 años, dos meses y 11 días de viaje. Su objetivo inicial era mucho más limitado: estudiar Júpiter y Saturno durante una misión prevista para durar cuatro años.

Voyager 1 alcanzará un día luz de la Tierra el 18 de noviembre, una distancia de 25900 millones de kilómetros tras casi 50 años de viaje (NASA)

Casi cinco décadas después, Voyager 1 continúa en contacto con los equipos de control y toma mediciones desde el espacio interestelar. Su ruta la llevó a unos 25.900 millones de kilómetros, una distancia equivalente a cerca de 16.000 millones de millas. Ningún otro aparato fabricado por seres humanos llegó más lejos.

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“La Voyager 1, lanzada en 1977, es la primera nave espacial, el primer artefacto confeccionado por la humanidad en traspasar la barrera de distancia de un día luz. Antes de esto, la Voyager 1 batió otro récord. Fue la primera nave en salir del Sistema Solar. Y lo más meritorio de esta misión es que se ha logrado mantener viva y operacional, tras 49 años, una demostración de la capacidad técnica, pero además de la paciencia y de la resiliencia de esta nave y de todo el sistema de seguimiento desde la Tierra”, explicó a Infobae el astrónomo César Bertucchi.

Bertucchi destacó un logro muy importante de la Voyager 1, gracias a un instrumento todavía operacional y desarrollado con la colaboración de un argentino.

“La Voyager 1 se perdió varias veces y gracias a la pericia de los expertos en comunicaciones de la NASA se la pudo volver a encontrar y se encuentra aún obteniendo datos y enviándolos a la Tierra. Solamente quedan dos instrumentos operacionales, uno de ellos el magnetómetro, desarrollado en el Goddard Space Flight Center de NASA, y en cuyo desarrollo intervino el físico e ingeniero argentino Mario Acuña”, destacó.

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En esta imagen proporcionada por NASA/JPL-Caltech, la nave Voyager 1 de la NASA despega desde su vehículo Titan/Centaur-6 en el Complejo de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, Merritt Island, Florida, el 5 de septiembre de 1977 a las 8:56 a.m. hora local. (NASA/JPL-Caltech vía AP)

Y agregó: “Se trata de un artefacto que ha perdurado a lo largo de todo este tiempo, manteniendo su funcionamiento y proveyéndonos de información valiosísima acerca de cómo es el sistema solar exterior y cómo son los bordes de la región de influencia de nuestra estrella. Y ahora se está adentrando en el espacio interestelar, que es el espacio en donde empiezan a dominar la influencia de otras estrellas, las vecinas al Sol”.

La agencia espacial estadounidense considera la fecha como el inicio de una secuencia de conmemoraciones rumbo al aniversario número 50 de las Voyager, previsto para agosto y septiembre de 2027. Jeffrey Hayes, científico de las divisiones de astrofísica y heliofísica de la NASA, destacó el alcance de la ocasión durante una conversación con la Red del Cielo Nocturno de la agencia.

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“Este hito da inicio a las celebraciones que durarán todo el año y que culminarán con el 50 aniversario en agosto y septiembre del próximo año”, declaró Jeffrey Hayes, especialista en la NASA, científico especializado en las divisiones de astrofísica y heliofísica de la agencia.

Un día luz mide distancia y obliga a esperar dos días por cada intercambio

Una señal de radio tarda 24 horas entre la Tierra y Voyager 1, cada orden y cada respuesta requieren dos días para completar el recorrido - NASA/JPL-Caltech/Imagen

La expresión día luz puede inducir a confusión porque incluye una referencia temporal. En astronomía, sin embargo, describe una distancia: el trayecto que la luz recorre durante 24 horas. La luz se desplaza a unos 300.000 kilómetros por segundo, por lo que en un día cubre cerca de 25.900 millones de kilómetros.

Las unidades habituales pierden utilidad cuando las separaciones crecen más allá de las escalas terrestres. Kilómetros y millas permiten ubicar ciudades o calcular viajes en un planeta, pero resultan poco intuitivos ante la extensión del Sistema Solar y el espacio que lo rodea. Por ese motivo, la astronomía recurre a minutos luz, horas luz, días luz y años luz.

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La comparación con el Sol permite ubicar el salto de escala. La luz solar tarda alrededor de ocho minutos y veinte segundos en alcanzar la Tierra. El planeta se ubica, por tanto, a 8,3 minutos luz de su estrella, el Sol. Las comunicaciones entre la Tierra y Marte, según las posiciones orbitales de ambos mundos, requieren entre tres y 22 minutos para recorrer un solo sentido.

