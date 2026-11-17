En la ingeniería espacial, las fallas detectadas durante las pruebas permiten revisar componentes, corregir hipótesis, modificar procedimientos y reunir información (AP Foto/John Raoux)

Guardar

En la ingeniería espacial, una falla detectada durante una prueba puede aportar información para corregir un componente, revisar un modelo o modificar un procedimiento antes de una instancia irreversible.

Pero la utilidad del método de prueba y error depende de cada misión: algunos sistemas permiten varios ensayos, mientras que otros deben funcionar de forma correcta en una única oportunidad.

PUBLICIDAD

¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un sistema debe llegar a Marte después de dos años de viaje o cuando un error de software aparece en las pruebas de un satélite? Infobae recabó los testimonios de especialistas sobre los desafíos de detectar fallas, administrar riesgos y tomar decisiones antes de un lanzamiento.

La directora de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Josefina Pérès, sostuvo que los problemas que aparecen durante un proyecto no deben interpretarse únicamente como obstáculos. En el trabajo técnico, esos desvíos se identifican como no conformidades y permiten revisar decisiones, detectar fallas y mejorar sistemas antes de que avancen hacia etapas donde el margen de modificación se reduce.

PUBLICIDAD

“Si te sale todo bien, sospechá”, afirmó Pérès. Para la experta, un proceso sin dificultades puede indicar que los equipos no sometieron los componentes, los modelos o los procedimientos a exigencias suficientes. La detección de problemas, sostuvo, forma parte de la construcción de conocimiento.

Los proyectos espaciales no ofrecen las mismas posibilidades de ensayo (Europa Press)

“Las no conformidades son las que te enseñan”, señaló. Su planteo apuntó a que quienes se forman en ingeniería reconozcan desde temprano que el error no siempre representa un retroceso. En muchos casos, permite corregir a tiempo una hipótesis, una pieza o una metodología.

Pérès vinculó esa idea con la experiencia reciente de SpaceX y los vuelos de prueba de Starship. Según expuso, los 14 ensayos anteriores al vuelo 15 aportaron información para el desarrollo posterior del sistema. “Esos catorce vuelos estoy segura de que los hicieron avanzar mucho más que si les salía bien”, afirmó.

PUBLICIDAD

La comparación permite distinguir los proyectos que admiten pruebas frecuentes de aquellos que deben cumplir su misión en una sola oportunidad. En las etapas iniciales de un desarrollo, los ensayos permiten reunir datos, poner a prueba modelos y detectar errores. Cuando una misión se acerca a su lanzamiento, el margen de modificación se reduce.

Estas ideas fueron parte del encuentro de divulgación científica “Del ITBA al espacio”, que reunió a especialistas de diversas áreas. Participaron Miguel San Martín, especialista en Sistemas de Guiado y Control de la NASA; Pérès; Alan Kharsansky, director de tecnología de Satellogic, y Luis Podestá, especialista espacial de esa firma.

PUBLICIDAD

La discusión puso el foco en una premisa compartida desde distintas perspectivas: el desarrollo espacial requiere capacidad de análisis, planificación y tolerancia a los problemas que surgen durante la construcción de un sistema. “No hay mejor forma de aprender que equivocándote”, dijo Pérès ante los estudiantes.

Josefina Pérès sostuvo que un proceso técnico sin problemas puede indicar que los componentes y procedimientos no fueron sometidos a exigencias suficientes /REUTERS/Steve Nesius

Las misiones a Marte no admiten una segunda oportunidad inmediata

Miguel San Martín propuso una mirada complementaria sobre el valor de los ensayos. El especialista de la NASA planteó que el método de prueba y error depende de las características de cada misión, de los recursos disponibles y del momento del desarrollo en el que se encuentra un sistema.

En algunos proyectos, los equipos pueden ensayar, identificar una falla y volver a intentar. En otros, esa alternativa no existe. El ingeniero mencionó las misiones a destinos lejanos como Marte, donde las condiciones de lanzamiento, trayecto y llegada imponen exigencias que no admiten una segunda oportunidad inmediata.

PUBLICIDAD

“Cuando vas a Marte y te lleva dos años para que se alinee todo, tiene que funcionar la primera vez”, afirmó. “No te podés dar el lujo de prueba y error”, agregó.

La diferencia entre ambos escenarios obliga a los equipos a decidir con qué grado de incertidumbre pueden trabajar. Para San Martín, la posibilidad de hacer ensayos no reemplaza la necesidad de comprender a fondo las dificultades técnicas. El primer paso, indicó, debe ser identificar cuál es la causa de un problema antes de diseñar una respuesta.

