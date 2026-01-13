El intestino, clave en la prevención de alergias y asma desde la primera infancia

Las alergias infantiles afectan cada vez a más niños en el mundo, reduciendo su calidad de vida y generando cuadros crónicos difíciles de tratar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias y el asma en la niñez son cada vez más frecuentes y afectan la calidad de vida de millones de chicos en todo el mundo. Picazón persistente, estornudos, eccema o dificultades respiratorias forman parte de cuadros que, en muchos casos, se prolongan durante años.

Frente a este escenario, un nuevo avance científico abre una perspectiva alentadora: la prevención podría comenzar muy temprano, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Una investigación liderada por la Universidad Técnica de Dinamarca, publicada en Nature Microbiology, detectó que los bebés que desarrollan desde el inicio un equilibrio microbiano específico en el intestino presentan menor probabilidad de padecer enfermedades alérgicas.

Investigadores identifican el 4-hidroxifenil lactato como un metabolito clave producido por bifidobacterias en el intestino de los bebés para prevenir alergias

Dentro de ese conjunto de microorganismos se destacan las bifidobacterias, consideradas especialmente beneficiosas en los primeros meses de vida, ya que colaboran tanto en la digestión como en el “entrenamiento” del sistema inmunológico, es decir, en enseñarle a reaccionar de manera adecuada frente a agentes externos.

¿Qué son las bifidobacterias y el 4-hidroxifenil lactato?

El estudio reveló que algunas de estas especies producen una sustancia llamada 4-hidroxifenil lactato, un compuesto que actúa como regulador de las respuestas defensivas del organismo. Su presencia se asocia con una menor probabilidad de desarrollar alergias y asma, ya que ayuda a evitar reacciones exageradas frente a estímulos comunes como el polen o ciertos alimentos.

Para entenderlo mejor, imaginemos el sistema inmunológico como un guardia de seguridad en formación. Cuando recibe una buena capacitación —en este caso, gracias a la acción de estos microorganismos beneficiosos y de los compuestos que producen— puede distinguir entre lo que representa una amenaza y lo que no.

El equilibrio microbiano en los primeros meses de vida, dominado por las bifidobacterias, protege contra enfermedades como asma, eccema y rinitis infantil

Si ese aprendizaje es insuficiente, el “guardia” puede reaccionar de manera desmedida ante sustancias inofensivas, lo que favorece la aparición de síntomas alérgicos. El 4-hidroxifenil lactato parece cumplir un rol clave en ese proceso de regulación, ayudando al organismo a mantener la calma frente a los alérgenos.

Cómo se realizó el estudio y qué descubrieron los científicos

El equipo internacional, liderado por la profesora Susanne Brix Pedersen, analizó a 147 niños desde su nacimiento hasta los cinco años en Suecia, Alemania y Australia. Los investigadores recogieron muestras de heces y sangre para observar la composición bacteriana, la presencia de metabolitos y la respuesta del sistema inmune frente a sustancias que suelen provocar alergias.

El hallazgo más relevante fue que los bebés con mayor presencia de 4-hidroxifenil lactato producían hasta un 60% menos de inmunoglobulina E, una proteína que interviene directamente en las reacciones alérgicas.

El estudio internacional demostró que una mayor presencia de 4-hidroxifenil lactato se asocia con un 60% menos de inmunoglobulina E en niños

Cuando el cuerpo entra en contacto con alérgenos, la inmunoglobulina E puede activar síntomas como picazón, eccema, rinitis o asma. Por eso, niveles más bajos de este anticuerpo se asocian con una menor probabilidad de desarrollar estas manifestaciones.

La investigación también mostró que el modo de nacimiento y la alimentación influyen en la adquisición de bifidobacterias. Los bebés nacidos por parto vaginal y alimentados con leche materna exclusiva tendían a presentar mayor presencia de estos microorganismos que los nacidos por cesárea o alimentados con fórmula desde el inicio. Además, la convivencia con otros niños favorecía el desarrollo de un ecosistema intestinal más diverso.

¿Qué aplicaciones futuras podría tener este descubrimiento?

El siguiente paso será evaluar, mediante ensayos clínicos, si la administración de bifidobacterias específicas o del propio 4-hidroxifenil lactato puede reducir el riesgo de alergias y asma en lactantes. Según confirmó la Universidad Técnica de Dinamarca, estos estudios se realizarán en colaboración con el Hospital Universitario de Aarhus y estarán dirigidos por la profesora Pedersen.

El modo de nacimiento y la alimentación con leche materna exclusiva favorecen el desarrollo de bifidobacterias beneficiosas en la microbiota intestinal infantil

Si los resultados son positivos, podrían desarrollarse suplementos probióticos o fórmulas infantiles enriquecidas con estas bacterias o con el metabolito activo, especialmente orientadas a bebés que no puedan ser amamantados o que no incorporen estas especies de manera natural.

La relevancia del avance se vincula con el aumento global de enfermedades alérgicas durante la infancia. Intervenir de forma temprana sobre el equilibrio microbiano podría modificar la forma en que se abordan estas patologías desde la salud pública, reduciendo la aparición de cuadros crónicos y mejorando la calidad de vida a largo plazo.

Una nueva línea de investigación para la prevención de alergias y asma

La Universidad Técnica de Dinamarca ya registró los derechos de uso del 4-hidroxifenil lactato para el desarrollo de futuros tratamientos. Si las investigaciones continúan mostrando resultados favorables, en los próximos años podrían implementarse estrategias preventivas para niños pequeños, mientras que las terapias destinadas a quienes ya padecen estas enfermedades requerirán más tiempo de desarrollo y evaluación clínica.

Los próximos ensayos clínicos buscarán verificar si suplementos con bifidobacterias o 4-hidroxifenil lactato pueden reducir el riesgo de alergias en lactantes

Comprender cómo influyen los microorganismos intestinales en el sistema inmunológico podría marcar un cambio significativo en las estrategias de prevención, al enfocarse en los primeros meses de vida como una etapa clave para reducir el riesgo de enfermedades alérgicas en el futuro.