El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA mapeará el universo con un campo de visión cien veces mayor que el Hubble: qué implica para la ciencia

El telescopio Nancy Grace Roman observará mil millones de galaxias, su campo de visión es cien veces mayor que el del legendario Hubble (NASA)

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El universo está a punto de abrirse a una exploración sin precedentes gracias al inminente lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, una misión que promete cambiar la escala y el alcance de la astronomía moderna.

Este domingo 30 de agosto, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, un cohete SpaceX Falcon Heavy llevará este observatorio de última generación hacia una órbita de trabajo situada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de Lagrange 2 (L2), un lugar de equilibrio gravitatorio clave para las grandes exploraciones científicas.

Con una estructura de titanio y fibra de carbono de 12 metros y un espejo principal de 2,4 metros, el Nancy Grace Roman fue diseñado para mirar el cosmos desde una perspectiva inédita.

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Su campo de visión supera en cien veces al del legendario telescopio Hubble, y su instrumento principal, una cámara infrarroja de 300 megapíxeles, permitirá medir la luz de hasta mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil. La misión representa la culminación de más de una década de desarrollo tecnológico y científico, focalizada en algunos de los mayores enigmas de la cosmología: la expansión acelerada del universo, la naturaleza de la energía oscura y los secretos de la materia oscura.

El telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, reconocida como la “madre del Hubble” y pionera de la astronomía espacial. Fue la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en la NASA, donde impulsó el diseño y la construcción del primer gran telescopio espacial estadounidense.

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Tras su fallecimiento en 2018, la agencia espacial decidió honrar su legado bautizando con su nombre a este nuevo observatorio, que aspira a revolucionar la comprensión del universo tal como lo hizo el Hubble en 1990.

Una misión para descifrar los misterios cósmicos

La misión principal del Roman es investigar la energía oscura, un componente que acelera la expansión del universo y sigue siendo un misterio (NASA & CSA)

La energía oscura es el objetivo principal de la misión. Se trata de una fuerza misteriosa que, según las teorías actuales, impulsa la expansión acelerada del universo y constituye aproximadamente dos tercios de su contenido energético.

El Nancy Grace Roman buscará rastrear la distribución de cientos de millones de galaxias, documentará supernovas de tipo Ia y analizará el efecto de la materia sobre la luz de objetos lejanos. Esta combinación de observaciones permitirá reconstruir con precisión la historia de la expansión cósmica y comprobar si la energía oscura se comporta como una constante o si sus propiedades han cambiado a lo largo del tiempo.

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El telescopio también realizará una cartografía detallada de la materia oscura, esa sustancia invisible que solo revela su presencia por los efectos gravitatorios que ejerce sobre las galaxias y la luz. Roman no podrá verla directamente, pero sí reconstruirá su distribución a través de mapas profundos y extensos que ayudarán a entender cómo la materia oscura ha guiado la formación de galaxias y cúmulos galácticos desde el origen del cosmos.

Su cámara infrarroja de 300 megapíxeles permitirá a los astrónomos crear mapas profundos de materia oscura y estudiar galaxias lejanas (NASA)

La misión tendrá otra faceta revolucionaria: la búsqueda de exoplanetas. Mediante la técnica de microlente gravitatoria, el telescopio observará regiones densamente pobladas de la Vía Láctea para detectar planetas que orbitan otras estrellas, e incluso mundos errantes, no ligados a ningún sistema planetario.

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Se espera que Roman identifique alrededor de 2.500 nuevos exoplanetas, incluyendo aquellos que resultan invisibles para otros métodos de detección. Gracias a su coronógrafo experimental, el telescopio podrá bloquear la luz de las estrellas para revelar objetos más tenues, abriendo la puerta a la fotografía directa de exoplanetas gigantes y discos de formación planetaria con un detalle inédito.

El Nancy Grace Roman está diseñado para durar al menos cinco años, con la opción de extender su funcionamiento por otros cinco. Durante ese periodo, su capacidad para generar datos será monumental. Se prevé que la misión produzca un volumen de información sin precedentes, con mapas de galaxias, estrellas, exoplanetas y eventos cósmicos que podrán analizarse de manera simultánea por equipos de todo el mundo, ya que los datos serán de acceso público en cuanto se procesen.