Miguel San Martín planteó que las pruebas deben combinarse con el análisis de las causas de cada falla, los equipos pueden identificar síntomas visibles y buscar una solución inmediata (Europa Press)

“Muchos ingenieros saltan a buscar la solución, pero sin entenderla”, sostuvo. El especialista advirtió que los equipos pueden concentrarse en los síntomas visibles de una falla y dejar sin revisar el mecanismo que la produjo.

PUBLICIDAD

“Van derecho a tratar de resolverlo. Y si vos no estás entendiendo el problema, ¿cómo lo vas a resolver?”, planteó. Su intervención puso el foco en la importancia de formular diagnósticos antes de modificar un componente o ajustar un procedimiento.

San Martín consideró que el trabajo técnico debe combinar las pruebas con el estudio de los problemas. “Lo bueno sería hacer ambos”, expresó. “Tiene que haber un balance, una dosis de ambos”.

En esa búsqueda, el entendimiento de la raíz de una dificultad permite que las alternativas de solución aparezcan con mayor claridad. “Una vez que entendés la raíz del problema, la solución sale”, afirmó. Luego agregó: “La solución siempre está ahí, no la inventás, la descubrís”.

PUBLICIDAD

El especialista también remarcó que muchos avances no responden a la iniciativa aislada de una sola persona. Algunas respuestas técnicas surgen a partir del intercambio entre integrantes de un equipo que comparten información, revisan limitaciones y contrastan alternativas para cumplir con los requisitos de una misión.

Los avances en los sistemas espaciales pueden surgir del intercambio entre integrantes de equipos con distintas especialidades (REUTERS)

Luis Podestá relató su experiencia de trabajo en Estados Unidos en Northrop Grumman, proveedora de la NASA que diseña y construye naves espaciales y módulos de carga. “Fue un sueño trabajar allí. Empezar a diseñar y armar naves espaciales en Northrop Grumman fue increíble”, afirmó.

“De chico me gustaba la ciencia ficción, el espacio. Al final esa pasión la puedo llevar y puedo vivir perfectamente de eso, y hacer proyectos muy interesantes”, agregó Podestá. También destacó que las universidades incorporen carreras y proyectos vinculados con el sector espacial, en especial aquellos que permiten a los estudiantes construir satélites o cohetes.

PUBLICIDAD

La gestión del riesgo cambia según la etapa de un proyecto

La discusión sobre errores y pruebas derivó en otro aspecto de la actividad espacial: la administración del riesgo. Pérès explicó que las decisiones no se toman de la misma forma al inicio de un proyecto que en la etapa previa a un lanzamiento.

“La decisión de qué riesgo tomo tiene mucho que ver con en qué momento estás en el proyecto”, afirmó la directora de la CONAE. En los primeros tramos, señaló, conviene abordar cuanto antes los elementos con mayor incertidumbre técnica o aquellos que el equipo todavía no desarrolló.

La cercanía de una fecha de lanzamiento cambia la evaluación de los riesgos porque algunos mecanismos deben funcionar una sola vez /REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo

“Lo que nunca hiciste y no sabés hacer y técnicamente es complicado, empezalo antes”, recomendó. Esa estrategia permite construir modelos, ensayar variantes y acumular información antes de que los plazos se vuelvan más exigentes.

“Tratá de hacer modelos para que después no tengas problemas”, agregó. La funcionaria explicó que el conocimiento previo también influye en el riesgo. Un grupo de trabajo que ya produjo determinado componente parte de una base distinta a la de otro que debe crear una estructura nueva o resolver una dificultad inédita.

La situación cambia cuando existe una fecha de lanzamiento definida. En ese punto, las decisiones adquieren otra dimensión porque el calendario limita las posibilidades de rediseño. “Hay algo de lo irreversible que es lo que está pasando”, afirmó Pérès.

La referencia apuntó a los sistemas que deben operar de forma correcta en una única instancia. “Es un mecanismo que tiene que funcionar una sola vez”, dijo. Esa condición resume una de las particularidades de las misiones espaciales: un inconveniente menor en tierra puede adquirir otra dimensión cuando el sistema ya se encuentra fuera del alcance de los equipos.

Pérès sugirió trabajar con planes alternativos y revisar de forma pragmática qué cuestiones requieren una solución inmediata y cuáles pueden postergarse. “Mi consejo es tener muchos planes en paralelo y ser muy pragmático”, sostuvo.

Los planes alternativos forman parte de la gestión de proyectos espaciales, la preparación de opciones en paralelo permite distinguir qué problemas requieren una respuesta inmediata y cuáles pueden esperar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema de software obligó a revisar una hipótesis previa

Durante su exposición, Pérès relató una experiencia ocurrida a principios de 2026 durante una etapa de pruebas de un satélite. El caso mostró cómo las hipótesis previas pueden condicionar la interpretación de un problema técnico.

