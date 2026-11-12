Salud

Guía sobre la neumonía: las señales de alarma y las medidas clave para prevenir casos graves

En el marco de una efeméride dedicada a esta infección respiratoria, especialistas advierten cuáles son los síntomas que requieren atención médica y qué hábitos, vacunas y controles ayudan a reducir sus complicaciones

Dibujo de pulmones humanos y tráquea con ramificaciones bronquiales y manchas de acuarela verde y amarilla sobre fondo claro.
Una ilustración anatómica representa los pulmones y los bronquios con manchas de acuarela en tonos verdes y amarillos en la base de ambos lóbulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 12 de noviembre, el Día Mundial contra la Neumonía pone en evidencia una paradoja que la medicina no deja de señalar: una de las enfermedades más letales del planeta tiene cura, tiene prevención y, aún así, sigue matando. Solo en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 740.180 muertes de niños menores de 5 años por esta causa, lo que representa el 14% de las defunciones en ese grupo de edad en todo el mundo.

Detrás de esos números hay factores que van desde la biología hasta las políticas públicas: bacterias que desarrollan resistencia a los antibióticos, esquemas de vacunación incompletos, contaminación del aire en los hogares y falta de acceso a atención médica oportuna. Esta fecha es una oportunidad para entender qué es la neumonía y qué herramientas existen para combatirla.

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1. La neumonía no es una sola enfermedad, sino un grupo de infecciones pulmonares

Según la OMS, la neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta los pulmones. Estos órganos están formados por pequeños sacos llamados alvéolos (estructuras minúsculas donde el oxígeno pasa al torrente sanguíneo) que, en personas sanas, se llenan de aire al respirar. En quien tiene neumonía, esos alvéolos se llenan de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno.

La American Lung Association (ALA) distingue además tres tipos según el contexto de contagio: la neumonía adquirida en la comunidad, que ocurre en entornos cotidianos y es la más frecuente; la neumonía adquirida en centros de salud, que se desarrolla durante o después de una internación; y la neumonía asociada al ventilador, que aparece en pacientes conectados a respiradores mecánicos.

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2. Bacterias, virus y hongos pueden causar esta enfermedad

Staphylococcus aureus, Staphylococcus, infección, salud, neumonía, patógeno, bacteria - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Staphylococcus aureus, Staphylococcus, infección, salud, neumonía, patógeno, bacteria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neumonía tiene múltiples causas. Entre las bacterianas, el Streptococcus pneumoniae (también llamado neumococo) es la más frecuente en niños; le sigue el Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

En el caso de los virus, el virus sincitial respiratorio (VRS) encabeza las causas de neumonía vírica, aunque la gripe, el COVID-19 y el metaneumovirus humano también pueden desencadenarla. La neumonía por hongos, por su parte, afecta principalmente a personas con sistemas inmunitarios debilitados.

3. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo

Cualquier persona puede contraer neumonía, pero algunos grupos son especialmente vulnerables. La OMS advierte que los niños con desnutrición o cuyo sistema inmune está comprometido (por ejemplo, por una infección por VIH o por sarampión previo) enfrentan un riesgo significativamente mayor. También influyen los factores ambientales: la contaminación del aire interior por el uso de leña o biomasa como combustible, el hacinamiento y la exposición al humo de tabaco aumentan la probabilidad de enfermarse.

En adultos, la National Foundation for Infectious Diseases (NFID) y la ALA señalan que las personas mayores de 65 años, quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares, y quienes fuman cigarrillos tienen mayor probabilidad de desarrollar cuadros graves.

4. Los síntomas van de leves a potencialmente mortales

Ilustración de un hombre tosiendo, con una mano en la boca y la otra en el pecho. Muestra un diagrama de pulmones con zonas rojizas y estructuras celulares.
Un hombre de edad adulta tose y sujeta su pecho, mientras una ilustración médica superpuesta muestra sus pulmones con áreas rojizas que indican afección interna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS enumera las señales de alerta más frecuentes: tos, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar y dolor en el pecho. También pueden presentarse náuseas, vómitos, fatiga y confusión, especialmente en adultos mayores. En casos graves, pueden aparecer insuficiencia respiratoria y sepsis (una respuesta exagerada del organismo a la infección que puede dañar órganos vitales), o incluso la muerte.

En niños menores de 5 años, la OMS indica que el diagnóstico se apoya en la presencia de taquipnea (respiración más rápida de lo normal) y en el tiraje subcostal, que es la retracción visible de la parte baja del tórax al inhalar. Los lactantes con cuadros muy graves pueden perder el conocimiento, presentar hipotermia o convulsiones.

5. La resistencia antimicrobiana amenaza los tratamientos disponibles

La neumonía bacteriana se trata con antibióticos, y la amoxicilina en comprimidos es el medicamento de primera elección, según la OMS. Sin embargo, la efectividad de estos tratamientos está en riesgo a nivel global: en 2023, 1 de cada 6 infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio fue resistente a los antibióticos disponibles. Entre 2018 y 2023, la resistencia creció en más del 40% de las combinaciones de patógeno y antibiótico bajo vigilancia.

La resistencia antimicrobiana (RAM) es la capacidad de bacterias, virus, hongos y parásitos de volverse inmunes a los medicamentos diseñados para combatirlos. Actualmente es una de las mayores amenazas sanitarias del mundo. La OMS estima que estuvo asociada a más de 4,7 millones de muertes en 2021, y advierte que el mal uso y el uso excesivo de antibióticos son los principales motores de su avance.

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Ilustración en estilo holograma que muestra los órganos vitales del cuerpo humano con realismo y detalle anatómico impresionante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RAM no es un problema exclusivo de la neumonía: según la OMS, afecta el tratamiento de infecciones causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos en todo el mundo, desde la tuberculosis hasta la gonorrea. En el caso de la neumonía, su impacto es directo: cuando las bacterias que la causan desarrollan resistencia, los antibióticos de primera línea dejan de funcionar, las opciones de tratamiento se reducen y el riesgo de complicaciones graves aumenta.

6. La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenirla

Vacunarse es la forma más efectiva de prevenir la neumonía. Las vacunas contra el neumococo, el Hib, el sarampión, la tos ferina y la gripe reducen de forma sustancial el riesgo de enfermar. La OMS documenta que, en los países que introdujeron la vacuna conjugada antineumocócica, las muertes por neumonía neumocócica cayeron un 51% entre 2000 y 2015.

En Argentina, el Ministerio de Salud actualizó el Calendario Nacional de Vacunación con la incorporación de la vacuna conjugada de 20 serotipos (VCN20), que reemplaza a la anterior de 13 serotipos (VCN13). El esquema vigente establece tres dosis: a los 2 meses, a los 4 meses y un refuerzo a los 12 meses. La cobertura se amplió además a personas de 65 años y más (sin necesidad de orden médica), así como a personas de entre 5 y 64 años con enfermedades crónicas o inmunocompromiso.

Junto a la vacunación, la OMS y la ALA recomiendan el lavado frecuente de manos, una alimentación saludable (con lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida), evitar el tabaco y reducir la contaminación del aire en el hogar como medidas complementarias para bajar el riesgo de contraer la enfermedad.

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