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Sinergia internacional y nuevas fronteras científicas

El Roman orbitará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, compartiendo la región del punto L2 con el telescopio James Webb y la misión Euclid (NASA)

El telescopio Nancy Grace Roman no estará solo en su misión. Compartirá la órbita L2 con el telescopio espacial James Webb de la NASA, la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el observatorio ruso-alemán Spektr-RG. Esa región, situada a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, ofrece condiciones térmicas estables y un entorno ideal para observaciones prolongadas y sin interferencias. Allí, Roman podrá colaborar y complementar las observaciones de otras misiones internacionales, ampliando el contexto y la profundidad de los descubrimientos.

El campo de visión del Roman es al menos cien veces mayor que el del Hubble y permitirá capturar imágenes de regiones del cielo mayores que el tamaño aparente de la Luna llena, con una resolución comparable a la de su predecesor. Por cada exposición, el telescopio podrá escanear vastas áreas del cosmos, acelerando la realización de censos y mapas astronómicos que antes requerían años de trabajo.

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Uno de los aspectos más novedosos de la misión es la participación simbólica de más de 1,3 millones de personas, cuyos nombres fueron grabados en una tarjeta de memoria instalada en el observatorio. De este modo, el lanzamiento de Roman representa también un proyecto colectivo, en el que la humanidad acompaña simbólicamente la travesía del telescopio hacia las fronteras del conocimiento.

El cronograma de la misión incluye una fase inicial de tres meses tras el despegue, durante la cual los ingenieros verificarán el funcionamiento de todos los sistemas e instrumentos. Solo después de esta etapa se iniciarán las observaciones científicas. Las primeras imágenes públicas del Roman se esperan para principios de 2027, tras una secuencia de calibraciones, pruebas y despliegues meticulosos.

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El espejo primario recogerá y enfocará la luz de los objetos cósmicos cercanos y lejanos (NASA)

La combinación de la nitidez de un gran observatorio espacial y el panorama general del cosmos permitirá a los astrónomos abordar preguntas de enorme alcance.

El Roman no solo buscará respuestas sobre la energía y la materia oscuras, sino que abrirá oportunidades para investigar una multitud de fenómenos: objetos del sistema solar exterior, estrellas en explosión, agujeros negros en crecimiento, fusiones estelares y eventos cósmicos extremos hasta ahora raramente observados.

La sinergia entre el Nancy Grace Roman y otros grandes telescopios revolucionará la manera de abordar los estudios del universo. Los amplios panoramas de Roman identificarán objetivos que luego podrán ser estudiados en detalle por el James Webb, el Hubble o el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, ampliando la colaboración científica internacional y permitiendo una comprensión más profunda de los procesos cósmicos.

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Una representación artística que muestra los telescopios espaciales James Webb, Hubble y el futuro Nancy Grace Roman, destacando su tecnología para la exploración del universo y la búsqueda de exoplanetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su vida útil, el telescopio Nancy Grace Roman no solo medirá la luz de mil millones de galaxias, sino que también construirá el censo estadístico más ambicioso de sistemas planetarios en la historia de la astronomía. Sus mapas y catálogos servirán de base para investigaciones futuras, y probablemente revelarán fenómenos inesperados, tal como ocurrió con el Hubble y sus descubrimientos que superaron las expectativas originales.

El Roman constituye, además, un paso fundamental hacia la próxima generación de observatorios espaciales destinados a la búsqueda de planetas similares a la Tierra.

Las tecnologías ópticas que probará su coronógrafo experimental serán clave para el futuro Observatorio de Mundos Habitables de la NASA, cuyo objetivo será fotografiar por primera vez planetas potencialmente habitables en otros sistemas solares.

El Roman descubrirá exoplanetas mediante microlente gravitatoria, técnica que revela mundos fríos y planetas errantes en la Vía Láctea (NASA)

La expectativa mundial por el lanzamiento del Roman es reflejo del deseo humano de entender el universo en su totalidad. A través de transmisiones en directo, cualquier persona podrá seguir el despegue y los primeros hitos de la misión, participando de un momento que, según los expertos de la NASA, podría transformar de manera radical nuestra visión del cosmos.

El lanzamiento del Nancy Grace Roman marca un cambio de escala para la astronomía. Si el Hubble enseñó a contemplar la profundidad del universo, Roman permitirá mapear su inmensidad con una nitidez nunca antes alcanzada.

El legado de esta misión, aún antes de que inicie sus observaciones, ya se percibe como un punto de inflexión capaz de redefinir la relación entre la humanidad y el espacio que la rodea.