La asistencia gravitacional de Júpiter y Saturno impulsó a Voyager 1, esa maniobra definió su salida hacia regiones remotas del Sistema Solar - NASA

Voyager 1 dejará muy atrás esas referencias. A partir del 18 de noviembre, un mensaje de los controladores precisará un día completo para alcanzar sus antenas. La información científica, las señales de estado y cualquier respuesta de la nave volverán con el mismo retraso. La comunicación no admite conversaciones inmediatas ni correcciones rápidas.

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Esa demora condiciona cada decisión operativa. Antes de transmitir un comando, el equipo debe prever qué ocurrirá muchas horas después, cuando la orden llegue al vehículo. Luego debe aguardar el retorno de los datos para saber si la instrucción produjo el efecto esperado. Un diagnóstico técnico puede exigir varios intercambios y, por lo tanto, extenderse durante días.

La distancia tampoco implica que la nave avance a velocidad cercana a la luz. Voyager 1 se aleja del Sol a cerca de 61.000 kilómetros por hora. Se trata de una velocidad suficiente para recorrer enormes regiones del espacio durante décadas, aunque permanece muy por debajo de los aproximadamente 1.080 millones de kilómetros por hora de la luz.

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Esta ilustración muestra las sondas Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA fuera de la heliosfera, la burbuja protectora creada por el Sol alrededor de nuestro sistema solar. - NASA/JPL-CALTECH

La diferencia explica la duración de su viaje. La sonda necesitó casi 50 años para cubrir una distancia que la luz atraviesa en apenas 24 horas. Esa proporción revela dos realidades de la exploración espacial: incluso las naves más veloces dependen de tiempos extensos y las señales electromagnéticas son el único vínculo práctico con vehículos situados tan lejos.

La Voyager 2, lanzada ese mismo año con una trayectoria distinta, aún se encuentra a unos 21.700 millones de kilómetros de la Tierra. La NASA calcula que llegará a un día luz en noviembre de 2035. Las dos naves amplían la frontera física de la exploración humana, pero también exhiben los límites que impone la distancia en las operaciones remotas.

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El récord de Voyager 1 comenzó mucho antes de abandonar la región dominada por el Sol. En 1998 superó a Pioneer 10 como el objeto humano más alejado de la estrella. El nuevo hito no altera esa condición, aunque transforma una cifra astronómica en una referencia más comprensible: la nave ya quedará a una jornada completa de radio del planeta que la construyó.

Júpiter, Saturno y el espacio interestelar explican la longevidad de la misión

Esta foto facilitada por la NASA muestra el montaje del disco "Sounds of Earth" en la nave espacial Voyager 2 en el edificio Safe-1 del Centro Espacial Kennedy, Florida, el 4 de agosto de 1977. (AP Foto/NASA, Archivo)

La misión surgió en un momento excepcional para la navegación planetaria. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno mantenían una disposición que permitía encadenar asistencias gravitacionales. Las sondas Voyager aprovecharon esa oportunidad para ganar velocidad sin depender de una cantidad imposible de combustible.

El principio recibe el nombre de asistencia gravitacional o efecto honda. Una nave pasa cerca de un planeta y utiliza parte de la energía orbital de ese mundo para modificar su trayectoria y aumentar su velocidad respecto del Sol. Voyager 1 recibió impulsos de Júpiter y Saturno, una secuencia que definió su rumbo hacia las regiones exteriores.

La nave pasó por Júpiter en 1979 y por Saturno en 1980. Durante esas aproximaciones envió información que amplió el conocimiento sobre ambos planetas y sus lunas. Entre sus resultados figuran registros de actividad volcánica en Ío, observaciones de auroras en Júpiter y Saturno, la identificación de los satélites jovianos Metis y Tebe, y estudios de los anillos.

Imágenes de Urano y Neptuno de la Voyager 2/ISS publicadas poco después de los sobrevuelos de la Voyager 2 en 1986 y 1989, respectivamente, en comparación con un reprocesamiento de las imágenes de filtro individuales en este estudio. - NASA/UNIVERSIDAD DE OXFORD

Su ruta también permitió observaciones decisivas de Titán, la mayor luna de Saturno. Los datos sobre su atmósfera y su química previa a la vida influyeron en la planificación científica de misiones posteriores. La trayectoria elegida para ese encuentro, sin embargo, llevó a Voyager 1 por encima del plano del Sistema Solar y descartó una visita a Urano y Neptuno.

