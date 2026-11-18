Javier Milei ratificó que buscará la reelección en 2031 y ubicó al voto joven en el centro de su armado electoral

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Javier Milei volvió a ubicar al voto joven en el centro de su estrategia de reelección al asegurar que será candidato en 2031 y que los jóvenes definirán el resultado electoral. “Ustedes son los que van a salvar el país”, dijo el Presidente ante un auditorio juvenil, donde sostuvo además que ese sector representa el 70% del padrón.

El alcance de esa disputa apareció como punto de partida de un debate en Infobae en Vivo Al Mediodía entre Lucila Abate, estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes y referente de Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), y Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (CEFYL) y militante de Patria Grande.

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Abate defendió la autonomía individual frente a las dificultades laborales que atraviesan los jóvenes. “La posibilidad de trabajo la generás vos misma, vos mismo”, planteó durante el debate.

Por su parte, Bär Larralde respondió que la discusión sobre el electorado joven no puede limitarse a la campaña ni a la voluntad de cada persona.

Cuestionó que el Gobierno repare en esa franja al proyectar una elección, mientras persisten problemas de empleo, vivienda y salud mental. “Es vergonzoso que el momento de acordarse de que incidimos los jóvenes en los resultados electorales sea preparando una campaña”, sostuvo.

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Lucila Abate defendió la autonomía individual y la iniciativa privada frente a las dificultades del mercado laboral (captura de video)

El voto joven fue un componente relevante del triunfo de Milei en 2023, aunque dos años después mostró una señal diferente: según datos de la Cámara Nacional Electoral expuestos en el programa, el ausentismo entre las personas de 18 a 30 años pasó de 21,92% en 2023 a 34,5% en 2025.

Frente a esa incertidumbre, Abate insistió en que las expectativas personales deben traducirse en objetivos propios. “Si quiero vivir solo o tener una meta, me la tengo que proponer y alcanzar”, dijo.

La referente del CEFYL contrapuso su recorrido laboral. Contó que trabaja desde los 18 años y que hoy reúne tres ocupaciones: es docente de lengua y literatura, tiene un empleo administrativo y cumple tareas vinculadas con la facultad.

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“Con un trabajo no alcanza, entonces tengo dos o tengo tres”, resumió Bär Larralde, quien consideró que el pluriempleo atraviesa de manera masiva a los estudiantes y no constituye una situación aislada.

Abate relató que sus padres siempre trabajaron por cuenta propia y que ella también tuvo emprendimientos, con resultados cambiantes. La demanda de los servicios gastronómicos de su padre, explicó, depende de las épocas del año y de las contrataciones familiares.

Valentina Bär Larralde advirtió que los bajos ingresos obligan a los estudiantes universitarios a recurrir al pluriempleo EFE/ Nina Osorio

Desde esa experiencia, sostuvo que la necesidad de adaptarse a períodos de mayor o menor actividad excede al actual Gobierno. “Esto pasa hace años”, afirmó.

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Para Bär Larralde, esa continuidad no quita relevancia al problema. Dijo que el acceso a un alquiler, a una vivienda propia o a condiciones laborales que permitan organizar la vida se volvió más difícil para su generación.

Recordó que años atrás se imaginaba viviendo sola a esta altura, pero que hoy ni siquiera puede sostener esa proyección. “Estoy tratando de sostener un poco el día a día”, expresó.

El contexto laboral refuerza ese contrapunto. La última medición disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al segundo trimestre, ubicó la desocupación general en 7,9%.

Entre los jóvenes de 14 a 29 años, fue de 14,1% para los varones y de 17,1% para las mujeres. Abate señaló que, pese a esas dificultades, observa una mayor participación de su generación en espacios políticos, religiosos y comunitarios. “Nunca vi en un gobierno tantos jóvenes que se movilicen tanto”, aseguró.

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El Índice de Irascibilidad Social de la consultora Casa Tres registró un saldo negativo de -8 puntos entre los jóvenes (Maximiliano Luna)

Bär Larralde también reconoció una presencia activa de los jóvenes en distintas experiencias colectivas, desde las universidades hasta movilizaciones y ámbitos comunitarios. Pero sostuvo que esa disposición convive con una vida más precaria, que deja menos tiempo y recursos para organizarse.

“Las ganas y la necesidad de construir algo con el otro” persisten, afirmó, aunque las condiciones materiales y el clima de discusión política vuelven esa tarea más compleja.

La discusión se trasladó a las aulas. Abate dijo que varios compañeros se acercan a ella para cuestionar lo que perciben como posicionamientos partidarios de algunos docentes durante las cursadas o convocatorias a movilizaciones.

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“Hay profesores que intentan adoctrinar”, afirmó, y agregó que conoce estudiantes que dejaron sus carreras por ese tipo de situaciones, sin precisar casos.

Desde el centro de estudiantes, Bär Larralde respondió que las organizaciones universitarias construyen herramientas frente a dificultades concretas, pero remarcó que su capacidad es limitada frente a la que posee el Estado nacional.

La presidenta del CEFYL reconoció que la última gestión peronista dañó el vínculo político con la juventud REUTERS/Tomas Cuesta

Consideró que los gobiernos deben intervenir ante problemas que exceden las trayectorias individuales. “Cualquier espacio político que quiera ser gobierno tiene que darnos una respuesta a los jóvenes”, planteó.

Abate vinculó su adhesión a La Libertad Avanza con el rechazo a la inflación, la inseguridad y el manejo de los recursos públicos durante las administraciones anteriores. Cuestionó tanto al kirchnerismo y al peronismo como a la gestión de Mauricio Macri, y dijo que ese malestar explica parte de la persistencia del apoyo libertario. “La gente se cansa, la gente se da cuenta y observa todo”, sostuvo.

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Bär Larralde admitió, a su vez, que el último gobierno peronista afectó el vínculo de ese espacio con una parte de la juventud. Para la dirigente, el desafío pasa por construir una propuesta que dé respuestas a las demandas de empleo, vivienda e independencia económica sin reducirlas al esfuerzo individual. “El último gobierno del peronismo nos hizo bastante daño en los jóvenes”, reconoció.

El Índice de Irascibilidad Social de la consultora Casa Tres registró un saldo de -8 entre la población joven. Aunque esa franja conserva un nivel menos negativo que otros grupos etarios, dejó atrás los valores positivos de comienzos de año.

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Abate pidió que quienes se alejaron de las urnas no asuman que da lo mismo quién gobierna. “No debería darnos lo mismo quién nos gobierna”, dijo. Entre esa convocatoria a la participación y el reclamo por respuestas públicas se desplegó el debate sobre un electorado que Milei busca retener rumbo a la próxima elección.

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