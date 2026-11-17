Javier Milei en campaña junto a su hermana Karina, Diego Santilli y Patricia Bullrich (AP)

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“Por afuera, Patricia (Bullrich) no tiene ninguna chance. Se desploma como las posiciones del medio. Esto va a ser un Boca-River”, vaticinó ante Infobae un importante funcionario de Gobierno sobre las elecciones presidenciales de 2027. En Casa Rosada avizoran un escenario de polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, aunque algunas voces minoritarias piden no descartar la aparición de terceras fuerzas.

En la etapa final del año, el oficialismo fijó como objetivo prioritario la reelección del presidente Javier Milei y trabaja en función de ese objetivo, desde el fortalecimiento del partido en el interior hasta la sanción de la reforma electoral. Por si quedaban dudas, el pasado sábado, el mandatario reiteró que iba por otros cuatro años de mandato en el marco de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” que se celebró en el Museo Bicentenario de Casa Rosada.

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Aún sin el cronograma electoral definido, en la mesa política hablan de una competencia directa con el peronismo que, creen, se materializará en una disputa entre modelos. La lectura explica la urgente necesidad de la administración libertaria de desarticular las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) antes del año próximo.

Tras la visita de León XIV, los libertarios todavía intentan eliminar la herramienta, aunque parecen haberse conformado con suspenderla, para permitirle a la oposición dirimir sus candidaturas y ordenar la interna. Hasta ahora, hay optimismo en torno a la posibilidad de que el Partido Justicialista pueda presentar más de una candidatura, y los coqueteos entre los referentes del espacio parecieron no preocuparlos.

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El Presidente se sube a la polarización con el peronismo (RS Fotos)

“No se ordenan porque no aparece un candidato. En ese desorden puede haber fragmentación y que haya dos listas peronistas”, se ilusionó una fuente libertaria.

En ese escenario, son varios los funcionarios que buscan profundizar la polarización y agitan el fantasma del retorno del kirchnerismo. Uno de ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje que pareció dirigido a los mercados cuando planteó que volver al modelo anterior “es querer un país con más pobres” y definió los años anteriores a la llegada de Milei como un “caos total”.

Sin embargo, existen algunas voces internas que piden no descartar las terceras posiciones, dado que creen que pueden llegar a contener el voto de los republicanos que cuestionan las formas del libertario. Además, destacan la imagen de Myriam Bregman, la diputada del Frente de Izquierda, a partir de algunas encuestas que la ubican entre los pocos dirigentes con mayor imagen positiva que negativa. No obstante, creen que, llegada la elección, la izquierda reducirá sus márgenes.

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Más allá de los cuestionamientos que expresó la senadora en las últimas semanas, los libertarios tampoco identifican a Patricia Bullrich como una amenaza concreta. Si bien la legisladora cuenta con un alto nivel de conocimiento público, en La Libertad Avanza creen que no tiene margen para construir una candidatura competitiva por fuera del oficialismo.

Crece la tensión entre Bullrich y el Gobierno

A eso le suman que no esperan que rompa con Javier Milei ni que se aparte del proyecto libertario para disputar una elección presidencial por su cuenta. “Tira y se responde sola. Para mí, busca excusas para pelearse sola y estar en los medios”, evaluó un alfil violeta.

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Con la estrategia electoral como horizonte, el ala política tiende puentes con los gobernadores aliados para sumar esfuerzos que le permitan obtener la reelección del mandatario. En paralelo, la atención se centra en el repunte económico que, aseguran, comenzará a reflejarse en los próximos meses. “La economía va a levantar y nos va a ir bien”, precisó, casi como una expresión de deseo, un integrante del reducido círculo ante este medio.

Al respecto, Luis Caputo admitió esta mañana que la proyección de principios de año arrojaba un crecimiento mayor que el actual y atribuyó la desaceleración a la situación internacional, marcada por el impacto de los conflictos bélicos globales, y a la reacción de los mercados ante una potencial vuelta del peronismo. “Vamos a estar entrando en un 2027, en términos económicos, casi más sólidos que en muchísimas décadas”, prometió el funcionario, que garantizó un escenario cambiario más tranquilo.

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