Voyager 2 siguió otro camino y completó los sobrevuelos de esos dos planetas. La diferencia entre ambas trayectorias convirtió a la pareja en una misión de alcance mayor al previsto. El presupuesto original cubrió el programa hasta Neptuno, entre 1977 y 1989, con un costo de USD 865 millones, al que se sumaron USD 30 millones para la etapa extendida.

La Voyager 1 también dejó imágenes que definieron parte de la memoria visual de la era espacial. Fotografió la Gran Mancha Roja de Júpiter con un nivel de detalle inédito para su tiempo y obtuvo una de las primeras vistas de la Tierra y la Luna juntas desde una nave. En 1990, ya lejos de los planetas, registró el “Pálido punto azul”, con la Tierra como un punto diminuto a unos 6.000 millones de kilómetros.

Cada Voyager lleva un disco de oro con saludos en 55 idiomas y sonidos terrestres, un mensaje humano que viajará por el cosmos durante siglos - fNASA

Cada Voyager transporta además un disco de cobre bañado en oro, concebido bajo la dirección del astrofísico Carl Sagan. El contenido reúne más de 100 imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos naturales y piezas musicales de tradiciones diversas. Entre ellas figuran obras de Mozart, cantos de distintas culturas y “Johnny B. Goode”, de Chuck Berry.

El disco no cumple una función operativa y ninguna misión espera que una civilización lo encuentre. Constituye un mensaje simbólico sobre el planeta de origen de las naves. La selección buscó condensar rasgos de la vida terrestre en un objeto capaz de resistir durante períodos mucho mayores que la vida útil de los instrumentos científicos.

La etapa actual depende de generadores nucleares que pierden capacidad de forma gradual. Cada vehículo contaba al comienzo con unos 470 vatios de potencia y pierde cerca de cuatro vatios por año. El descenso obliga al equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro, conocido como JPL, a apagar sistemas y revisar qué instrumentos conservan mayor valor científico frente a su consumo.

Las mediciones de Voyager 1 comenzaron tras cruzar la heliopausa en 2012, el límite donde termina la influencia del Sol sobre el entorno - EFE/John. S. Howard / Nasa/Jpl-Calte

Durante este año, los responsables realizaron una reasignación de energía en ambas naves, llamada “Big Bang” por su impacto sobre la misión. La maniobra permitió sostener funciones prioritarias, aunque no elimina la limitación principal. Los instrumentos y sistemas de calefacción compiten por una energía que disminuye con el paso de los años.

“Es cuestión de equilibrio, ¿verdad? Porque algunos instrumentos consumen más energía que otros. Los instrumentos que consumen menos energía, pero que aun así proporcionan buena información científica, sin duda tendrían prioridad en cualquier debate. En cambio, un instrumento que consume más energía, pero que también aporta información científica interesante, se encuentra en una posición intermedia”, dijo Hayes refiriéndose al trabajo en curso para mantener operativas las sondas Voyager.

El frío agrega otra dificultad. La hidracina que alimenta los propulsores debe permanecer en condiciones que permitan orientar la nave y mantener la comunicación con la Tierra. “Y si se congela, se acabó”, afirmó Hayes. La frase resume la dependencia de sistemas diseñados hace medio siglo, sometidos a temperaturas cercanas al cero absoluto.

En 1998 Voyager 1 superó a Pioneer 10 como el objeto humano más distante del Sol, el nuevo hito amplía una marca vigente desde entonces- NASA/JPL-CALTECH

Voyager 1 cruzó la heliopausa el 25 de agosto de 2012. Ese límite marca el borde de la heliosfera, la región donde predominan el viento solar y el campo magnético del Sol. Los instrumentos detectaron una caída brusca de partículas solares y un aumento de partículas procedentes del exterior, señales que confirmaron su entrada al espacio interestelar.

La sonda aún transmite datos sobre esa frontera lejana, aunque su reserva energética define un horizonte limitado. Estimaciones citadas por la NASA sitúan el posible final de las operaciones en la década de 2030. Mucho después, dentro de unos 40.000 años, Voyager 1 pasará a 1,7 años luz de Gliese 445, una estrella de la constelación de la Osa Menor.