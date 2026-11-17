Los cálculos teóricos demostraron que una paloma requeriría volar a 128 kilómetros por hora para frenar únicamente mediante el planeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de investigadores de la Universidad de Manchester y la Universidad de Toronto concluyó que los aleteos que realizan las aves justo antes de posarse no solo sirven para reducir la velocidad, sino también para detenerse dentro del espacio disponible.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society A y firmado por Tom Rottier, Philippe Lavoie y Ben Parslew, no utilizó aves reales: los científicos construyeron un modelo matemático basado en ecuaciones físicas para simular el vuelo de planeo que ocurre sin mover las alas.

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De acuerdo con el artículo divulgado en Earth.com, los cálculos se centraron en un caso concreto: una paloma de 400 gramos que quisiera aterrizar sin batir las alas. Los resultados revelaron que eso sería posible en teoría, pero con condiciones que ninguna paloma urbana podría cumplir en la práctica.

Un ave necesitaría volar a más de 120 km/h para aterrizar sin aletear

Las ecuaciones físicas revelaron que el descenso directo sobre el suelo plano siempre conserva velocidad residual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la paloma modelo pudiera planear hasta detenerse por completo, tendría que comenzar la maniobra a aproximadamente 128 km/h, una velocidad más del doble de su ritmo habitual. Además, debería escalar cerca de 20 metros, el equivalente a un edificio de seis pisos, recorriendo unos 60 metros en sentido horizontal.

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Ese tipo de aterrizaje tampoco sería posible en muchos entornos: Las palomas de ciudad vuelan entre edificios, donde ese espacio simplemente no existe. Para aves más grandes, la distancia necesaria sería aún mayor.

La clave detrás de este fenómeno tiene que ver con la física del vuelo. Las fuerzas que actúan sobre un ala dependen de la celeridad a la que se mueve en el aire: a menor rapidez, menor sustentación y, por lo tanto, menor control sobre la trayectoria. Existe además una velocidad mínima de funcionamiento denominada velocidad de entrada en pérdida, por debajo de la cual el ala ya no genera suficiente sustentación para soportar el peso del ave.

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El aleteo permite frenar en poco espacio sin dañar las patas

El impacto de un aterrizaje con velocidad residual genera riesgo de lesiones óseas y musculares en las patas de las aves (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aterrizar no es tan sencillo como reducir la velocidad”, señaló Parslew, docente de ingeniería aeroespacial en Manchester. Llegar a tierra con velocidad residual es decir, sin haberse detenido por completo, implica que las patas deben absorber ese impacto; un golpe demasiado fuerte puede lesionar músculos y huesos, o incluso matar al ave.

Los investigadores proponen que el aleteo resuelve este problema al permitir que el ave frene dentro del espacio que tiene disponible. Un planeo puede reducir la rapidez, pero el aleteo logra lo mismo en una distancia mucho menor.

También hallaron una particularidad respecto al suelo: a diferencia de una rama, el suelo no puede abordarse desde abajo. Cuando el modelo matemático tenía prohibido ascender en ningún punto de la trayectoria, ninguna combinación de variables permitía llegar a cero velocidad en el aterrizaje.

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El descenso más lento que las ecuaciones permitían llegaba a tierra con un ángulo de aproximadamente 34 grados por debajo del nivel horizontal, lo que implica que siempre queda velocidad residual al tocar el suelo.

Las aves acuáticas y de presa descienden de forma distinta

Los científicos analizaron las maniobras del gavilán de Harris, especie que combina un descenso en picada con un ascenso para posarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también analiza por qué los patos, gansos y cisnes aterrizan de manera diferente sobre el agua que sobre tierra firme. El agua absorbe más energía del impacto que el suelo sólido, por lo que estos animales pueden llegar con mayor ritmo sin riesgo de lesión.

En el caso de algunos individuos de presa, el patrón es diferente. Un estudio de 2022 observó cómo los gavilanes de Harris volaban entre dos puntos de apoyo mediante una maniobra particular: primero descendían en picado y luego ascendían en planeo hasta posarse. El equipo de Rottier reprodujo ese comportamiento en su modelo, permitiendo que el ave aletease durante el descenso.

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Cuando el esquema fue programado solo para reducir el tiempo en que las alas perdían capacidad de volar (el momento en que ya no generan suficiente fuerza para sostenerse en el aire), el ave llegaba a la superficie a una velocidad tan alta que habría lastimado a un pájaro real. Cuando el único objetivo era aterrizar lo más lento posible, el picado previo era demasiado brusco. El mejor resultado se obtuvo combinando ambas metas.

Los hallazgos podrían aplicarse a drones y animales planeadores

Las ecuaciones físicas revelaron que el descenso directo sobre el suelo plano siempre conserva velocidad residual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta de cálculo construida por el equipo es, por diseño, una base de trabajo. No incluye viento, cuerpo del ave, cola ni aleteo en su forma central. Sin embargo, cuando los investigadores duplicaron el valor máximo de sustentación (la fuerza aerodinámica que permite mantenerse en el aire) para evaluar su impacto, la velocidad de partida necesaria para un aterrizaje lento se redujo un 44%, la distancia horizontal cayó un 65% y el ascenso necesario, un 55%.

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Esto sugiere que las aves reales podrían ser capaces de planear hasta detenerse en menos espacio del que las cifras de la paloma indican, aunque el modelo no permite precisar cuánto menos. Las ecuaciones fueron diseñadas para incorporar viento en estudios futuros y para adaptarse al análisis de especies específicas.

Los autores señalan que la misma física podría aplicarse a animales que nunca aletean, como ardillas voladoras y serpientes voladoras, así como a drones diseñados para posarse sobre perchas.