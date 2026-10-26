The Washington Post

Más allá del cigarrillo: cuáles son las causas del cáncer de pulmón en no fumadores

El diagnóstico del papa León XIV puso el foco en una enfermedad que también afecta a quienes nunca consumieron tabaco o nicotina. El aumento de estos casos impulsa nuevas investigaciones sobre detección temprana y terapias dirigidas

Un par de pulmones humanos transparentes con tráquea y bronquios, compuestos de humo y partículas, sobre un fondo oscuro con un haz de luz lateral.
Además del humo de segunda mano, entre los factores de riesgo figuran el radón, la contaminación atmosférica, el amianto y los antecedentes familiares de cáncer a edad temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tos persistente y seca de Bryant Lin había durado seis semanas sin mostrar mejoría. Como profesor clínico y médico de atención primaria en la Universidad de Stanford, probó los tratamientos habituales para las alergias, el asma y el reflujo antes de acudir finalmente a su médico para que le hiciera una radiografía.

Tan solo unos días después, y a menos de un mes de cumplir 50 años, le diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio 4, una enfermedad considerada incurable, si no terminal. Lin nunca había fumado un cigarrillo en su vida.

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“Sin duda, fue un shock”, comentó este mes. Al momento de su diagnóstico en la primavera de 2024, el cáncer ya se había extendido al hígado, los huesos y el cerebro. Irónicamente, recientemente había cofundado el Centro Stanford para la Investigación y la Educación en Salud Asiática (CARE), dedicado a las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a las comunidades asiáticas. Entre ellas: el cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. “Me diagnosticaron la misma enfermedad que nuestro centro estaba tratando”, dijo.

Si bien fumar sigue siendo el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, una proporción cada vez mayor de pacientes con esta enfermedad son no fumadores, como Lin.

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Al Papa León XIV le extirparon parte del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. No se sabe que haya fumado jamás.

El papa León XIV sale de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el sábado 17 de octubre de 2026, tras su operación del martes para retirar un tumor cancerígeno (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV sale de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el sábado 17 de octubre de 2026, tras su operación del martes para retirar un tumor cancerígeno (AP Foto/Gregorio Borgia)

La disminución de las tasas de tabaquismo en Estados Unidos y otros países ha puesto de manifiesto, de forma inesperada, que este es un problema de salud emergente. El cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado es ahora la octava causa principal de muerte relacionada con el cáncer en Estados Unidos y la quinta causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo.

“Como soy médico, la mayoría de la gente da por sentado que nunca he fumado y me pregunta: ‘¿Por qué te dio cáncer de pulmón?’”, dijo Lin. “Entonces les explico que aproximadamente una de cada cinco personas con cáncer de pulmón en Estados Unidos nunca ha fumado”.

Un creciente número de investigaciones está identificando las características clínicas únicas de la enfermedad. En septiembre, un estudio describió una mutación poco común, concentrada en el sureste de Estados Unidos, que aumenta en 60 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. Las características demográficas de los pacientes también son distintas: por ejemplo, las mujeres que nunca han fumado tienen más del doble de probabilidades de padecer cáncer de pulmón que los hombres que tampoco han fumado.

“Dos tercios de los casos de cáncer de pulmón no relacionados con el tabaquismo se dan en mujeres, por lo que sin duda existe una asociación con el sexo femenino”, afirmó Jaclyn LoPiccolo, oncóloga médica del Instituto Oncológico Dana-Farber y autora del estudio sobre mutaciones. “El cáncer de pulmón no relacionado con el tabaquismo también es más común en personas de ascendencia asiática oriental, pero aún desconocemos si se debe a una asociación genética o ambiental”.

Cenicero azul con múltiples colillas de cigarrillos y cenizas. Una colilla, con filtro y tabaco quemado, descansa en el borde
Los especialistas advierten que la falta de sospecha puede retrasar el diagnóstico de cáncer de pulmón en personas sin antecedentes de tabaquismo

Independientemente del sexo o la etnia, los factores de riesgo incluyen la exposición al humo de segunda mano, el radón, la contaminación atmosférica y el amianto. Los antecedentes familiares de cualquier cáncer diagnosticado antes de los 50 años en un familiar de primer grado se asocian con un mayor riesgo de cáncer de pulmón en personas no fumadoras.

