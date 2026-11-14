El Salvador

Al grito de “¡Viva Bukele!“, cientos de estudiantes haitianos agradecen el despliegue militar salvadoreño contra pandillas

Con banderas nacionales y consignas de apoyo, decenas de alumnos de secundaria marcharon en Puerto Príncipe para agradecer la ofensiva de las tropas salvadoreñas contra las pandillas

Decenas de estudiantes de secundaria marchan pacíficamente desde Bois-Verna hasta el Champ-de-Mars, en Puerto Príncipe, para respaldar los operativos contra las pandillas.
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Durante esta semana, cientos de estudiantes de secundaria y ciudadanos en Haití han protagonizado diversas movilizaciones pacíficas y muestras públicas de apoyo hacia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el contingente militar salvadoreño desplegado en el país caribeño.

Las manifestaciones responden a la percepción de una mayor seguridad en distintas zonas de la capital, Puerto Príncipe, tras el inicio de las operaciones conjuntas contra las pandillas que mantienen bajo asedio a varias comunidades.

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El día de ayer, 13 de noviembre de 2026, decenas de alumnos salieron a las calles de Puerto Príncipe en una marcha pacífica que recorrió desde el sector de Bois-Verna hasta el emblemático Champ-de-Mars, según reportes del medio local Amerique.info7.

Portando banderas nacionales y entre apretones de manos, los jóvenes corearon consignas como «¡Viva Bukele! ¡Haití no perecerá!», expresando su respaldo a la ofensiva armada y solicitando el fortalecimiento de las acciones para restablecer la tranquilidad en sus barrios y centros educativos. Estas movilizaciones se suman a protestas estudiantiles previas registradas en localidades como Belladère.

El respaldo juvenil no se ha limitado a las calles. Durante la misma jornada del viernes, se viralizó en redes sociales un video grabado dentro de un centro educativo del departamento del Oeste, donde grupos de niños corean con entusiasmo el nombre del mandatario salvadoreño. Estas escenas reflejan el anhelo de la población estudiantil por retomar sus actividades académicas con normalidad en medio de una prolongada crisis de inseguridad.

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Escolares del departamento del Oeste corean el nombre del mandatario salvadoreño en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Educación Nacional de Haití, la semana del 9 al 13 de noviembre correspondía al primer período de evaluaciones del año escolar 2026-2027.

No obstante, la violencia armada y la situación en el área metropolitana provocaron cierres temporales e interrupciones en varios planteles. Ante este panorama, los estudiantes manifestaron sentirse un poco más seguros gracias a la presencia de las tropas salvadoreñas, lo que ha motivado su salida a las calles para agradecer la intervención y pedir la continuidad de los operativos.

Recuperación del estadio Sylvio Cator y gratitud ciudadana

El apoyo hacia las fuerzas de seguridad también se ha hecho evidente entre la población civil adulta. Diversos ciudadanos haitianos han expresado públicamente su agradecimiento al presidente Bukele y a los soldados salvadoreños por las labores ejecutadas en el terreno.

Este respaldo coincide con un avance estratégico registrado esta semana: las fuerzas conjuntas de Haití y El Salvador tomaron el control del estadio Sylvio Cator, ubicado en Puerto Príncipe, con el objetivo de establecer una base operativa contra los grupos criminales.

El recinto deportivo había permanecido tomado por las pandillas desde el año 2024, lo que impedía el libre tránsito y el desarrollo de actividades en el sector. A raíz del reciente despliegue militar y el aseguramiento del perímetro, los habitantes de los alrededores del estadio Sylvio Cator han comenzado a transitar con mayor frecuencia por la zona.

Miles de militares salvadoreños en Haití por operativo contra las pandillas
A man kisses a flag of El Salvador displayed on an armored vehicle patrolling a street in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Patrice Noel)

Mientras se desarrollan estas muestras de solidaridad, la misión salvadoreña continúa ejecutando operaciones de búsqueda y rescate en Haití para localizar a los cuatro aerotécnicos que fueron emboscados en el cumplimiento de su deber. Las acciones tácticas se mantienen activas en puntos clave de la capital para desarticular los focos de violencia.

Por su parte, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional emitieron pronunciamientos durante esta semana dirigidos a los gobiernos de Haití y El Salvador. En sus declaraciones, solicitaron garantizar la aplicación de protocolos estrictos de seguridad para proteger a la población civil y evitar riesgos en entornos sensibles, tales como las inmediaciones de escuelas, viviendas y centros hospitalarios, mientras avanzan las operaciones conjuntas para estabilizar el país.

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