El equipo analizaba una falla que afectaba a un sistema compuesto por varios paneles. La primera explicación apuntó a un inconveniente en las comunicaciones, en parte porque ese aspecto ya había presentado dificultades en el pasado.

“Cómo te juega la cabeza en el preconcepto”, relató Pérès. “Todos estábamos convencidos de que no iba a andar por las comunicaciones”.

La búsqueda se extendió durante varios días, hasta que una computadora arrojó un mensaje de error. La directora de la CONAE consideró entonces que la falla podía estar asociada a un componente que todavía era posible corregir antes de continuar con las pruebas.

“Esto tiene que ser un problema de software”, recordó que pensó. La revisión de antecedentes permitió identificar una diferencia entre la versión utilizada por esa computadora y otra que había sido empleada en un desarrollo anterior.

Los sistemas complejos requieren revisar datos, recuperar antecedentes y cuestionar las primeras explicaciones (NASA)

La identificación de una versión distinta de software permitió resolver el problema antes de avanzar con el proceso de pruebas, según relató Pérès. El episodio reforzó uno de los ejes de la discusión: los conocimientos previos pueden resultar útiles, aunque también pueden orientar la atención hacia una causa equivocada.

La experiencia mostró que, en sistemas complejos, la respuesta no siempre se encuentra en el componente que primero despierta sospechas. El trabajo de los equipos requiere revisar datos, recuperar antecedentes y cuestionar las explicaciones iniciales antes de intervenir sobre un sistema.

Cohetes y picosatélites trasladan los desafíos técnicos a la formación universitaria

Los proyectos desarrollados por estudiantes permiten vincular estas discusiones con experiencias de formación aplicada en competencias internacionales. Los equipos trabajan sobre modelos, ensayos y decisiones técnicas que anticipan, en escala universitaria, parte de los problemas que se discuten en la industria espacial.

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presentaron desarrollos de cohetes y un picosatélite. Uno de los grupos expuso su trabajo de diseño y construcción de cohetes, con tareas asociadas a estructuras, propulsión, sistemas de recuperación y planificación de vuelos.

La actividad espacial reúne perfiles de ingeniería, programación, electrónica, física, gestión de proyectos y análisis de datos (Gregg Newton / AFP)

La construcción de un cohete exige definir materiales, calcular variables de vuelo, integrar sistemas y verificar que cada componente funcione de acuerdo con las condiciones previstas. Esas etapas obligan a resolver fallas, cumplir plazos y tomar decisiones frente a restricciones de diseño.

También se presentó un picosatélite desarrollado para la CanSat Competition, una competencia de ingeniería aeroespacial avalada por la NASA y la American Astronautical Society. El equipo obtuvo el primer puesto mundial con ese proyecto.

Los microsatélites, conocidos como CanSat por su formato similar al de una lata, permiten desarrollar sistemas compactos con sensores, mecanismos de transmisión de datos y otros dispositivos que deben operar dentro de condiciones determinadas. El desafío consiste en integrar elementos electrónicos, informáticos y mecánicos en un volumen reducido.

Las presentaciones mostraron que la formación espacial no se limita a la enseñanza teórica. Los estudiantes deben tomar decisiones frente a fallas, plazos y restricciones de diseño, además de coordinar tareas con integrantes de distintas especialidades.

El conocimiento previo influye en las decisiones técnicas, un equipo que ya fabricó un componente parte de una experiencia diferente a la de otro que debe desarrollar una estructura nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese trabajo práctico estableció un vínculo entre las experiencias universitarias y el trabajo de los profesionales invitados. Las referencias de la NASA, la CONAE y Satellogic permitieron observar cómo esas decisiones adquieren otra escala cuando se trasladan a sistemas con objetivos científicos, operativos o comerciales.

La industria espacial requiere coordinación entre perfiles diversos

Las intervenciones reflejaron que la actividad espacial reúne perfiles de ingeniería, programación, electrónica, física, gestión de proyectos y análisis de datos. La construcción de un sistema no depende solamente de una solución técnica, sino también de la coordinación entre áreas que suelen enfrentar prioridades diferentes.

San Martín resumió esa dinámica con una observación sobre el trabajo en equipos complejos: “Para todos, sus problemas son más graves”. La frase aludió a una situación habitual en proyectos de gran escala, donde cada área enfrenta desafíos que pueden parecer urgentes desde su propio punto de vista.

Pérès coincidió con esa descripción y sostuvo que suele decir que los problemas son “todos hijos únicos”. La expresión remite a la necesidad de establecer prioridades sin ignorar los riesgos que cada sector identifica durante el desarrollo.

La capacidad de detectar errores, comprender sus causas y coordinar decisiones entre disciplinas forma parte del trabajo cotidiano en organismos públicos, empresas tecnológicas, universidades y misiones espaciales.