A principios del siglo XX, el cáncer de pulmón se consideraba raro en Estados Unidos, con menos de 140 casos al año. “La inmensa mayoría de los médicos rara vez, o nunca, piensan en un diagnóstico de tumor pulmonar”, escribió el médico Isaac Adler en una reseña de 1912.

Un siglo después, esta enfermedad se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Cada año en Estados Unidos, cobra más vidas que los cánceres de colon, mama y próstata juntos.

Sin embargo, tanto los fumadores como los no fumadores siguen enfrentándose al estigma del cáncer de pulmón, lo que puede conllevar retrasos en el diagnóstico y el tratamiento, así como un apoyo público limitado a la investigación y la atención médica.

Ilustración a color estilo lápiz de dos pulmones, uno rosa y sano, y otro oscuro y afectado por un cigarrillo encendido, sobre fondo neutro.
El cáncer de pulmón en personas no fumadoras representa cerca de uno de cada cinco diagnósticos de la enfermedad en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un diagnóstico de cáncer nunca debería convertirse en un juicio sobre un paciente”, dijo Haiying Cheng, oncóloga médica del Centro Oncológico Integral Montefiore Einstein en Nueva York.

A las personas que nunca han fumado se les suele diagnosticar la enfermedad en etapas más avanzadas, en parte porque ni ellas ni los médicos las consideran vulnerables. “Creo que debemos ir más allá de la vieja idea de quién padece cáncer de pulmón”, añadió Cheng, “y centrarnos en el riesgo real de cada persona y en la biología del tumor”.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. recomienda la detección precoz del cáncer de pulmón únicamente para fumadores o exfumadores de entre 50 y 80 años. Dado que cada vez hay más no fumadores (personas que han fumado menos de 100 cigarrillos en su vida) y que las guías de detección se basan en el riesgo en lugar del historial de tabaquismo podrían salvar más vidas. Taiwán cuenta con un programa nacional de detección precoz del cáncer de pulmón que ofrece tomografías computarizadas (TC) de baja dosis a no fumadores con antecedentes familiares de cáncer de pulmón.

“Tengo dos hijos y les dije: ‘Cuando cumplan 45 o incluso 40 años, piensen en hacerse pruebas de detección’”, dijo Lin. “Para entonces, tal vez haya diferentes tipos de pruebas disponibles, incluyendo análisis de sangre. Ojalá hayamos avanzado mucho para entonces”.

Una mujer sentada en un sillón sostiene su pecho con la mano ante un dibujo transparente de pulmones en el tórax dentro de una sala.
Las mujeres no fumadoras presentan más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres que nunca fumaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su diagnóstico, Bryant Lin se ha dedicado a crear conciencia. Impartió un curso basado en su experiencia en la Facultad de Medicina de Stanford titulado “Del diagnóstico al diálogo: la lucha de un médico contra el cáncer en tiempo real” y continuó impulsando la Iniciativa Stanford CARE contra el cáncer de pulmón en poblaciones asiáticas.

Actualmente colabora con la Fundación Susan Wojcicki para apoyar las iniciativas de detección precoz. Incluso fundó una empresa dedicada a acelerar el desarrollo de terapias contra el cáncer de pulmón, todo ello mientras él mismo seguía recibiendo tratamiento. Aunque el cáncer de pulmón en estadio 4 tiene una tasa de supervivencia a cinco años de tan solo el 13 %, Lin mantiene la esperanza. Está recibiendo una terapia con anticuerpos que ataca una mutación específica que impulsa el cáncer, una mutación que aparece con mayor frecuencia en personas que nunca han fumado.

“El tratamiento me ha sentado de maravilla”, dijo. “Cuando era estudiante de medicina o residente, jamás habría imaginado que un paciente con cáncer de pulmón en estadio 4 pudiera ser tan productivo y tener una alta calidad de vida casi dos años y medio después del diagnóstico”.

The Washington Post · Meeri Kim

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