Los equipos de rescate trabajaron en varias jornadas hasta encontrar los cuerpos.

Guardar

Los cuerpos de un padre y su hijo que desaparecieron durante las intensas lluvias registradas en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, fueron encontrados la noche del martes 17 de noviembre en un canal de drenaje del norte de la urbe, después de cuatro días de operaciones de búsqueda.

Remigio Valero y Mauricio Valero, este último de 56 años, habían caído a una zanja inundada en el sector de Florida Norte, cuando regresaban de una consulta médica. El hijo intentó auxiliar a su padre, pero ambos terminaron arrastrados por la corriente.

PUBLICIDAD

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Fuerte Militar Huancavilca, a más de tres kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente. Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Policía Nacional participó en la recuperación de los cadáveres, una operación que se extendió hasta la madrugada del miércoles 18 de noviembre. Los familiares realizaron un reconocimiento preliminar, mientras las autoridades dispusieron el traslado de los cuerpos a Medicina Legal para completar los procedimientos de identificación y determinar oficialmente las causas de muerte.

Según la información publicada por Primicias y Ecuavisa, el accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, aproximadamente a las 18:00, cuando padre e hijo regresaban de una cita médica en el sector de Urdesa. Ambos se movilizaban en un autobús de la ruta 6 y descendieron en Florida Norte, donde las precipitaciones habían provocado acumulaciones de agua que dificultaban distinguir los límites de la calzada y los canales de evacuación pluvial.

PUBLICIDAD

Una cámara de seguridad registró el momento en que Remigio Valero cayó primero al canal y su hijo se acercó para intentar rescatarlo. Mauricio también terminó dentro de la zanja y desapareció junto a su padre. Las imágenes permitieron reconstruir los últimos movimientos de ambos hombres antes de que la corriente los arrastrara por el sistema de drenaje.

Los hombres cayeron en una zanja en medio de una torrencial lluvia.

Gabriel Valero, familiar de las víctimas, explicó a Primicias que Mauricio acompañaba habitualmente a su padre a las consultas médicas debido a sus problemas cardíacos. Los dos vivían juntos y la familia atravesaba además el duelo por la muerte de la madre, ocurrida ocho meses antes. La desaparición movilizó a sus allegados, quienes participaron activamente en los esfuerzos para localizarlos.

PUBLICIDAD

Durante los primeros días, los equipos de emergencia inspeccionaron aproximadamente 3,5 kilómetros de canales y 22 alcantarillas, sin conseguir resultados. Las labores se desarrollaron en condiciones complejas por la acumulación de agua, la contaminación de los conductos y las dificultades para acceder a determinados tramos de la infraestructura subterránea.

El mayor Jorge Montanero, jefe de la División Especializada de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, explicó a los medios locales que los rescatistas enfrentaron problemas de visibilidad, presencia de gases tóxicos y espacios reducidos que comprometían su seguridad. Parte de la red inspeccionada conecta con canales que desembocan en el río Daule, lo que amplió el área de búsqueda.

PUBLICIDAD

Según los reportes de El Universo, los familiares incluso colocaron sacos de arena y una cubierta plástica para intentar contener el flujo de agua y facilitar las operaciones. La búsqueda contó también con la participación de buzos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

La tarde del martes 17 de noviembre, una alerta ciudadana permitió localizar dos cuerpos atrapados entre ramas y otros materiales acumulados en un canal cercano al Fuerte Militar Huancavilca. De acuerdo con las declaraciones del coronel Marco Carranco, jefe subrogante del distrito Florida de la Policía, las condiciones del agua y los obstáculos existentes en el lugar dificultaban que los cadáveres flotaran libremente.

PUBLICIDAD

La recuperación confirmó el desenlace de una búsqueda que había mantenido movilizados a familiares y organismos de emergencia. Los cuerpos presentaban signos de descomposición, por lo que fueron remitidos a Medicina Legal para las diligencias correspondientes.

La tragedia también abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de los canales de drenaje de Guayaquil, particularmente en sectores donde estas infraestructuras se encuentran próximas a calles y espacios de circulación peatonal.

Los familiares reconocieron a las víctimas, que estaban desaparecidas, cuando circuló el video de la caída en la zanja.

Rubén García, familiar de las víctimas, cuestionó que las autoridades municipales instalaran barreras de protección después del accidente. Según sus declaraciones recogidas por medios locales, el riesgo que representan estos canales durante las precipitaciones debía haber sido considerado antes de que ocurriera una tragedia.

PUBLICIDAD

El Municipio de Guayaquil informó que había colocado barreras provisionales de hormigón en el sector y ejecutaba trabajos de enrocado. Además, anunció una evaluación de 206 canales de la ciudad para identificar puntos donde resulten necesarias nuevas intervenciones destinadas a reducir los riesgos para peatones y residentes.

Hasta el miércoles 18 de noviembre no se había informado públicamente de una determinación oficial de responsabilidades por el accidente. Las medidas anunciadas por el gobierno local se produjeron después del fallecimiento de los dos hombres, en medio de los cuestionamientos de sus familiares sobre la ausencia de protecciones adecuadas.

El Gobierno ecuatoriano también anunció asistencia para los allegados. Según la información difundida por Ecuavisa, funcionarios estatales ofrecieron acompañamiento psicológico, atención social, un bono de contingencia y cobertura de los gastos funerarios. Asimismo, se contempló asistencia sanitaria para una integrante de la familia afectada emocionalmente por las muertes.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió en un contexto de precipitaciones intensas en distintas zonas de la Costa ecuatoriana. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había advertido sobre condiciones favorables para lluvias fuertes y frecuentes en la región litoral, mientras los pronósticos para Guayaquil anticipaban nuevos episodios de precipitaciones durante la semana.