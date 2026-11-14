Costa Rica

Asesinan a dueño de venta de comidas rápidas frente a su negocio en Costa Rica: dos hombres en motocicleta le dispararon

La víctima, de 32 años, se encontraba acompañada de otras dos personas cuando fue atacada a balazos en Nicoya, Guanacaste. Aunque fue trasladada de emergencia a un hospital, falleció debido a las heridas. El OIJ investiga el móvil del crimen.

Un comerciante de apellido Montiel, de 32 años, fue asesinado a balazos frente a una venta de comidas rápidas de su propiedad en Nicoya, Guanacaste. Crédito: CR Hoy
Un comerciante de apellido Montiel, de 32 años, fue asesinado a balazos frente a una venta de comidas rápidas de su propiedad en Nicoya, Guanacaste. Crédito: CR Hoy
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Un comerciante de 32 años fue asesinado a balazos frente a una venta de comidas rápidas de su propiedad, en Nicoya, Guanacaste, después de que dos hombres que viajaban en una motocicleta roja dispararan en múltiples ocasiones contra él mientras se encontraba acompañado de otras dos personas.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Montiel, quien recibió varios impactos de bala durante el ataque ocurrido la tarde del jueves 12 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con el informe preliminar de los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Nicoya, el homicidio ocurrió aproximadamente a las 6:30 p. m., cuando el comerciante permanecía en la vía pública, frente al establecimiento que administraba.

En determinado momento, una motocicleta de color rojo, ocupada por dos sujetos, pasó por el lugar y sus ocupantes dispararon en repetidas ocasiones contra Montiel, provocándole heridas de gravedad.

Los sospechosos escaparon después de la agresión y, hasta el último reporte de las autoridades, no se habían anunciado detenciones relacionadas con el homicidio.

Recibió múltiples impactos de bala

Según la información suministrada por la Policía Judicial, el comerciante sufrió heridas en el pecho, estómago, brazo izquierdo y hombro, por lo que fue necesario trasladarlo de emergencia hasta el Hospital La Anexión de Nicoya.

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A pesar de que logró ingresar al centro médico, su fallecimiento fue confirmado a las 7:50 p. m., aproximadamente una hora y veinte minutos después de que ocurriera el ataque.

El reporte oficial también señala que las otras dos personas que se encontraban junto al comerciante resultaron ilesas, pese a la cantidad de disparos realizados contra la víctima.

Manos que sujetan una pistola al momento de la detonación, con destello luminoso, humo y chispas sobre un fondo negro.
La víctima recibió impactos de bala en el pecho, estómago, brazo izquierdo y hombro, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital La Anexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OIJ busca identificar a los responsables

Después del ataque, los agentes judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el asesinato e identificar a los dos hombres que viajaban en la motocicleta.

Uno de los principales elementos conocidos hasta el momento es la descripción del vehículo utilizado, que corresponde a una motocicleta de color rojo.

Sin embargo, no se han divulgado características físicas de los sospechosos, números de matrícula ni información sobre la dirección que tomaron después de abandonar el lugar.

El OIJ tampoco ha confirmado si existen grabaciones de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido de los responsables antes o después del homicidio.

Las autoridades deberán determinar si el comerciante era el objetivo específico del ataque y establecer qué circunstancias motivaron la agresión.

Por ahora, el móvil del crimen permanece desconocido, por lo que no se ha establecido oficialmente si el homicidio está relacionado con conflictos personales, actividades delictivas u otras circunstancias.

Investigan circunstancias del asesinato

El homicidio de Montiel se suma a los casos de violencia armada investigados por las autoridades judiciales en la provincia de Guanacaste durante 2026.

En septiembre, por ejemplo, el OIJ investigó un ataque ocurrido frente a un bar en Nosara de Nicoya, donde dos hermanos de apellidos Obando, de 33 y 46 años, fallecieron después de recibir múltiples disparos. Otras dos personas resultaron heridas en ese incidente.

Aquel hecho también involucró a sospechosos que se movilizaban en motocicletas, aunque las autoridades no han establecido ninguna relación entre ambos casos.

En cuanto al asesinato del comerciante, la Delegación Regional del OIJ de Nicoya mantiene abierta la investigación y continúa con las diligencias para identificar a los responsables.

Las personas que cuenten con información relacionada con este homicidio pueden comunicarse de manera confidencial con el OIJ, mediante la línea telefónica 800-8000-645.

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