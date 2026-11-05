Sociedad

Entre Ríos: cómo será el operativo en la frontera con Uruguay por la visita del papa León XIV

La ciudad de Paysandú, que limita con la Argentina, recibirá al sumo pontífice el próximo sábado 7 de noviembre y se dispuso un refuerzo en los cruces ante la gran cantidad de personas que se espera. Los detalles

El papa León XIV celebrará la Santa Misa el sábado 7 de noviembre a las 10.00 en el Parque París Londres de Paysandú
El papa León XIV celebrará la Santa Misa el sábado 7 de noviembre a las 10.00 en el Parque París Londres de Paysandú
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La provincia de Entre Ríos avanza con un fuerte operativo en la frontera con Uruguay antes de la llegada del papa León XIV. El próximo sábado 7 de noviembre, el sumo pontífice visitará la ciudad de Paysandú, que limita con la Argentina, y se dispuso un refuerzo en los controles fronterizos ante la gran cantidad de personas que se espera que intenten cruzar.

La ciudad uruguaya limita con Colón, una de las principales localidades costeras al río Uruguay y que tiene una de las fronteras más utilizadas para cruzar al país vecino. También está Gualeguaychú, que tiene frontera con Fray Bentos. Las autoridades esperan que ambos puntos serán los que concentren la mayor cantidad de personas.

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Dentro de la agenda papal en su gira por Sudamérica, el próximo sábado, León XIV se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

El dispositivo fue coordinado por el Área de Control Integral (ACI), con participación de Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos, Migraciones, Aduanas, ARCA, la Prefectura Nacional Naval de Uruguay y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), entre otros organismos. Las autoridades dispusieron reforzar la atención migratoria, ordenar la circulación vehicular y restringir el tránsito del transporte de cargas durante los períodos de mayor movimiento. También se contemplaron puestos de hidratación, asistencia sanitaria y servicios para quienes deban aguardar antes de cruzar la frontera.

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Uruguay - Argentina - Papa
Entre Ríos refuerza los controles fronterizos con Uruguay ante la visita del papa León XIV a Paysandú

El puente internacional General Artigas, que conecta Colón con Paysandú, fue identificado como el principal punto de ingreso para los visitantes que concurrirán a la misa. Las puertas del predio abrirán a las 5:30 y cerrarán a las 8:15, mientras que el arribo del pontífice está previsto para las 9:30. Ante ese cronograma, las autoridades recomendaron planificar los traslados con anticipación, dado que la circulación podría intensificarse durante la madrugada y las primeras horas del sábado.

Para agilizar el ingreso a Uruguay, la Dirección Nacional de Migración de ese país dispuso la habilitación de 16 puestos de atención en el paso fronterizo Colón-Paysandú. Ocho funcionarán entre la primera y segunda caseta, con dos espacios por carril destinados a vehículos particulares. En la tercera caseta se sumarán otros seis puestos —tres por carril— para los ómnibus de empresas de transporte, más dos adicionales en la oficina del encargado de guardia. Los viajeros podrán acceder mediante un código QR a información sobre la documentación migratoria necesaria para ingresar al país vecino.

En el lado argentino, Gendarmería Nacional estableció controles preventivos sobre la Ruta Nacional 135, especialmente en la Sección Colón, a la altura del kilómetro 11,5. Allí se verificará la documentación de los vehículos de transporte de pasajeros con colaboración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con el objetivo de que los colectivos ingresen al ACI con los trámites previos ya realizados. Además, personal de seguridad vial se desplegará en la cabecera argentina del puente General Artigas para ordenar la circulación e impedir el estacionamiento sobre la estructura. Los controles también alcanzarán la rotonda de conexión entre las rutas nacionales 14 y 135.

Otra medida adoptada fue la restricción al transporte pesado entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre para vehículos con cargas generales y peligrosas. Las autoridades comunicaron la disposición a empresas transportistas, agentes de transporte aduanero y despachantes para evitar el ingreso de camiones al ACI durante los picos de mayor circulación de particulares y colectivos. En el ACI también se instalarán puestos de hidratación y se dispondrá de una grúa y una ambulancia, mientras que la CARU facilitará baños químicos sobre la Ruta Nacional 135.

Uruguay - Argentina - Papa
El puente internacional General Artigas será el principal ingreso para quienes viajen desde Colón a la misa del papa León XIV

En ese marco, la Municipalidad de Colón puso en marcha el Operativo Papa León, un dispositivo especial de coordinación institucional que el intendente José Luis Walser presentó junto a representantes de las fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y equipos operativos. “Desde este momento queda inaugurado el Operativo Papa León, junto a las fuerzas de seguridad y a todos los colaboradores, para vivir este momento histórico de la ciudad de Paysandú y de Colón”, expresó Walser. Entre los recursos presentados se destacó la Unidad de Comando Móvil de Bomberos Voluntarios de Colón, a la que el municipio aportó recientemente equipamiento de conectividad satelital para mejorar sus posibilidades de comunicación durante operativos de gran escala.

En tanto, la Municipalidad de Colón habilitará una transmisión comunitaria de la celebración papal. La actividad se realizará el sábado 7 de noviembre desde las 9:00 en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), ubicado en San Martín 1334, con acceso libre y gratuito.

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