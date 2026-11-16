El satélite Sentinel-6B operará como el patrón de referencia internacional para calibrar las mediciones del ascenso del nivel del mar. (NASA)

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El nivel del mar es uno de los indicadores más directos del calentamiento global. Cuando el agua del océano se calienta, se expande y ocupa más espacio, y cuando los glaciares y las capas de hielo polar se derriten, agregan agua nueva al océano. Ambos procesos elevan la superficie marina y amenazan costas, infraestructura y comunidades en todo el planeta.

En pleno fenómeno de El Niño, la NASA y sus socios europeos pusieron en órbita al Sentinel-6B, un satélite cuya función central es ser la fuente de referencia global de datos sobre el ascenso del nivel del mar.

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Su papel no se limita a tomar mediciones propias: también sirve como patrón de referencia para que todos los demás satélites del planeta que miden la altura del océano ajusten y verifiquen sus datos.

El satélite que ayuda a medir con precisión cuánto sube el mar

Según la NASA, el Sentinel-6B superó todos sus controles iniciales de sistema el 30 de octubre, lo que garantizó que sus datos cumplieran los estándares más exigentes de calidad y precisión. En enero de 2027, el satélite tomará el relevo de su gemelo, el Sentinel-6 Michael Freilich, como referencia oficial para la calibración de los datos de otras misiones de nivel del mar en el mundo. La calibración es el proceso de ajustar y verificar los instrumentos para asegurar que sus mediciones sean correctas y comparables entre sí.

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El Sentinel-6B relevará al satélite Sentinel-6 Michael Freilich en enero de 2027 como base oficial de los registros altimétricos. (NASA/JPL-Caltech)

El Sentinel-6B fue lanzado el 16 de noviembre de 2025. La misión, denominada Copernicus Sentinel-6/Jason-CS (Continuidad del Servicio), es una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Comisión Europea y el centro espacial francés CNES. Esta cadena de misiones de altimetría de radar (es decir, medición de alturas mediante ondas de radar) lleva activa de forma continua desde principios de la década de 1990.

El satélite mide la altura del océano con un instrumento llamado altímetro de radar que funciona de forma similar a un sonar: lanza miles de pulsos de radar por segundo hacia la superficie del mar y espera a que reboten de vuelta. Cuanto más tarda un pulso en regresar, más lejos está el agua. Así, el satélite calcula la altura de las olas con una precisión de apenas milímetros.

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Sin embargo, el vapor de agua presente en la atmósfera puede distorsionar esas señales y hacer que la superficie parezca más alta o más baja de lo que realmente es. Para corregir ese efecto, el Sentinel-6B lleva a bordo un instrumento adicional, el radiómetro de microondas AMR-C, que mide la cantidad de vapor de agua entre el satélite y el océano y ajusta los datos en consecuencia.

Registros en tiempo real de El Niño más intenso en casi tres décadas

El Sentinel-6B y su gemelo operan en medio de un El Niño que, según datos de la NASA, rivaliza con los eventos de 1997-1998 y 2015-2016, considerados los más poderosos de las últimas décadas. El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cada dos a siete años: consiste en el calentamiento inusual del océano Pacífico central y oriental, con efectos sobre los patrones climáticos de todo el planeta, como sequías, lluvias extremas, inundaciones costeras e incendios forestales.

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La NOAA pronosticó un 83% de probabilidad de que el evento de El Niño conserve su intensidad hasta los primeros meses de 2027. (Observatorio Terrestre de la NASA/Lauren Dauphin/NASA/JPL-Caltech)

“Lo que hace único a la altimetría es que tenemos un registro de 35 años de satélites casi idénticos que vuelan casi la misma trayectoria, con cada misión superpuesta a la siguiente”, señaló Josh Willis, científico del proyecto de misiones de nivel del mar en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Willis agregó que eso permite comparar el El Niño actual con el de 1997 y que, en octubre de 2026, el evento “está en camino de ser incluso más grande”.

En ese mismo análisis, el científico advirtió que los impactos exactos del fenómeno permanecen inciertos, ya que la influencia del El Niño se propaga a través de una atmósfera caótica e impredecible. “Siempre hay una especie de tirada de dados”, señaló Willis: aunque este El Niño se parezca al de 1997, eso no garantiza que sus consecuencias sean idénticas.

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Según el pronóstico de la NOAA del 8 de octubre de 2026, existe un 83% de probabilidad de que el El Niño actual sea fuerte o muy fuerte hasta los primeros tres meses de 2027.

El mar sube más rápido y los satélites permiten seguir esa tendencia

Más allá de los eventos climáticos de corto plazo, los datos acumulados por los satélites de altimetría desde 1993 dibujan una tendencia de fondo. Según el programa Copernicus, desde 1999 el nivel medio global del mar subió a un ritmo promedio de 3,64 milímetros por año, lo que equivale a un aumento total de 9,38 centímetros en 26 años. Ese ritmo se aceleró un 30,8% entre el período 1999-2009, cuando la suba era de 2,92 mm por año, y el período 2015-2025, cuando alcanzó 3,82 mm por año.

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La pérdida de hielo en Groenlandia y la Antártida suma cerca de 1,2 milímetros por año al crecimiento de los océanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Copernicus atribuye aproximadamente el 30% de ese ascenso a la expansión térmica del océano (el agua ocupa más volumen al calentarse) y el 60% restante al derretimiento de glaciares y de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia. El 10% restante proviene de cambios en el almacenamiento de agua en tierra firme, como suelos y acuíferos.

La NASA complementa esos datos con cifras sobre el deshielo polar: Groenlandia pierde alrededor de 270.000 millones de toneladas métricas de hielo por año, mientras que la Antártida pierde aproximadamente 150.000 millones. Juntas, ambas regiones elevan el nivel global del mar casi 1,2 milímetros por año solo por el aporte del deshielo.

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Los datos del Sentinel-6B también tienen un uso directo en la planificación humana: según la NASA, servirán para refinar los modelos de pronóstico atmosférico del Centro de Seguridad de Ingeniería de la agencia, con el fin de planificar el reingreso más seguro de los astronautas que regresan de las misiones Artemis.